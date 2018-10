Foto: ROAR HAGEN

KrF-kampen alle kan tape

Om en uke vet vi om høyre- eller venstresiden vinner KrF-slaget om regjeringsmakt. Men hva skjer etter det?

Neste fredag avholder KrF sitt ekstraordinære landsmøte. Så langt leder blå side kampen om delegatenes stemmer. Til helgen er det flere fylkesårsmøter, søndag kveld vet vi kanskje hvordan landsmøtet vil stemme. Understreker kanskje, for dette blir nok svært jevnt. Det kan ende med at det ene alternativet vinner med bare noen stemmers overvekt.

Begge sider kritiserer prosessen i partiet. Flere representanter for blå side mener at Hareide og partisekretær Hilde Frafjord Johnson har lagt opp prosessen på en måte som er designet for rød seier. Den røde siden raser over det blå kuppet i Rogaland, der flertallet brukte makten til å sende 15 blå og kun én rød representant til landsmøtet. Nå frykter man at det samme skal skje i Agder.

Tilliten til at de to fløyene spiller rent i kampen om sidevalg virker helt fraværende. KrF er for tiden et parti i en opprivende indre strid. Den magre trøsten er at det finnes en sluttdato, nemlig landsmøtet neste fredag. Da vil en fløy vinne og en tape, og formelt er det ikke da noe mer igjen å krige om. Men det er formelt. For hvordan skal KrF forholde seg til et parti som er delt på midten i det viktigste politiske spørsmålet i denne perioden?

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan sier til Aftenposten at stortingsgruppen ikke er nødt til å følge opp et knapt flertallsvedtak på landsmøtet . Det er et interessant signal, selv om det selvfølgelig passer godt med Grøvans ønske om at partiet ikke skal gå inn i hverken en blå eller rød regjering, men bli sittende i vippeposisjon på Stortinget.

Likevel peker Grøvan på et sentralt problem for KrF, nemlig hvordan partiet skal klare å henge sammen etter en prosess som er så gjennomsyret av mistillit, beskyldninger og bitterhet. Å begynne regjeringsforhandlinger på den ene eller andre siden, blir krevende hvis det bare er halvparten av partiet som står bak. Spesielt når splittelsen også går gjennom stortingsgruppen. KrF kan revne under et slikt press, og for de partiene som skal forhandle med dem vil det hele tiden være et spørsmål om hva slags forankring partiledelsen egentlig har. For Erna Solbergs regjering har den lille men høyrøstede indre opposisjonen i Frp vært krevende nok å håndtere. Man kan jo bare gjette hvordan en eventuell tapende rød part i KrF vil oppføre seg, særlig hvis de føler seg snytt for seieren fordi Rogaland KrF gjorde som de gjorde.

Ved en rød seier vil Knut Arild Hareide gå regjeringsforhandlinger med en stortingsgruppe som har blått flertall, og blødende gnagsår fra en prosess som ikke har tillit hos den andre siden. Grøvan ser disse problemene, og åpner for at stortingsgruppen kan underkjenne landsmøtet av hensyn til partiet. Politikk er ikke alltid logikk.

Politiske partier har en evne til å samle seg etter interne blodbad. I kampens hete ser alt uforsonlig og ødelagt ut, men når en vinner er kåret så hender det ofte at de som taper samler seg. Politikere skjønner makt og har en tendens til å gå dit den er. Det er med andre ord ikke gitt at KrF revner og ødelegges, selv om det i denne fasen er vanskelig å se hvordan de to fløyene skal kunne eksistere sammen etterpå. Det er ikke sikkert at man trenger Grøvans forsiktige tilnærming for å overleve som parti. Men akkurat nå har han et godt poeng. Hvis en prosess som ingen har tillit til ender med et knapt flertall til en av sidene, så bør vel KrFs stortingsgruppe i hvert fall vurdere om de føler at de har mandat til å kaste Erna Solberg eller bryte valgløftet om å ikke gå i regjering med Frp.

Det er nemlig også i tråd med den parlamentariske tradisjonen som har gitt KrF makt til å kunne avgjøre regjeringens skjebne. Det er representantene på Stortinget som til slutt sitter med avgjørelsen, og det er de som må forsvare den overfor sine velgere. I KrF har man flyttet beslutningen som stortingsgruppen må ta ut til partiet. Det har skjedd i en prosess som ser stadig mindre seriøs ut. Det går an å lure på om dette egentlig er i tråd med parlamentarismens idé om at regjeringen springer ut fra Stortinget, for i KrFs gruppe er det i hvert fall ikke noe flertall for å innsette Jonas Gahr Støre.