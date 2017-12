MÅ SVARE STORTINGET: Finansminister Siv Jensen. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Jensen har et problem

kommentar

Publisert: 01.12.17 11:14

MENINGER 2017-12-01T10:14:32Z

Finansdepartementet står i sin verste oppvask på mange år. Men vaskemiddelet til Siv Jensen fjerner ikke de vanskeligste flekkene.

Sommeren for to år siden ansatte den blåblå regjeringen den tidligere høyrepolitikeren Christine Meyer som sjef i Statistisk sentralbyrå (SSB). I månedene før hadde de også skiftet ut toppene i Finansdepartementet (FIN).

Det er naturlig at nye regimer vil ha nye koster. Arbeiderpartiet har alltid vært flinke slik. Særlig har de stått sterkt i «Jerntriangelet», maktbastionen bestående av SSB, FIN og Økonomisk Institutt på Blindern.

Det er disse folkene som styrer landet. Jens Stoltenberg er institusjonens Justin Bieber. At «Jerntriangelet» har hatt et så tydelig sosialdemokratisk skjær, har alltid irritert folk til høyre. Som Siv Jensen .

Hun hentet finansråd Hans Henrik Scheel som kom fra stillingen som SSB-sjef. Ekspedisjonssjef Amund Holmsen kom fra Norges Bank for å bli ekspedisjonssjef i Økonomiavdelingen. Holmsen styrer den økonomiske politikken i Norge. Folk som Hermod Skånland, Øystein Olsen og Svein Gjedrem har sittet i stolen før ham. Vi snakker om en av landets viktigste stillinger, der neste karrieresteg er sentralbanksjef.

Med sine folk på plass, satte de borgerlige i gang en rundvask. For det er noe rust på Jerntriangelet. SSB skulle røske opp i sin store forskningsavdeling. Finansdepartementet skulle friske opp i sin modellpark, altså metodene de bruker for å si noe om fremtiden og om virkningene av finanspolitikken.

Denne blåblå operasjonen oppfattet mange i fagmiljø og på venstresiden som truende. Makten og kunnskapen til de mange dyktige makroøkonomer og modellene deres, var i fare. Og vi snakker om innsikt som har gitt oss Nobelminnepriser i økonomi og planleggingsstaten.

For det må sies, Jerntriangelet har tjent Norge godt. Norge er det eneste landet i verden som setter av så mye penger i fond. Og vi har klart å holde politikerne unna. Våpenet Finansdepartementet sier «nei» med, er gjerne samfunnsøkonomenes kjølige analyser hvor det meste er «ulønnsomt».

Finansdepartement kan takke SSB for at de klarer å være såpass gjerrige. Byrået har gitt departementet legitimitet fordi det er en - tilsynelatende - uavhengig institusjon. Ikke minst er SSB viktig for partene i arbeidslivet. I lønnsoppgjørene hjelpes de av SSBs disiplinerende modeller, som nok virker til fordel for lavtlønnede og de med mye kapital. I et land med stadig flere med høyere utdanning, skjønner man tegningen. Både LO og NHO liker dette.

LO protesterte alt da Meyer ble ansatt. Men det var ikke byråets uavhengighet de var urolig for, det var en blåblå regjering som kunne bygge ned det rådende regimet. Organisasjonene startet en lobbykampanje om at omorganiseringen var en trussel mot den norske modellen. De fikk med seg den innvandringskritiske høyresiden, med sin teori at Meyer tvang SSB til å publisere fine tall om innvandrere.

Ingenting av dette stemmer. Men til slutt ble det så mye bråk at ekspedisjonssjef Holmsen i oktober ringte SSBs sjef og sa noe sånt som «Dette kommer du ikke til å like, Christine..», men at alt ville «gå fint» hvis Meyer bare ga forsker Erling Holmøy og hans modell jobben tilbake.

Det som er rart, er at om departementet virkelig brant for dette, så burde de sagt fra før. For eksempel i april, da Meyer per epost ba Holmsen om FINs mening om nettopp Holmøys modell Demec.

Siv Jensen har svart Stortinget i to omganger på hvordan dette rotet kunne oppstå. Svarene gjør det bare tydeligere hvor sentralt og aktivt Finansdepartementet var i omorganiseringen. Og da departementet endte med å stoppe det hele, virker det mest som de en stoppordre til seg selv.

Nå er det forståelig at Jensens forklaringer halter. Hun hadde aldri tenkt å snakke om dette offentlig. Det vanlige er jo at folk får sparken og holder kjeft. Meyer gjorde ikke det, og det er ikke alltid like pent. Men uavhengig av hva man måtte mene om Meyer, er det underordnet nå. Det velgerne og Stortinget må få rede på, er om Finansdepartementet har sitt på stell.

Papirene gir et inntrykk av et departement som ganske plutselig ble motstandere av seg selv. I alle fall de papirene vi har fått tilgang til. For fortsatt mangler mye korrespondanse. Bare to eposter er vedlagt fra Holmsens utboks, 16 fra SSB.

Så kan det være at departementet svarte muntlig. Om det var slik, vil vel det mest naturlige være å fortsette muntlig, med en høring.

Der vil det kanskje komme frem at det var faglig uforsvarlig å omorganisere SSB. Men det blir fort en kritikk som slår tilbake på Finansdepartementet. For det er stadig mer som tyder på at det er Jerntriangelet som har slått tilbake mot sitt eget departement.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!