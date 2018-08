PROVOSERT: – Når et kjøpesenter markedsfører seg med "hos oss kommer mannen foran og damene bak", så handler ikke det om likestilling. Det handler ikke om humor heller, for den saks skyld, skriver Aalborg.

Kritikk og tilbakemeldinger er ikke mobbing!

Publisert: 09.08.18 15:10

Det går ikke an, som et profilert, voksent menneske, å hevde seg mobbet om man ikke liker de tilbakemeldingene man får på det livet man selv velger å leve.

JANNE AALBORG, blogger og tekstforfatter.

2018 er året for krenkelser. Påpeker noen at du har operert deg litt for mye, så blir du mobba. Om noen forsøker å hevde at du tjener penger på barna dine like så. Men selv om mange lar seg krenke litt for lett, så er det ikke sånn at krenkekortet kan dras så fort man er uenig med noen.

Personlig blir jeg rett og slett oppgitt over at kritikk og tilbakemeldinger blir sidestilt med mobbing og seriøse krenkelser. Når unge mennesker ikke evner å skille mellom to så til de grader forskjellige begreper, da har vi som foreldregenerasjon gjort en utrolig dårlig jobb. Det går ikke an, som et profilert, voksent menneske, å hevde seg mobbet om man ikke liker de tilbakemeldingene man får på det livet man selv velger å leve.

Barn tar livet sitt fordi de blir mobbet. Barn blir ødelagt for alltid. De har ingen fluktmulighet fra hverdagen, ingen stemme som blir hørt. De kan ikke kontakte mobberen sin, og så blir alt bra. De fotfølges av ondskap og dårlig dømmekraft, ikke satiriske sanger som i verste fall kan omtales som elendig musikk og på ingen måte sidestilles med mobbing. Jeg har blitt mobba selv. Jeg vet hvordan det er.

Og denne lemfeldige omgangen med begreper preger også det generelle ordskiftet i samfunnet vårt. I kommentarfelt etter kommentarfelt leser jeg om kvinner som ikke har humor. Om likestilling som har gått for langt og om krenkede sjeler som bør finne seg en annen verden å leve i. Det er ingen som vil være sammen med mennesker uten humor, og hvert fall ingen som liker kjerringer som konstant klager. Om det bare hadde vært sånn at vi med to streker under svaret kunne hevdet at de som klager tar helt feil, så kunne jeg vært med i dette koret. Det ER viktig å ha humor. Det ER viktig å ikke ta seg selv så høytidelig. Og det er stort sett ikke krenkende å leve, men det finnes et stort men.

For det ER mulig å oppleve diskriminering i dagens Norge. Og diskriminering har ofte fint lite med likestillingsdebatten å gjøre.

For når et kjøpesenter markedsfører seg med "hos oss kommer mannen foran og damene bak", så handler ikke det om likestilling. Det handler ikke om humor heller, for den saks skyld. Det handler om en senterledelse med litt dårlig gangsyn, som i et ønske om å finne noe unikt ved sin egen merkevare, glemmer å se seg selv utenfra med mangfoldets øyne. I et feilslått markedsføringsøyeblikk ender man opp med å trampe hardt i diskrimineringsfella, og i etterpåklokskapens lys evner man ikke en gang å se hva som er feil. Det var jo bare litt morsomt!

Vel, kjære senterleder og alle humørfylte likestillingskritikere med alvorlig skrivetrang i kommentarfeltene, la meg gi dere et lite verktøy. En metode som på enkelt vis vil hjelpe deg til å oppdage ekte kjønnsdiskriminering når den faktisk skjer.

Bytt ut kvinne med svart - og mann med hvit. Og se om det fortsatt tåler dagens lys.

For hvis det gjør det, så kan de krenkede tie og ta seg en bolle. Men om du da sitter igjen med en setning som lar det gå kaldt nedover ryggen din, så bør du på nytt legge hodet i bløtt og finne noe helt annet å fokusere på.

For min antagelse er at ingen ville skryte av at "hos oss kommer den hvite foran og de svarte bak" på egen nettside. Til det er diskrimineringen for åpenbar.

Det burde være like åpenbart når man snakker om kjønn.