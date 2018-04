SKREMMENDE TREND: - Det er hjemlet i lov at det er forbudt å ha reklame rettet mot barn og ungdom, men det er mange gråsoner, når annonser på kosmetiske inngrep legges ut på sosiale medier der det er naturlig å tro at barn er lesere, skriver artikkelforfatteren. Foto: Renphoto / Vetta

Skjønnhetsbransjen: Minner om ville vesten

debatt

Publisert: 17.04.18 10:45 Oppdatert: 17.04.18 10:58

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-04-17T08:45:22Z

Kunstige rumper og glatte panner har nå blitt «mainstream» også her på berget, og tilstander vi lo av og mente hørte til i Hollywood har blitt hverdagslig. Enda mer sjokkerende er mangelen på regelverk innen disse bransjene.

KARI LØVENDAHL MOGSTAD , spesialist i allmennmedisin og forfatter av boken Kroppsklemma.

Det er ikke mange dager siden vi lot oss provosere og muligens sjokkere over russejenter som får rabatt på kosmetiske inngrep av leppene sine via annonser i sosiale medier. Dette er dessverre bare en av utallige eksempler på forkastelig reklame og press fra skjønnhetsindustrien, som ikke minst er rettet mot unge. Men enda mer sjokkerende er mangelen på regelverk innen disse bransjene!

Tilbudene og etterspørselen av kosmetiske inngrep har eksplodert her til lands de siste årene. Kunstige rumper og glatte panner har nå blitt «mainstream» også her på berget, og tilstander som vi lo av og mente hørte til i Hollywood har blitt hverdagslig på veldig kort tid. Utviklingen har faktisk skjedd så raskt at verken vi som enkeltpersoner og forbrukere eller lovgivningen rundt har klart å henge helt med. Og det bekymrer meg sterkt.

Jeg har forsøkt å nøste i hvilke lover og regler som gjelder når det kommer til kosmetiske inngrep, og det er et salig rot og lite regulert. Dette er nok en av årsakene til at vi ser stadige overtramp i reklamer som både bloggere og utbydere av tjenestene legger ut. Det er hjemlet i lov at det er forbudt å ha reklame rettet mot barn og ungdom, men det viser seg gang på gang at det er mange gråsoner her, når annonser på kosmetiske inngrep legges ut på sosiale medier der det er naturlig å tro at barn er lesere. Her er det heldigvis tegn til at myndighetene er på saken, og prøver å stramme inn regelverket.

Imidlertid er det meg bekjent ikke noen instans som har full oversikt eller kunnskap om hva som skjer hvor, eller hvilke regler og lover som gjelder, og dette er faktisk meget betenkelig og skremmende. I mitt arbeid for å nøste i regelverket, har jeg vært i kontakt med både Helsetilsynet, Forbrukertilsynet, Helsedirektoratet og Mattilsynet. Dette er blant de instansene som er involvert, men som viser seg å mangle både oversikt over og innsikt i denne jungelen. Jeg tør å påstå at det råder tilstander som minner om den ville Vesten innen kosmetikk- og plastikkfeltet, i alle fall når det gjelder kontroll på hva som foregår på de ulike skjønnhetsklinikkene og hos de mange aktørene rundt i hele landet.

For det første; det er bare klinikker som har ansatt helsepersonell (lege, sykepleier) som er underlagt å følge Helsepersonelloven, og Lov om Markedsføring. Så vidt jeg skjønner av dette er altså kosmetologer, hudpleiere og andre som finner på at de ønsker å starte med å fylle lepper med fillers, fritatt fra kontroller fra Helsetilsynet. Forstå det den som kan! Det er jo egentlig ganske absurd om dette er riktig; at det faktisk ikke finnes reglement for alle disse utbyderne, uten medisinsk utdanning, som faktisk driver og stikker med nåler inn i huden på folk. Der man risikerer infeksjoner, nerveskader og andre bivirkninger. Jeg trodde faktisk at det var visse krav om hvem som kan injisere under huden på pasienter, kunder, klienter, eller hva vi nå skal kalle dem som bruker disse tjenestene. Det er altså mindre kontroll og konsekvens for dem som har minst kunnskap og kyndighet, enn hos helsepersonell, som tross alt har en utdanning i bunn.

Et annet moment jeg har reagert sterkt på, er at det faktisk ikke foreligger noen offentlige registre eller tall på hvor mange kosmetiske inngrep som utføres her til lands. Ifølge Norsk Pasientregister og Helsedirektoratet, registreres kun inngrep gjort i det offentlige helsevesen hos dem. De mange tusen inngrep som gjøres ved alt fra store og seriøse private aktører til skjønnhetssalonger rundt omkring med ulik kvalitet, er altså ikke registrert eller mulig å finne noe sted! Annet enn hos aktøren selv, muligvis. Derfor har det ikke vært noen som kan fortelle meg hvor mange inngrep med intimkirurgi, rumpeløft eller leppeforstørrelser som foregår årlig. Slik kan vi ikke ha det! Det er egentlig rystende og ganske utrolig at vi i gjennomkontrollerte Norge har en slik tilstand, og dette må det gjøres noe med. Raskt.

Dette minner mer om et anarki enn et velfungerende samfunn og helsevesen, når det foregår slike lovløse tilstander innen et område som har så store konsekvenser for oss, både som enkeltmennesker og som samfunn.

Et økende utseendepress og krav om å være perfekt har blitt en stadig større utfordring for dagens unge, og er en del av en generell samfunnstrend. Med det som bakteppe er det enda større og viktigere grunn til å få en langt bedre oversikt over skjønnhetsmarkedet, og aktørene som lever av og tjener store penger på unge menneskers usikkerhet og ønske om å være god nok. Med bedre oversikt og kunnskap om hva som foregår, kan man lettere iverksette tiltak som er nødvendig for å få denne industrien regulert slik den skal og må.

Trendene skifter raskt, og samfunnet endrer seg så fort at verken regelverk eller dem som er satt til å forvalte dette, har klart å henge med. Derfor må man nå ta fatt på dette, som en del av kampen mot et usunt og feilaktig fokus på hva som er viktig for å ha et godt og være et bra menneske. Lykken ligger i alle fall ikke i en større rumpe eller oppblåste lepper.

Denne artikkelen handler om Skjønnhetsindustrien

Hollywood

Kosmetikk

Helsedirektoratet