SE TIL STJERNENE: – Astrologien gir altså utrolig mange innfallsvinkler. Derfor vil jeg bli astrolog, skriver kronikkforfatteren. Foto: GEORGI LICOVSKI / EPA

Debatt

Dagfinn Nordbø: – Jeg vil bli astrolog!

Morgenbladet meldte nylig at jeg nå kan utdanne meg til astrolog, med lån i Lånekassa og det hele. Dette er noe jeg ser fram til.

Publisert: 14.03.19 11:13 Oppdatert: 14.03.19 11:38







DAGFINN NORDBØ, satiriker og forfatter

Jeg vil derfor melde meg som student ved Astrologiskolen Herkules, som nå kan bli godkjent som fagskole. Det finnes betingelser som skolen må akseptere, blant annet at de ikke kan presentere astrologi som en vitenskapelig tradisjon. Det går nok greit. De kan heller ikke markedsføre seg som en institusjon innenfor høyere utdanning. Det går nok også greit. Skal man bli svindler og kvakksalver, er jo høyere utdanning mer en ulempe enn en fordel.

Jeg ser nå fram til å tjene gode penger på å forlede folk til å innbille seg ting som overhodet ikke har noen rot i dokumenterte fakta. At mine og resten av det norske folks skattepenger endelig kan tas i bruk for bløffmakere på høyt nivå, er på tide. Rasjonell tenkning og vitenskap er jo uansett på vikende front. Meslinger er jo blitt in igjen, og jorda er sannsynligvis flat. Alternative måter å behandle verdens store og små spørsmål på er mangelvare, så hvorfor ikke gå all in?

Dagfinn Nordbø.

Jeg kan altså snart få både lån og rause stipender, slik at Staten holder meg i live mens jeg studerer stjernene og planetenes innvirkning på Erna Solberg i fødselsøyeblikket. Slik kan jeg få råstoff til en endeløs rekke av kronikker med en helt ny og forfriskende vri. Er det virkelig sant at Fisker er udugelige ledere? Hvor har Jonas Gahr Støre ascendanten sin? Er det tilrådelig å la Rødt-løven Mímir Kristjansson bli ordfører i Stavanger, ettersom løvens egenskaper også innbefatter «arrogant, sta, selvsentrert, lat og lite fleksibel?»

les også Viruset som nekter å dø

I tillegg til tunge politiske analyser kan jeg også velge å perfeksjonere meg i «finansiell astrologi». Jeg vil tro det betyr at jeg vet nøyaktig når jeg skal selge meg ut av Equinor – lenge før noen andre aner noe som helst. Ved neste finanskrise har jeg selvsagt reddet skinnet og trukket meg ut av skumle investeringer. Bedrifts-astrologi innebærer jo også at jeg kan for fet betaling gi råd til bedrifter, for eksempel om ansettelser. Står valget mellom en skorpion og en løve, kan jeg megetsigende gi et råd til styret i veletablerte bedrifter om at nei, en skorpion må for all del unngås i den stillingen.

Treneren for det franske landslaget fra 2004, Raymond Domenech, fikk følgende omtale i Dagbladet i 2010: «I oppkjøringen til VM i Tyskland kom Domenech under nytt press, denne gangen for uttalelser angående laguttaket. Robert Pires, stjerne på Arsenal på den tida, var aldri aktuell for troppen. Grunn? Han er født i stjernetegnet skorpionen – Domenech stoler ikke på dem. Heller ikke forsvarsspillere født i stjernetegnet løven er favoritter hos Domenech. William Gallas, forøvrig midtstopper i VM som var over for Frankrike i går, er nettopp en løve.»

les også Uvennskapet ble en vekker

Astrologien gir altså utrolig mange innfallsvinkler. Derfor vil jeg bli astrolog! Grunnleggeren av Astrologiskolen Herkules kan ifølge Norsk Astrologisk Forenings nettsider tilby tjenester i horoskoptolkning, bedriftsastrologi og parforhold. Det må være utrolig spennende å ha et så vidt kunnskapsmessig område å øse av: På formiddagen kan du for fett honorar fortelle Posten AS om de i det hele tatt eksisterer om fem år, og på kvelden kan du gi en dyp og skjellsettende konsultasjon som fører til at et ektepar tar ut skilsmisse. Det må være et rikt liv.

Det at Staten nå endelig forstår at vi er i Vannmannens tidsalder, og strør våre skattepenger over folk som vanskelig kan kalles annet enn svindlere, kvakksalvere og sjarlataner, er et godt tegn. Noen har sikkert sett det komme. Vi venter nå på at antivaxx-bevegelsen får sine egne godkjente utdanningsinstitusjoner, for ikke å snakke om de klarsynte.

Det er jo altfor få som ser klart i disse tider.