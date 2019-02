Foto: Roar Hagen

Kommentar

Følelser og fornuft

Den første forelskelse er forbi. Forholdet er ikke slutt, men nå handler det mer om fornuft enn følelser.

– Noen ganger er det riktig bare å gå, sa president Donald Trump etter toppmøtet med Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Hanoi, diktatoren som skriver så vakre brev at presidenten sa at de var blitt forelsket.

Møtet i Hanoi ble kortere enn annonsert, den påfølgende pressekonferansen fremskyndet og partene reiste tomhendte, hvert til sitt. Det kan ikke betegnes som annet enn en fiasko.

Det første toppmøtet var løfterikt, selv om forpliktelsene var vage. I Hanoi klarte ikke engang partene å bli enige om en slutterklæring. Store ord om fred, nedrustning og en lysende økonomisk fremtid har møtt en hard realpolitisk virkelighet.

Donald Trump anklager sine forgjengere i Det hvite hus for ikke å gjort noe for å løse konflikten med Nord-Korea. Det er feil at Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama ikke forsøkte, men det er riktig at de ikke lyktes.

Endrede omstendigheter gjorde et toppmøte mulig. I 2017 erklærte Kim Jong-un at atomvåpen- og rakettprogrammet var fullført. Det nordkoreanske regimet hadde oppnådd sitt langsiktige mål. Regimet ser på atomvåpen som en livsforsikring mot å bli angrepet og det altoverskyggende for Kim Jong-un er å sørge for at regimet består.

I 2018 var Kim klar for forhandlinger og det passet ham godt at USA hadde fått en ny president med et sterkt ønske om å oppnå en utenrikspolitisk triumf. Trump grep anledningen begjærlig. Etter Singapore-møtet i juni sa han at den nordkoreanske nedrustningen ville starte veldig snart og kort tid etter erklærte han at Nord-Korea ikke lenger representerer en kjernefysisk trussel.

Men Nord-Korea ruster ikke ned og trusselen består. Det fantes likevel et håp om at møtet i Hanoi kunne resultere i konkrete, tillitsskapende tiltak, kanskje en fredserklæring eller et første skritt mot nedrustning. Det viste seg umulig. Det eneste de er enige om er å fortsette forhandlingene på et lavere nivå.

Årsaken til sammenbruddet skal, ifølge Trump, ha vært at Kim krevde at USA fjernet alle økonomiske sanksjoner mot Nord-Korea mot at nordkoreanerne avviklet et anlegg for anriking av uran i Yongbyon. Større innrømmelser var ikke Kim rede til å gjøre og da var tilbudet for dårlig. Trump, som fremstiller seg som en verdensmester i forhandlinger, klarte ikke å dra i land en avtale.

Det hjelper lite at Nord-Korea stenger ett anlegg, når de angivelig har flere. Lettelser i sanksjonene er uløselig knyttet til kjernefysisk nedrustning. Å si ja til Kims krav ville vært å belønne ham før han skrotet et eneste våpen. Det er kanskje god kjemi mellom Trump og Kim, men i forhandlinger om atomvåpen bør fornuft trumfe følelser.