SAMARBEID: – Midt i denne kanskje verste krisen i vår generasjons levetid, bør vi unne oss å være litt stolte over hva vi faktisk får til her i landet, skriver kronikkforfatterne. Foto: Frode Hansen, VG/NTB SCANPIX

Det beste Norge har å by på

Kompensasjonsordningen er et komplekst prosjekt levert på tre uker. Digitaliseringen og samarbeidet mellom næringslivet og det offentlige er essensen av det Norge er best på.

HANS CHRISTIAN HOLTE, skattedirektør

KJERSTIN BRAATHEN, konsernsjef DNB

IDAR KREUTZER, administrerende direktør Finans Norge

Da det amerikanske finansdepartementet nylig skulle lansere sin ordning med redningslån til små og mellomstore bedrifter, helte Amerikas største bank, JP Morgan Chase, kaldt vann i blodet på de som hadde satt opp departementets optimistiske tidsplan. «Institutions have yet to receive proper applications forms and other basic information needed to begin processing requests», het det i Financial Times.

Bankene manglet et søknadsskjema på papir! Ordningen er nå på lansert. Bedriftseierne må kontakte banken for å sjekke om deres bank er med i programmet og be om søknadsskjemaet. Hvis ikke: Bytt bank, er rådet fra myndighetene. Det er forståelig at det er slik i USA, fordi amerikanerne har rett og slett ikke kommet like langt teknologisk som Norge på flere områder.

I Norge leverte finansdepartementet, politikerne, partene i arbeidslivet, etatene og finansnæringen garantilåneordningen for små og mellomstore bedrifter på tre uker. Norske banker var med i utviklingen og første lån var innvilget og på konto en time etter at ordningen ble sanksjonert av kongen i statsråd.

I lys av dette er det unikt å også få på plass kompensasjonsordningen på like kort tid. Etter et stormøte 24. mars med offentlig sektor, næringslivsorganisasjonene og finansnæringen knyttet til de økonomiske konsekvensene av pandemien, fikk partene utfordringen fra finansministeren: Kan dere bidra til å etablere en kompensasjonsordning raskt?

Finans Norge, Bits og DNB skisserte en løsning som var grunnlaget for finansministerens pressekonferanse 27. mars, og prosjektoppstart var samme dag. Dagen etter fikk Skatteetaten et overordnet og helhetlig ansvar for utvikling, iverksettelse og forvaltning av ordningen. Og sammen har disse tre aktørene tatt frem det beste i vår digitale infrastruktur, de ansattes kompetanse og innsatsvilje, og vår evne til å samarbeide tillitsfullt. En digital løsning er etablert på tre uker inkludert påske. Dette viser hvilken kraft som bor i det norske systemet. Her er vi unike i verdenssammenheng.

Måten finansdepartementet og Stortinget har samarbeidet tett med organisasjonene i arbeidslivet for å finne en god løsning, er forbilledlig. Selve utformingen av ordningene måtte også ta hensyn hva som var teknisk mulig å få til. Det ble tidlig klart at ordningen ikke bare skulle være selvforklarende og digital, den skulle også ha en algoritme som behandler søknaden uten menneskelig innblanding og løsningen måtte kunne generere en automatisk utbetaling til bedriftens bankkonto.

Kompensasjonsordningen har også et innlagt og automatisert kontrollsystem. I tillegg kommer naturligvis Skatteetatens manuelle kontrollvirksomhet, utført av kompetente og erfarne medarbeidere. Etatens samarbeid med Økokrim og A-krimsentrene må også nevnes i denne sammenheng.

Det er mange grunner til at vi har klart å få til denne tilsynelatende umulige oppgaven på så kort tid. For det første har det offentlige og finansnæringen samarbeidet om digitale systemer en god stund. Vi har bygget systemer i skjæringspunktet mellom offentlig forvaltning og finansnæringens behov som nå kunne gjenbrukes. Vi kjenner hverandre, vi har høy tillit til hverandre.

For det andre har vi nasjonale felleskomponenter som ID-porten og Altinn sin autorisasjonsløsning for å styre hvem som kan operere på vegne av foretakene. Sammen med BankID – en digital ID med høyeste sikkerhet som nesten alle bruker – er dette en digital infrastruktur som de fleste andre nasjoner bør misunne oss.

For det tredje har norsk finansnæring samarbeidet om den digitale betalingsformidlingsinfrastrukturen som ligger i bunnen for alle transaksjoner i Norge siden tidlig på 1980-tallet. Dette er helt avgjørende for å få på plass denne samarbeidsløsningen.

Kompensasjonsordningen viser hvor viktig det er å ha digitale fellesløsninger som kan tilpasses og brukes raskt. Selv om mange av byggeklossene kunne gjenbrukes, krevde det likevel en formidabel digital utviklingskompetanse for å lande dette prosjektet.

Utviklingsteamet til Skatteetaten, DNB og bankenes infrastrukturselskap Bits har samarbeidet og jobbet døgnet rundt, med viktige bidrag fra Digitaliseringsdirektoratets folk. Det snakkes mye om finansiell teknologi, også kjent som fintech, som noe nytt og spennende med opphav i Silicon Valley, Shenzhen, Tel Aviv eller Singapore. Kompensasjonseordning.no er intet mindre enn et stort og meget komplisert fintech-prosjekt som involverer svært mange parter og som skal tåle demokratiets krav til innsyn og kontroll.

Midt i denne kanskje verste krisen i vår generasjons levetid, bør vi unne oss å være litt stolte over hva vi faktisk får til. Et svært kompetent embetsverk med en enorm arbeidskapasitet, tillit, digital kompetanse i offentlige og private virksomheter, en digital infrastruktur i verdenstoppen og mange gode krefter som har trukket i samme retning.

Og gjort det umulige mulig.

Publisert: 22.04.20 kl. 11:44

