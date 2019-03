LEGE: Ragnhild Berling Grande skriver om søvn, i anledning verdens søvndag. Foto: Privat.

Trøtte pasienter trenger våkne leger

Vi sover omtrent en tredjedel av livet. Søvnvansker gjør oss trøtte og slitne. Søvnsykdommer gir redusert livskvalitet og arbeidsevne. Det er en stor utfordring for folkehelsen og samfunnsøkonomien. Mye god behandling finnes, men spesialistene mangler. På verdens søvndag er det naturlig at vi snakker om fremtidens søvnmedisin i Norge.

RAGNHILD BERLING GRANDE, lege og spesialist i nevrologi.

I dag er det verdens søvndag. Det er verdt å merke seg. Alle sover. Alle vet noe om søvn. Noen skryter av å tåle lite søvn, andre vil ha nok skjønnhetssøvn. Petter Northug var kjent for å sove 12 timer i snitt per døgn for å komme i toppform. Det var lurt.

Litt søvnvansker av og til er veldig vanlig. Men mange har alvorlige søvnplager som gir store problemer med skolegang og utdanning, i arbeidslivet, hverdagslivet og sosialt. Noen mister førerkortet. Den internasjonale søvndagen arrangeres hvert år både for å feire søvnen og for å sette søkelys på de utfordringer og problemer søvnmangel og sykdommer relatert til dette, kan ha for samfunnet.

Hjernerådet arrangerte nylig et populærvitenskapelig kveldsseminar «God søvn – sterk hjerne» – på Litteraturhuset. På Facebook hadde 1700 personer markert «skal» og 11.000 «interessert». Det var kamp om de 360 sitteplassene. Det var videoverføring til annen sal og direkteoverføring til internett. Makan til populært folkehelsearrangement skal man lete lenge etter.

Hvorfor slik interesse for rastløse ben, hjernens vaskemaskin og søvnskole?

Fordi folk har søvnplager? Fordi hjernerådet tilbød noe som helsevesenet ikke kan tilby? Søvnpasienter fortalte sine historier.

En hjerneforsker fortalte at hjernen er som en vaskemaskin om natten, at avfall blir vasket ut, at minner lagres og gir plass til ny læring. En psykolog gav råd til de med insomni – de som ikke får sove. Søvnskolen på Lovisenberg Diakonale Sykehus ble presentert. Ved hjelp av kognitive modeller får 80 prosent bedre søvn når de følger opplegget. En nevrolog snakket om rastløse bein - restless legs syndrom, en nevrologisk lidelse som rammer flere hundre tusen nordmenn.

Ved øyesykdom blir du henvist til øyelege. Ved hjertesykdom til hjertespesialist. Det er veldig bra! Hjertet er et viktig organ. Vi trenger friske hjerter. Alle tar hjertesykdom på alvor. Ved skade i kne henvises til ortoped, kanskje en knespesialist. Det er bra! Det er viktig å kunne gå.

Ved mistanke om søvnsykdom, henvises man da til en søvnspesialist? Hvor finnes de? På alle sykehus? På alle Universitetssykehus? I alle helseforetak? Privat? På kompetansesentre? Ikke godt å vite. De er en sjelden rase i den norske helsejungelen, som for pasienten noen ganger er tett og uframkommelig. Især hvis man er trøtt og ukonsentrert.

Hvordan utredes og behandles søvnsykdommer?

Det er potensiale for større presisjon i utredning og behandling. Søvnspesialisten har spisskompetanse i diagnostikk og de behandler etter kunstens regler. Søvnsykdommer kan ligne på andre sykdommer. Alle er jo trøtte og slitne.

Hvordan skille dem fra hverandre? Søvnutredning er ofte omfattende og ressurskrevende. Legen må spørre og grave og har nyttige verktøy i redskapskofferten. Utredning av narkolepsi, idiopatisk hypersomni, søvnapne´, altså pustestopp under søvn, også kalt «snorkesyke» og flere, starter ofte i et søvnlaboratorium med nattlig søvnregistrering - polysomnografi, føring av søvndagbok uker i forkant, aktivitetsklokke-registrering(aktigrafi) og søvnspørreskjemaer.

Dette gjøres ved kliniske nevrofysiologiske avdelinger eller søvnlaboratorier men behandlingen foregår et helt annet sted. Veien frem til diagnose og riktig behandling er ofte lang. Søvnapne behandles oftest hos lungelege eller øre-nese-hals-lege. Hypersomniene narkolepsi, idiopatisk hypersomni og kleine-levin syndrom behandles hos spesialist – barnelege eller nevrolog.

Insomni behandles ofte med sovemedisiner selv om søvnskole er bedre. Døgnrytmeforstyrrelser som forsinket søvnfasesyndrom, hvor behandles de? Når man omsider har funnet ut hvor syk pasienten er, ja da starter arbeidet med å finne ut hvor frisk han kan bli.

Alle er trøtte. God gammeldags søvnmangel er den vanligste årsaken til trøtthet. Det er lett å kurere - det går over hvis man sover nok! De fleste trenger mellom syv og ni timers nattesøvn, noen klarer seg med kun seks. Det er greit å vite hva man selv trenger.

Søvnmedisin er rene detektivarbeidet. Behandlingen er alltid livsstilsendringer, noen ganger medisiner. Det er veldig alvorlig når en ungdom går glipp av skolegang og sosialt liv på grunn av en søvnsykdom som er udiagnostisert eller utilstrekkelig behandlet.. Vi treffer disse pasientene. Fra hele Norge. De trenger en våken lege. Nå er det hjernens tur. Vi bør i 2019 ha høye ambisjoner om gode helsetjenester- også for søvnsykdommer.

I Bergen finnes Nasjonal kompetansetjeneste for søvn – Sovno. I Oslo finnes NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. Vi informerer om hypersomni-søvnsykdommer i tillegg til nevroutviklingsforstyrrelser som autisme og Tourettes syndrom.

Søvnsykdom er hjernesykdom. Regjeringen lanserte den første hjernehelsestrategien 2018-2024 med mål om fokus og satsing på hjernehelse og hjernesykdommer. Det er hjernens tid nå. Satsing på hjernehelse må bety satsing på søvnmedisin, for det er i hjernen som sover. «Vi har et felles mål», sa helseministeren i sin sykehustale, «om at pasientene skal få et best mulig tilbud og at vi skal skape pasientens helsevesen der tjenestene må tilpasses enda mer til den enkelte.» Det lover godt for søvnpasientene.