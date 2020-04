Kommentar

Tidens trøst på Sørlandet

Av Hans Petter Sjøli

Foto: Tegning: ROAR HAGEN

Livet er som en følelsesmessig berg-og-dalbane igjen, slik som i ungdommen. Heldigvis finnes det en liflig stabilisator i kaoset. Han heter Jon.

Jeg liker å se på meg selv som en ganske stabil type. Passe optimistisk, passe laidback, passe kynisk, passe moderat og (litt for) rolig. Livet er stort sett i vater og alle tilløp til hysteri og emosjonelt virvar møtes med mild overbærenhet og nonchalante skuldertrekk.

Men nå er det som om jeg er 14 år igjen, og stabilitet en helt ukjent oppføring i min personlige ordbok. For i det som igjen og igjen refereres til som «i coronaens tid» (en stilig litterær referanse de første par gangene, men det er nok nå), er jeg alt annet enn stabil.

Jeg er nevrotisk.

Nå ja, det er kanskje å ta i en smule. Men det er jammen ikke lett å holde balansen nå som de gode nyhetene tvert blir avløst av dårlige nyheter, og omvendt. Optimismen og pessimismen er som to sumobrytere som stabber og puffer på hverandre, uten at en av dem klarer å avgjøre kampen. Et mer presist bilde, kanskje: Det er som en tennismatch mellom en helt og en antihelt som aldri tar slutt, tiebreak etter tiebreak etter tiebreak.

Jeg studerer statistikkene, de hjemlige og de på verdensbasis, og veksler mellom å tenke at dette helsikes viruset snart er «slått ned» (min favoritt-strategi, iallfall når jeg er i det positive hjørnet), og at kampen mot det usynlige utysket bare er i startfasen, og knapt nok det.

Når Helsedirektoratets Espen Rostrup Nakstad – ikke lenger fungerende, kun assisterende – snakker på sitt rolige, mildt palataliserende og kunnskapsrike vis, blir jeg opprømt og klar for etter-corona-moro. Men når EU-topp Ursula von der Leyen like etter blir sitert på at vi må feriere innenlands i år (og kanskje i flere år fremover), blir jeg mørk til sinns – om enn ikke like deppa som når de sjokkerende bildene fra New York City ruller over skjermen, etterfulgt av presidentens patetiske forsøk på å legge skyld og ansvar for elendigheten på alle andre enn seg selv.

Jeg savner intenst stabiliteten og roen fra den normale tiden, og opplever et stadig sterkere hat til den særdeles unormale tilstanden vi nå befinner oss i. Virus-faen, tenker jeg, og de tidlige «jeg er ikke redd for å få det»-tankene er avløst av det motsatte: Jeg vil fanken ta ikke ha dette viruset. Det er en lumsk og guffen mikroorganisme som jeg, når pessimismen regjerer, føler er rundt meg, overalt, så det nesten er skummelt å puste.

Jeg dro til butikken her forleden og vasket (nei, gnidde) hendene før jeg gikk inn, og tok deretter ut betydelig avstand til mine medhandlende sambygdinger mellom hyllene. Men likevel var det som om luften der inne var usunn, fæl og befengt. Jeg ble kvalm og uvel og ville bare ut. Og så verdensøkonomien, da, den går jo ad undas! 30-tallets depresjon var som en beskjeden dump i veien sammenlignet med humpen foran oss.

Nei da, for når dette er over blir det oppgangstider og sprelsk innovasjon, og folk vil konsumere, reise og leve muntert som aldri før.

Overdriver jeg denne emosjonelle superstorslalåmen? Kanskje litt, men jeg har aldri, iallfall ikke på denne siden av puberteten (jeg husker den ennå, så vidt), vært så urolig i kroppen, så på vakt for den minste vibrasjon i luften. Det er ubehagelig. Slik som livet ofte var før voksenheten tok ordentlig tak: ustabilt og uoversiktlig (og fascinerende, det må sies). Av og til blir jeg i overkant tøysete og ler av alt mulig. Like etter tar jeg nesten til tårene for den minste ting, rørt og engstelig på én gang.

Så hvordan finne ro, da, i denne fordømte «coronaens tid» (det var siste gang)? Det eneste som virkelig funker for å få humøret i gang igjen og vel så det, er å se NRKs evig trauste nyhetsflaggskip Dagsrevyen. Ja, du leste riktig. Dagsrevyen. Ikke for å se siste corona-nytt og de stadige oppdateringene og briefingene fra myndige myndigheter og flinke fagfolk, eller for å se sterke reportasjer fra land og områder langt verre rammet enn vårt.

Nei, det som gjør meg mest glad nå for tiden er Sørlandets hjemvendte sønn Jon Gelius, som hittil i år snart har intervjuet alle ordførerne i våre sørlige kommuner om stort og smått. Mest smått. Klart mest smått. Jeg blir glad og rolig og stabil når joviale Jon – i beste sendetid, i landets viktigste nyhetsprogram – intervjuer en enda mer jovial sørlending som kan fortelle at det nå om dagen er stor etterspørsel etter plantevekster og bærbusker. Gelius’ tempererte tilstandsrapporter fra Arendal og omegn er tidens trøst!

Det er jammen meg en pussig vår, dette her.

