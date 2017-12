NEDTUREN OVER: Norsk oljebransje forventer en oppgang. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Oljealderen er ikke over

Publisert: 14.12.17 04:38

Norsk olje og gass spår ny oljefest. Men om noen år er det betydelig mørkere utsikter.

Bransjeorganisasjonen leverte denne uken sine anslag for investeringene fremover. Frem til 2020 planlegger oljeselskapene å gire opp på norsk sokkel . Men oppgangen blir ikke langvarig, om prognosen slår til. For litt lenger frem er det ingen store prosjekter på gang. Organisasjonen anslår at investeringene i 2022 vil ligge på det laveste nivået siden 2006. Det bekymrer bransjen.

Og det bør bekymre alle som er opptatt av statsfinansene. For Norge har blitt alt for godt vant til de store oljeinntektene. Pengebruken har vært enorm. Den blåblå regjeringen tok i fjor for første gang ut mer av Oljefondet enn de satte inn. Og på toppen kom at de i sin første periode fikk 55 milliarder kroner mer å rutte med enn planlagt, ifølge tidsskriftet Samfunnsøkonomen. Svekket kronekurs og uventet høy avkastning var årsaken.

Alle skjønner at slik flaks ikke fortsetter. Vi trenger de oljeinntektene vi kan få. Men det er selvsagt opp til bransjen selv å få frem nye funn, samt å holde kostnadene under kontroll. Johan Castberg-feltet ville ikke blitt satt i produksjon med de kostnadene bransjen hadde for bare få år siden. Om stigende oljepris igjen vil føre til frislipp, truer det lønnsomheten i mange prosjekter.

Men store prosjekter vil høyst sannsynlig bli utbygd også i fremtiden, om kostnadene holdes under kontroll og funnene er drivverdige. For de norske rammevilkårene er gode og stabile. Det at flere store oljeselskaper har forlatt norsk sokkel, har å gjøre med manglende funn, ikke for dårlige skatteincentiver.

Selv om mange ser for seg lavere oljepriser i fremtiden og større konkurranse fra fornybar energi, vil det også være behov for norsk olje. Fra et miljøperspektiv er det forbruket det må gjøres noe med. For om Statoil skrur igjen kranen hjemme, er det noen andre som åpner den i Texas.

Det er altså alt for tidlig å avblåse oljealderen. Johan Sverdrup -feltet har en levetid på 50 år og Barentshavet er så vidt åpnet. Samtidig trenger Norge flere ben å stå på. Derfor er det gledelig at også energibransjen vrir investeringen sine over i prosjekter som hav-vind og annen fornybar energi. For olje- og gassnasjonene står i et større drama enn noen gang før. Hele energisystemet er i endring.

