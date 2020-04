ETISK DIMENSJON: – Veldig mye står på spill når beslutninger skal tas nå. Liv og død, definitivt – men også frihet og selvbestemmelse. Vi må være oppmerksom på etikken i det hele, skriver Einar Øverenget. Foto: Ricardofoto.

Etikken i corona-krisen

Om frykt og redsel tar overhånd, så kan behovet for saklighet forsvinne.

EINAR ØVERENGET, professor i filosofi, Høgskolen i Innlandet

«Slå ned». «Brems». «Slipp». Disse ordene har fått en særskilt betydning for befolkningen. De beskriver alternative valg i møte med covid-19. Og de er gjensidig utelukkende – gjør du det ene så utelukker du det andre. Og det finnes argumenter for hver av disse tre valgmulighetene. Og argumenter mot.

Vi befinner oss dermed i et dilemma. Gode hensyn står mot hverandre. Det å velge er også å velge bort. Og det som velges vil kunne ha positive så vel som negative konsekvenser. Liv vil gå tapt. Økonomien kan gå tapt. Samfunnsmaskineriet kan gå i oppløsning.

Veldig mye står på spill når beslutninger skal tas nå. Liv og død, definitivt – men også frihet og selvbestemmelse. Dagens situasjon er ekstraordinær, men om vi vanligvis mener at det er grenser for hva vi vil gjøre selv når det er snakk om liv og død, så bør det også gi føringer nå.

Vi må være oppmerksom på etikken i det hele. Og det handler om å være oppmerksom på betydningen av saklige begrunnelser. Men om frykt og redsel tar overhånd så kan behovet for saklighet forsvinne.

Etikk er noe annet en jus. Det er fullt mulig å utføre en handling som ikke bryter med loven men som allikevel er sterkt kritikkverdig. Og hva er det da som gjør at den er kritikkverdig. Det er etikken. Vi kan si til en person at dette nok ikke var forbudt, men at vi allikevel oppfatter handlingen som klanderverdig – fordi den bryter med noen etiske prinsipper. For eksempel rettferdighet.

Etikk er også noe annet enn moral. Det er grunn til å tro at alle mennesker har en moral i den forstand at de har oppfatninger om rett og galt – men det betyr ikke at det automatisk er en god moral. Mennesker kan ha uholdbare, kritikkverdige, ja, endog avskyelige oppfatninger om rett og galt.

Når vi går inn i etikken handler det om to ting: Vi må begrunne våre valg og disse begrunnelsene må være saklige

Det å begrunne er alene ikke nok, ganske enkelt fordi begrunnelser kan være usaklige. Jeg har et eget begrep for begrunnelsesstrategier som ikke er saklige: Røde flagg. De fire mest utbredte røde flaggene er følgende: at noe er lov – i betydningen ikke forbudt – henvisning til følelser, til tradisjon og til konformitet, at alle gjør det.

Det å begrunne en handling ved å vise til at den ikke er i strid med loven er en tvilsom begrunnelse, all den tid det er fullt mulig å tenke seg svært kritikkverdige handlinger som ikke bryter med loven. Og om den begrunnelsen benyttes av den utøvende makt så er blir det svært autoritært. Det er som å si: Dette gjør vi, fordi dette kan vi gjøre.

Det å begrunne ved å appellere til følelser, tradisjon og konformitet er også tvilsomt. Det å spille på følelser kan absolutt fungere, men på en måte som svært ofte åpner opp for vilkårlighet, kortsiktighet og urettferdighet – og historien er full av eksempler handlinger som har vært utbredt og generelt akseptert men som vi i dag mener er totalt uakseptabelt.

Hvordan skal vi så gå frem for å begrunne en handling på en etisk sett saklig måte?

Likhetsprinsippet et hevdvunnet etisk prinsipp: Like tilfeller skal behandles likt – forskjellsbehandling krever at du kan identifisere en relevant forskjell. Det betyr altså ikke at alle skal behandles likt – det er like tilfeller som skal behandles likt – forskjellsbehandling kan noen ganger være helt rettferdig, og likebehandling kan andre ganger være veldig urettferdig.

Dette gjelder også i tilfeller der det er snakk om liv og død. Hvordan håndterer vi vanligvis slike tilfeller? I helsevesenet, som i samfunnet ellers, har vi en viss aksept for død. En ting er at mennesker dør helt uavhengig av hva samfunnet måtte finne på, men på en rekke områder kunne vi ha vært langt mer restriktive og dermed også spart liv. Vi kunne ha senket fartsgrenser radikalt, vi kunne totalforby salg av farlige og usunne produkter – ja, vi kunne vedtatt et generelt portforbud. Men det gjør vi ikke. Det ville ha kostet for mye – og det ville ha vært for inngripende mot den enkeltes selvbestemmelse.

Men utfordringen med å stå i en ekstraordinær situasjon er at man søker ekstraordinære løsninger – og kanskje også på en ekstraordinær måte. Og ikke minst er det siste problematisk. Man risikerer å gi rom for usaklige begrunnelsesstrategier: Den følelsesbaserte og, som et svar til den, den autoritære.

Disse begrunnelsesstrategiene er farlige fordi de nettopp ikke inviterer mennesker til å ta stilling til argumenter for og imot. De involverer ikke reell selvbestemmelse.

Om den går tapt er det frykt og makt vi står igjen med.

Publisert: 16.04.20 kl. 10:11

