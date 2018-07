SKJERMFJERN: – Gruppen som misbruker teknologi er fortsatt liten, men bør absolutt få mer oppmerksomhet, skriver kronikkforfatteren. Foto: Ollyy / Shutterstock / NTB scanpix / Ollyy / Shutterstock / NTB scanp

Fra vold og porno til skjermavhengighet

Publisert: 11.07.18 09:57

Konseptet skjermavhengighet er «old news», fordi teknologien er blitt en samfunnsnødvendighet. Men noen misbruker også teknologien.

PETTER BAE BRANDTZÆG , sjefsforsker ved SINTEF

Verdens helseorganisasjon har nylig foreslått spillavhengighet som diagnose. Flere og flere ser skjermavhengighet som et alvorlig helseproblem. Men er vi i ferd med å sykeliggjøre moderne og normal atferd der vi «alle» har nesa ned i en skjerm, eller er avhengighet til ny teknologi blitt et alvorlig helseproblem?

I 2002, for 16 år siden, var jeg prosjektleder for forskningsprosjektet En digital barndom . Et av de første store prosjektene her i landet, som kartla hvordan barn og unge brukte nye digitale medier og undersøkte om teknologien representerte et psykososialt helseproblem. De store spørsmålene den gang var barn og unges eksponering for voldsinnhold i spill og porno på nettet. Avisene var fulle av bekymringsmeldinger om den nye barndommen. Vi var langt på vei vitne til en demonisering av digitale – en mediepanikk. Internett og dataspill var nytt og skummelt. Foreldre og voksne så på barns økende mediebruk som en farlig utvikling.

Men få snakket om skjermavhengighet. Det var større fokus på forbud av dataspill. I 2003 ville for eksempel Barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF) forby Playstation 2-spillet «Grand Theft Auto 3» med umiddelbar virkning.

I USA derimot var debatten om nettavhengighet i full gang, allerede i 2002. Den amerikanske forskeren Kimberly Young definert Internettavhengighet som det å bruke nettet til underholdning 38 timer i uka eller mer. Young mente at symptomene på nettavhengighet var de samme som for andre typer avhengighet, som for eksempel narkotika eller alkohol.

Nettavhengige nedprioriterer for eksempel personlige relasjoner, fysisk aktivitet, personlig hygiene, søvn og daglige forpliktelser som skolegang eller jobb. Noen hevdet til og med at populære nettspill som World of Warcraft var mer avhengighetsdannende enn kokain.

I 2018 er situasjonen en annen. Teknologien omfavner stadig større deler av våre liv. Vi er nesten alle på nett, vi har nesten alle en smarttelefon i hånda. Unge, voksne og gamle. Samme dag som jeg skrev denne artikkelen spiste jeg middag med noen ungdommer. Ungdommen sa i kor at dette med skjermavhengighet var så «old news» – vi er jo ikke avhengige. Vi har ikke noe valg, vi må jo bruke mobilen til alt fra billettkjøp på trikken, kontakt med venner til dating! Er det virkelig avhengighet, uttrykte de spørrende.

Nei, i et digitalt samfunn som Norge er teknologien blitt et nødvendig hjelpemiddel i hverdagen. Vi kan jo ikke sykeliggjøre nødvendigheter eller en moderne og normal atferd. Om du ikke har tilgang til nett og smarttelefon er du utenfor. Digital utenforskap er faktisk et økende problem.

Likevel, all forskning tyder på at vi bruker teknologien svært forskjellig. Noen bruker den moderat, andre bruker den hele tiden. Derfor er flere som jobber innen mental helse for unge roper alarm. Den kjente psykiateren Richard Graham sa nylig til den engelske avisen The Telegraph at under sin karriere, har teknologibruken endret seg fra å være et distraksjonsproblem til å bli et alvorlig helseproblem. Overdreven teknologibruk forstyrrer søvn, endrer kostholdet og reduserer aktivitetsnivået.

Ung i Oslo-undersøkelsen fra 2018 viser at ungdom bruker stadig mer tid på skjerm, samtidig som de ser hverandre mindre enn før. En undersøkelse fra Helsedirektoratet i 2012 viser at 15-åringer nå er mer stillesittende enn pensjonister. En gjennomsnittlig 15-åring bruker 70 prosent av sin våkne tid til stillesittende aktivitet. For niåringene er tallet 60 prosent. Aktivitetsnivået går ned, vekten opp, samtidig som teknologibruken øker i omfang.

Mye har altså skjedd på 16 år. Vi bruker teknologi hele tiden og smarttelefonen er en integrert del av oss. Det er mer enn dataspill og nettporno. Ungdommen har derfor delvis rett: Skjermavhengighet er «old news», fordi teknologien er blitt en samfunnsnødvendighet, samtidig er det flere som ikke bare bruker teknologi, men misbruker teknologi.

Denne gruppen er fortsatt liten, men bør absolutt få mer oppmerksomhet.

(Kronikkforfatteren har forsket på barn og unges mediebruk i 18 år.)