Dette kommer Russland til å bruke for alt det er verdt

Publisert: 31.05.18 07:57

Når en «død» person plutselig dukker opp lys levende, er det all grunn til å klype seg i armen både én og to ganger.

Den Putin-kritiske russiske journalisten Arkadij Babtsjenko var likevel ikke drept utenfor sin leilighet i Kiev. Det hele var en nøye planlagt operasjon fra ukrainsk sikkerhetstjeneste – angivelig for å kunne pågripe folk som planla å ta livet av Babtsjenko.

Flere russiske politikere antydet allerede tirsdag at det hele var en provokasjon fra ukrainsk side, og de skulle altså få rett. Så spørs det om hensikten helliger middelet. Var det riktig av den ukrainske etterretningstjenesten SBU å bruke en slik metode for å fange det som angivelig skulle være hjernen bak et mulig drap på Babtsjenko?

Det som i hvert fall er helt sikkert, er at russerne kommer til å bruke denne hendelsen for alt den er verdt. Neste gang det dukker opp et lik, så vil de sette spørsmålstegn ved om personen er død. Og i neste omgang om det kanskje er ukrainske spioner som har iscenesatt det hele.

Den såkalte «henrettelsen» kan ses på som en del av den omfattende informasjonskrigen mellom Kiev og Moskva. Det er en skitten krig, som startet med annekteringen av Krim og fortsatte med krigshandlingene i Donbass-området.

Nå er Ukraina klar på at det var russisk sikkerhetstjeneste som bestilte drap på den Kreml-kritiske journalisten. Det er godt mulig at det er riktig. Men i en konflikt der vi tydeligvis ikke bør stole på noen og alle midler er «lov», er det ikke så godt å vite.

Babtsjenko følte seg nødt til å forlate Russland . Som opposisjonell til Putin og hans styre, ble han – ifølge seg selv – utsatt for trakassering som til slutt førte til at han flyttet til Praha, senere til Kiev. I nesten alt han har skrevet, har det ligget et underliggende, grenseløst raseri mot det han mener er et autoritært og korrupt styre i Moskva.

Den talentfulle forfatteren har den siste tiden uttrykt seg mest på Facebook, der han blant annet skrev en drepende tekst da det ble avslørt at en topp-politiker og en oligark i mangemilliardærklassen var på fisketur sammen på en luksusyacht utenfor Norskekysten.

Blant journalister stilles det nå spørsmål ved Babtsjenkos opptreden. Kan han fortsatt kalles journalist? Undergraver han medias troverdighet ytterligere? Det er god grunn til å spørre, men kanskje hadde han ikke noe valg. Det vet vi ennå ikke.