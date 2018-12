NYE E18: – Prislappen for noen kilometer motorvei i Asker og Bærum er like stor som Fornebubanen, ny T-banetunnel i sentrum og oppgradering av trikkenettet til sammen, skriver kronikkforfatteren. Foto: Jan Petter Lynau

Lan Marie Berg: – Stopp bompengesjokket E18!

Regjeringen har gått på millionsprekk for ny E18. Nå er det full stopp. Det bør bli startskuddet for fremtidens transportløsninger.

Publisert: 20.12.18 11:46 Oppdatert: 20.12.18 12:54







LAN MARIE BERG, byråd for miljø og samferdsel (MDG)

Norske aviser har de siste ukene skrevet kritiske saker om pengebruken til norske samferdselsprosjekter. I Aftenposten slakter Vetle Lid Larsen skiptsunnelen på Stad. Hordfast, som skal ha litt over en tredel av trafikken til Østensjøveien i Oslo, skal bygges ut for milliarder. Og NRK stiller spørsmålstegn ved bruken av milliarder av kroner for å bygge vei til 600 innbyggere.

Men det finnes et prosjekt som er mye rarere enn noen av disse, og det finnes ikke over et fjell, gjennom en tunnel og over en bro, det finnes rett utenfor Oslo:

E18 Vestkorridoren.

Lan Marie Berg. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

E18 er veistubben som ble stadig dyrere jo mer utdatert den har blitt. I flere tiår har den blitt planlagt, samtidig som det har blitt stadig mer åpenbart at trafikken inn til storbyer ikke kan avvikles med privatbiler. Det gir bare kø, kork og kaos.

Trafikkforskerne har lenge påpekt at større og bredere veier ikke løser køproblemene til byen. Det gjør dem bare større. I mange deler av Norge er bilen et utmerket transportmiddel, men i storbyer tar de for mye plass. Oslo vokser kraftig. Nettopp derfor kan vi ikke satse på ineffektiv transport inn til byen.

I 2016 ble Akershus og Oslo derfor enige om at dette veiprosjektet, som både er utdatert og har vokst ut over alle proporsjoner, skulle revideres og nedskaleres. Dessverre ville ikke regjeringen og stortingsflertallet lytte. I en framvisning av arroganse og manglende respekt for lokaldemokratiet vedtok de i fjor å overkjøre den lokale enigheten for å bygge ut motorveien - koste hva det koste vil.

Og koste vil det! Prislappen for noen kilometer motorvei i Asker og Bærum er like stor som Fornebubanen, ny T-banetunnel i sentrum og oppgradering av trikkenettet til sammen. Men i motsetning til disse prosjektene, er det beregnet å være en svært dårlig investering. Faktisk er det et av de mest ulønnsomme prosjektene i hele Nasjonal Transportplan.

Denne dårlige investeringen skal ifølge planen betales gjennom bompenger. Hvis du trodde vi i Miljøpartiet De Grønne er glade i bompenger, så bør du sjekke ut regningen regjeringen vil pålegge innbyggerne for dette prosjektet: vanlige familier kan få en regning på opptil 27 000 i året bare for å betale for

E18. Andre bompenger kommer i tillegg.

Ifølge Høyre er motorveien et slags miljøprosjekt. Akkurat slik det borgerlige byrådet ikke klarte å tenke seg at det var mulig å bygge ut kollektivtransport i Oslo uten å søke OL, klarer de ikke å planlegge en ny buss- eller sykkelvei uten å samtidig øke motorveikapasiteten.

Samtidig insisterer vår nye samferdselsminister Jon Georg Dale fra Frp på at vi trenger større kapasitet for biler på veien.

Det er bare ett problem med dette: Regjeringen har dyrt og hellig lovet at de står på klimaforliket, som fastslår at det ikke skal være noen vekst i biltrafikken inn til byen. Hvordan henger dette i hop?

Den eneste mulige løsningen er å bruke bompenger for å stoppe flere folk fra å bruke veien, et forslag som allerede har vært luftet. Ja, du leste riktig: Regjeringen ønsker å bygge en større vei, og så bruke bompenger for å stoppe folk fra å bruke den! I prosessen vil de rive over 200 eneboliger, og skape en enda større barriere av asfalt gjennom Asker og Bærum.

Derfor er det ikke rart at regjeringen nå trekker i nødbremsen. Denne uken kom beskjeden om at E18 Vestkorridoren vil utsettes fordi de mangler penger. Det er tydelig at regjeringen har begynt å få kalde føtter, og bra er det. Kanskje finnes det allikevel håp om at regjeringen vil snu, og gjøre det rette, etter å ha utprøvd alle alternativer.

Når arbeidet nå legges på is, er mitt juleønske at det betyr at regjeringen endelig lytter til det Oslo lenge har påpekt: at større motorvei er en dårlig løsning både for pendlere, for beboerne i byen og for næringslivet. Stopp ny E18 – la oss satse på fremtidens transportløsninger.

Det vi trenger i Oslo er renere luft, bedre kollektivtrafikk og mindre klimautslipp, ikke flere motorveier og kø inn til byen.