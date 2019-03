SVARER: Spillavhengighet Norge.

Spilldebatten: Mediebransjens sutring - et gufs fra fortiden

Spillavhengighet Norge har fått med seg den pågående debatten om spillreklame, der Espen Skoland i Discovery har tatt til pennen og forsvart bransjens levebrød. Vi har gjennom flere år vært klar på at vi ønsker all pengespillreklame vekk fra tv-skjermene og har derfor forholdt oss rolige i den pågående debatten.

LILL-TOVE BERGMO, Daglig leder, Spillavhengighet Norge.

MAGNUS PEDERSEN, politisk rådgiver, Spillavhengighet Norge.

Organisasjonen har opparbeidet seg brukerkompetanse gjennom 17 år. Slik vi ser det er det ikke nye argumenter på bordet, men Skolands uttalelser er som et gufs fra fortidens spilleautomatkamp.

Skoland inntar en offer-rolle, men de virkelige ofrene her er familiene til de spillavhengige og de spillavhengige selv. Mediebransjen bør ikke gjøre seg avhengig av inntekter fra pengespillreklame, men heller se etter andre løsninger for å sikre 1300 kulturansatte.

Vi hadde ingen planer om å uttale oss i denne debatten, men i Skolands siste innlegg trekkes Christoffer, som sto frem med sin historie i VG, inn i saken.

De som står frem med sine historier gjør dette utelukkende for å hjelpe andre i samme situasjon og motivere disse til å søke hjelp. De som står frem fortjener IKKE å bli brukt i en debatt om tv-selskapenes inntekter!

I samme innlegg antydes det at vi som brukerorganisasjon har en skjult agenda og utnytter våre egne brukere for å få fremmet den angivelige agendaen.

Vi registrerer alle nye henvendelser vi får inn per år. Etter spilleautomatkampen kom det færre henvendelser årlig helt frem til 2015. Siden 2015 har antallet nye henvendelser økt.

I Aftenpostens artikkel fra desember 2017, står det at vi hadde 450 henvendelser. Det som ikke fremkommer, er at det under opptelling var feilregistreringer fra året før (Ref: henvendelsesstatistikk 2017). Derfor ble det investert i et helt nytt system 01.01.18. Det betyr at det korrekte tallet for 2017 er 409 henvendelser og tilsvarer en økning på 72,5%. Dette var for oss en brutal økning. I 2018 er antall nye registrerte henvendelser 466, som tilsvarer en økning på 13,9%.

Vi er en landsomfattende organisasjon drevet på en stor mengde frivillighet og 3 ansatte. Da er det provoserende at vår statistikk dras frem i en debatt om pengespillreklame på tv, et tema den ikke sier noe om. Derimot kan brukerne våre bekrefte at pengespillreklame på tv er en stor trigger for dem og den massive mengden reklame både rekrutterer og forårsaker tilbakefall.

Det å fjerne pengespillreklamen, vil være noe av det mest ansvarlige Norge kan gjøre for berørte av spilleavhengighet, mener vi.

Til sist viser Skoland at det er pengene som rår når han sier følgende:

"Pengestrømmen fra Norsk Tipping er også blitt så behagelig for mange idrettsforbund og organisasjoner at man ikke tør å stille kritiske spørsmål til systemet, eller se etter nye muligheter som øker inntjeningen."

Denne påstanden må snus 180 grader og rettes internt i mediehusene, for kampen om reklamen vil ikke forsvinne med det første.