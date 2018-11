DUGNAD FØR OG NÅ: Salg av doruller, tørkepapir og småkaker har tatt over for de tradisjonelle dugnadene. Det er uenighet om det er bra eller ikke. På dette bildet ser vi Bygdøy idrettslag på snømåkingsdugnad en mandagskveld i 2013. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Dugnads-debatten: – Det er foreldrene selv som har tvunget dette fram

I disse dager renner avisene over av sinte kronikker, leserinnlegg og kommentarer fra foreldre – og andre – som synes å hate salgsdugnader som inntektskilde til skoleturer og idrettslag. Det gjentas og gjentas at andre typer dugnad er så mye bedre, som snømåking, gressklipping, maling, vasking og varetelling.

KATE SØNSTEBØ, daglig leder i et idrettslag, klubbveileder for et særforbund, mangeårig leder i FAU og med 25 års erfaring som styremedlem i ulike organisasjoner.

Det oppriktig forundrer meg at dette er «Årets Gåte».

Det kan da ikke være vanskelig å forstå hvorfor det i så liten grad dugnadsklippes gress, dugnadsmåkes snø, dugnadsmales hus og dugnadsvaskes til jul.

Hvem har anledning, en grytidlig morgen etter snøfall, å måke snø hos andre enn seg selv? Hvem har anledning, sommeren gjennom, til å klippe gresset fast hos andre enn seg selv?

Å sette bort og betale for tjenester er ikke uvanlig verken for privatpersoner eller bedrifter, men hvem ønsker å få huset malt av Jenter 12-laget? Hvem vil la Gutter 14-laget ta utvasking av leiligheta før salg? Hvem skal man klage til når vinduene er fulle av maling eller når tapeten er bleket av gnikking med salmiakkvann? Hvem skal betale for stilas for å sikre HMS-reglene? Tror dere virkelig at dette er jobber som kan settes bort til barn?

Uvitenheten om kostnader til drift av f.eks. idrettslaget er tydeligvis uendelig stor, hvilket igjen skyldes komplett ignorering av Årsmøtet. Ikke engang et slik møte prioriteres av utøvere og deres foreldre, selv om dette møtet – i motsetning til fysisk dugnadsinnsats – gjerne ikke tar mer enn en time eller to.

På årsmøtet får man vite hva klubbdriften koster, hvilke inntekter man har gjennom kontingent og treningsavgifter og ikke minst: Man kan faktisk påvirke og endre på det man misliker! Når man møter opp, vel og merke. Det er LETT å få en stemme i klubben som skal høres, det handler om å betale medlemskontingenten og være over 15 år.

Dugnad er en fantastisk greie, det er en unik mulighet til å bli kjent med andre mennesker, en unik måte å være til nytte på og ikke minst er det en unik mulighet til å få ned kostnadene på de unges fritidsaktivitet.

Problemet er at svært få synes de kan bruke en søndag på varetelling, ha faste snømåkingsoppdrag eller klippe gress hos andre enn seg selv.

Salgsdugnad kan alle være med på når de gjennomføres uten kjøpeplikt, og de har tvunget seg fram gjennom tidsklemmas knipetak.

Det er foreldrene selv som, gjennom sin negative holdning til fysiske dugnader og/ eller manglende betalingsevne/ -vilje, har tvunget dette fram.

For ja, det ER foreldrene som må drive mye av det inntektsbaserte arbeidet så lenge det er deres barn som skal nyte godt av fruktene.

Så med mindre du faktisk møter på årsmøtet, stiller deg til disposisjon som klassekontakt/ FAU-representant/ styremedlem eller bidrar med fysisk dugnadsinnsats – så syns jeg ikke du er berettiget å klage.

PS. Husk at når du kjøper dopapir av idrettslaget ditt gir du flere barn muligheten til aktivitet. Når du kjøper av russen, finansierer du fest. Ha det gjerne i bakhodet.