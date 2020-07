Kommentar

Blir skatten tatt av vinden?

Av Kari Aarstad Aase Journalist, utenriksavdelingen

OMDISKUTERTE: – Skal vi nå Norges klimamål for 2030, må enda mer av bilpark og industri elektrifiseres. Da trenger vi vind i møllene, skriver VGs kommentator i dag. På bildet ser du Statkrafts vindpark på Smøla. Foto: Gisle Oddstad

Ingen registre viser hvem som egentlig eier over halvparten av norske vindparker, og de betaler lite eller ingen skatt. Hvorfor synes myndighetene tilsynelatende at det er helt ok?

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Akkurat nå legger stiftelsen Tax Justice Norge siste hånd på verket på en rapport om nettopp eierstruktur og skattlegging av vårt nye gull: Vindkraft.

Den viser at 60 prosent av vindkraften i Norge har utenlandsk eierskap. Den globale kapitalen som rulles ut på de norske heiene gir nesten ingen penger tilbake til Norge.

Hvordan ble det sånn?

Vindkraft i Norge begynte nærmest som en kuriositet. Det var dyrt å bygge, og lite å tjene. Så kom den grønne bølgen, klimamål og miljøbevissthet. Skal vi nå Norges klimamål for 2030, må enda mer av bilpark og industri elektrifiseres. Da trenger vi vind i møllene. Det ble laget incentivordninger som skulle bidra til å få fart på utbyggingen.

Og inn kom utenlandske fond og selskaper. Med skjulte eierstrukturer, finurlige konstruksjoner og høye krav til avkastning. Mange av dem som bygger ut vindkraft i Norge er tungt lånefinansiert gjennom et intrikat system. Uten overskudd, ingen selskapsskatt. Den betales i stor grad av de norskeide vindkraftselskapene , fordi de har mer egenkapital. Alle betaler en viss prosent eiendomsskatt til de kommunene som har det.

les også Trenger vi egentlig vindmøller?

Regjeringens helt ferske melding om vindkraft på land, inneholdt nyheter om konsesjoner, tidsbruk og mye annet. Om å innføre naturressursskatt på vind, sa olje og energiminister Tina Bru, at de (fortsatt) måtte tenke på det.

En begrunnelsen for at det ikke har vært skattlagt, er at vindkraft frem til nylig ikke har vært særlig lønnsomt.

Men er det sannsynlig at BlackRock, verdens største investeringsfond med skyhøye krav til avkastning, investerer på norske vidder hvis det ikke er lønnsomt? I følge wikipedia forvalter de ufattelige 7.4 billioner dollar for klienter i 100 land. Mange andre internasjonale investeringsfond er også inne på eiersiden i norsk vindkraft.

– Vi mener det må tiltak på plass i vindkraftmeldingen for å redusere muligheten til å flytte overskudd til skatteparadis. Tung gjeldsfinansiering med høye rentefradrag er en kjent måte å flytte overskudd på, sier Ingrid Hjertaker, politisk rådgiver i organisasjonen Tax Justice Norway.

Før meldingen om vindkraft skal behandles i Stortinget etter sommeren, legger de frem en konkret liste over krav som bør stilles til dem som bygger ut vindkraft i Norge.

Mange er de samme kravene som EU f eks stiller til banker, og som Oljefondet må forholde seg til når de investerer, selv om formålet er aldri så grønt og godt.

les også Vindkraft-bråket på Haramsøya: Lokalbefolkningen går døgnvakt for å hindre sabotasje

Da Norge fant olje, klarte vi på imponerende vis å lage skatteordninger og andre rammer som sikret at inntekten fra olje og gass kom det norske folk til gode. Uten bidraget fra de millioner av fat med olje som er pumpet opp fra norsk sokkel, er det lite sannsynlig at vi hadde hatt den unike velferdsstaten vi har i dag. Resten av verden sier look to Norway, i blanding av beundring og misunnelse når de hører om det norske pensjonsfondet. Det hadde vi ikke hatt uten skatt på oljeutvinningen.

Norge har i tillegg levd godt på vannkraft, som også vært beskattet slik at den kommer både staten og lokalsamfunnet der kraften er utbygd, til gode.

Beskatningen av våre naturressurser har ikke bare sørget for gode velferdsordninger sentralt. Den har gitt noe tilbake til dem som opplever ulempene ved kraftutbyggingen på kroppen. Dette har vindkraftkommunene forgjeves bedt om i årevis. En kvalifisert gjetning er at ulempene med vindmøllene oppe på fjellet blir litt lettere å bære, hvis du vet at det sørger for gode barnehager, fortau og at bestemor får godt og verdig liv på aldershjemmet.

les også Historisk milepæl: Pensjonsfondet passerer 10.000 milliarder neste år

Den voldsomme motstanden man ser, har uttrykt sammenheng med at søkkrike selskaper raserer norsk natur uten å gi noe igjen. Når vindmøller gjør sitt inntog uten å henge sammen med lokalsamfunnet, blir legitimiteten lav.

Både for olje og vann var viljen til å lage rammer mye sterkere. Har man glemt at vind ikke bare er miljø, men energiproduksjon?

Flere utvalg og skattekommisjoner har anbefalt skattlegging av vindproduksjon.

I tillegg til selskapsskatten, betaler oljeselskapene 56 prosent i en særskatt for å bruke naturressursen som olje er. Vannkraften betaler 37 prosent ekstra i grunnrenteskatt i tillegg til naturressursskatt til kommune og fylkeskommune.

Og mens norske politikere funderer på om vindkraft er energiproduksjon på lik linje med olje og vann, ler internasjonale investeringsfond hele veien til Cayman Island.

Publisert: 13.07.20 kl. 13:09

Les også

Fra andre aviser