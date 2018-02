Pårørende venter i panikk på nytt om sine kjære utenfor skolen som var gjenstand for nok et masedrap med skytevåpen i Ft. Lauderdale natt til torsdag. Foto: Joel Auerbach / TT / NTB Scanpix

En amerikansk tragedie

Publisert: 16.02.18 03:36

Den amerikanske satireavisen The Onion har en mørkt humoristisk artikkel de resirkulerer ved hver nye masseskyting i USA . «Det er ingen måte å unngå slikt på» sier den eneste nasjonen hvor slikt skjer regelmessig. Artikkelen spres med ny intensitet for hvert nye massedrap. Bare det siste halve året har den vært i bruk tre ganger. Etter masseskytingen som drepte 59 mennesker i Las Vegas i oktober. Etter masseskytingen som drepte 27 i Sutherland Springs i Texas i desember. Og denne uken, etter masseskytingen som drepte 17 stykker på en skole i Fort Lauderdale, Florida onsdag.

Den mørke parodien gjenspeiler resignasjonen og avmakten til hele det amerikanske systemet når verdens mektigste og presumptivt mest avanserte demokrati igjen hjemsøkes av denne typen meningsløst brutal forbrytelse. En forbrytelse som ikke blir mindre skremmende ved at den ser ut til å øke i omfang og intensitet. Fem av de ti verste massedrapene har funnet sted i løpet av de tre siste årene. Bruker man det føderale politiets definisjon på masseskyting, hvor man legger til grunn at tre eller flere mennesker er drept, var massakren i Florida nummer tredve så langt i år. Iløpet av fjoråret var det 346, eller nesten en hver dag i gjennomsnitt.

USA er ikke alene om å oppleve denne typen massedrap. De har forekommet i en rekke land i Europa også, inkludert Norge. Forskjellen er at man i Europa i mindre grad ser ut til å akseptere dette uhyggelige fenomenet som en slags uunngåelig naturkatastrofe, og har satt i gang en rekke drastiske tiltak for å gjøre noe med situasjonen. I Tyskland, hvor denne typen angrep har vært verst i Europa, har man styrket det psykiske helsevern ved utdanningsinstitusjoner, innført psykologiske tester før kjøp av våpen for folk under 25 år og innført et nasjonalt våpenregister. Det har ikke stoppet problemet totalt, men det har begrenset det kraftig. Inntil amerikanske politikere er villige til å fore ta seg noe konkret, er vi redd hvert nye massedrap bare vil bli møtt med den samme typen avmektige resignasjon, som det The Onions satire reflekterer.