Alle fortjener en god oppvekst

Publisert: 26.04.18 10:53

Holmlia opplevde igjen en skyteepisode denne uken. Sånn skal vi ikke ha det i byen vår. Som folkevalgte er en av våre viktigste oppgaver å sikre en god og trygg oppvekst for alle.

ABDULLAH ALSABEEHG, Ap-politiker i Oslo

Jeg er oppvokst på Holmlia, - et fantastisk sted å vokse opp i. La meg starte med å nevne noen av faktorene som jeg mener bidro til at jeg fikk en god og trygg oppvekst.

Foreldrene mine. Oppdragelse. Oppfølging. Klar grensesetting, kombinert med en stor dose frihet. Friheten til å ta egne valg, til å gjøre feil og lære av disse feilene, men samtidig ha i bagasjen et sett med verdier – og grenser som jeg lærte at jeg aldri må krysse.

Så vil jeg fremheve skolen og enkelte lærere. Noen lærere ga meg mer håp og motivasjon enn andre. Min lærer på Ulsrud videregående, Ivar Balteskard, er en lærer jeg vil spesielt fremheve.

Jeg vil til slutt nevne alle de trygge voksne på Holmlia som sa ifra når de så at jeg gjorde noe galt. Som tok seg tid til en prat. Som brydde seg.

Poenget mitt med å nevne alt dette er: «Det krever en landsby å oppdra et barn», men da må hele landsbyen bidra. Det er aldri slik at kun skolen, eller kun foreldrene eller kun den ene fotballtreneren eller politiet som kan sikre barn og unge trygg og god oppvekst. Det er samspillet mellom disse aktørene som sikrer tryggheten i lokalsamfunnene.

Sammenlignet med de aller fleste andre storbyer er Oslo en svært trygg by å bo i. Det er likevel tidspunkter og steder i byen som oppleves, og er, utrygge. Det tar Arbeiderpartiet på det største alvor. Ungdomskriminalitet er et sterkt uttrykk for utenforskap. Vi gjøre noe med de som står utafor.

Derfor gir byrådet en skole som Linderud skole i Groruddalen som i alle år har vært underfinansiert fire ekstra lærere, gratis AKS, og to millioner ekstra på grunn av ny ressursfordelingsmodell. Det betyr mye for alle elever på Linderud, særlig de elevene med ekstra behov for hjelp.

Det betyr mye for bydel Stovner at bydelsbudsjettene har totalt blitt styrket med 1,2 milliarder, over 100 millioner ekstra til Stovner, slik at bydelen i mai kan åpne to nye fritidstilbud for barn og unge. Det betyr mye for ungdom at vi skaper nye møtearenaer. Her kan jeg også nevne biblioteksatsingen, og presteboligen i Stensparken som fikk i år 26 millioner til oppussing, og blir et ungdomshus.

Oslo kommune har et ansvar, politiet og regjeringen har et ansvar, og voksne i hvert enkelt lokalsamfunn har et ansvar. Men det er sammen vi best skaper en god og trygg oppvekst for våre barn og unge. Alle fortjener en god oppvekst.

