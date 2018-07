BLE FRISK: – Min pasient var heldig, han hadde ikke kreft, men en noe uvanlig betennelse i bukspyttkjertelen. Men han kunne fort blitt et sannhetsvitne for alternative behandlere eller mirakelpredikanter hvis han hadde hatt hang til denne typen behandling. Foto: Jan Petter Lynau

Miraklenes tid er forbi

Publisert: 07.07.18 12:51

Han hadde lit til helsevesenet og tok ikke kontakt med verken healer eller mirakelpredikant. Men frisk ble han fra noe som i utgangspunktet så ut som en dødsdom.

CECILIE BJERKE, overlege i gastrokirurgi

Mirakelpredikantene håver inn penger som aldri før. De reklamerer med mirakuløse helbredelser, og pengene strømmer inn. De hevder at de har bunnsolide bevis på at mennesker beviselig har hatt kreft, men etter noen av og til lange samtaler til 14 kroner minuttet på mirakuløst vis har blitt kvitt alle spor av kreften.

Hvordan er dette mulig?

For to år siden fikk vi på mitt sykehus inn en pasient som var uvel, oppblåst i magen og hadde vondt midt i magen nedenfor brystbeinet. Blodprøvene viste uspesifikk betennelsestilstand, og vi bestilte en CT-røntgen av magen hans. Og der var den, svulsten i bukspyttkjertelen.

Alt passet. Smertene, blodprøvene og CT-bildene. Dette er storeslemmen i mage-tarm-kirurgien, og for mange selve dødsdommen. Bilder ble sendt inn til Rikshospitalet for vurdering av operasjon. Vurderingen var klar, han kunne i utgangspunktet ikke opereres.

For 30 år siden hadde dette vært slutten på visa. Mulighetene for å stille en presis diagnose på denne typen kreft var CT-røntgen. Bildene var av mye dårligere kvalitet enn i dag, og behandlingsmulighetene ved inoperabilitet var fraværende. Han ville fått en redegjørelse på funnene, og blitt rådet til å gjøre opp sitt bo. Men som denne historien ville ha det til, så frisknet pasienten til og levde lykkelig alle sine dager. Han var blitt mirakuløst frisk fra kreft i bukspyttkjertelen.

Men dette er altså 2016. For min pasient var vurderingen at han ikke kunne opereres, men det kunne vurderes hvis han hadde effekt av cellegift. Da måtte man ha en vevsprøve. En vevsprøve fra bukspyttkjertelen er ingen enkel affære, da organet ligger så langt inn i midten av kroppen som man kan komme. I våre dager kan man gjøre dette ultralydveiledet via tolvfingertarmen. Det kunne man ikke for 30 år siden.

Min pasient fikk utført denne vevsprøven på Rikshospitalet, og etter noen grufulle dager kom svaret om at prøven var mislykket og at man ikke hadde nok materiale til å si at det var kreft. Rikshospitalet kastet seg rundt, og fikk ham inn til nok en vevsprøve til tross for at det var midt på sommeren. Nok en gang kom svaret tilbake med at man ikke kunne finne noen kreftceller. I mellomtiden hadde min pasient begynt å føle seg bedre. En ny CT-undersøkelse viste tilbakegang av svulsten, og tre måneder senere var forandringene helt borte.

Min pasient er av den sobre sorten. Han hadde lit til helsevesenet og tok ikke kontakt med verken healer eller mirakelpredikant. Men frisk ble han fra noe som i utgangspunktet så ut som en dødsdom.

Min pasient var heldig, han hadde ikke kreft, men en noe uvanlig betennelse i bukspyttkjertelen. Men han kunne fort blitt et sannhetsvitne for alternative behandlere eller mirakelpredikanter hvis han hadde hatt hang til denne typen behandling.

Og dette kan være noe av forklaringen på at mennesker mener de er helbredet for kreft via predikanter. De har aldri hatt kreft. De har kanskje selv ment at de har hatt kreft, eller de har hatt funn som kan tolkes som kreft. Men etter all sannsynlighet har de ikke hatt det.

Vi ser mange fortvilte pasienter som har fått den alvorligste diagnosen, og hvor medisinen har kommet til veis ende. Det er trist og vondt å formidle dette. «Hva skal jeg gjøre nå?» spør de. Mitt råd er alltid å gjøre det som gir glede i livet. Samle familien, reise et sted, spise god mat hvis man har matlyst, drikke god vin hvis du orker det. Ringe en venn du ikke har hatt kontakt med på mange år og gjør opp i gamle feider. For all del, ikke «google» mirakelpredikanter. Det kommer det aldri noe godt ut av. Har du masse penger, bruk dem på noe som gir deg og dine glede her og nå.

Hva er et mirakel? Det er en uforklarlig eller uforståelig hendelse. Det finnes mange uforklarlige og uforståelige hendelser. Det betyr ikke at det er guddommelig inngripen som er forklaringen. Det er bare slik verden er. Det er mye rart vi ikke skjønner, men det kan godt ha en naturlig forklaring.

At predikanter tjener penger på slikt er i beste fall ignorant og i verste fall ondskapsfullt.

(Pasienten i historien har gitt sitt samtykke til å bli brukt i kronikken.)