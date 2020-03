Leder

Samarbeid - så lenge det går

Av VG Leder

Forbud eller veiledning? Dialog eller rå makt? Regjeringen står overfor vanskelige valg i sin håndtering av coronaen.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Særlig gjelder dette i forholdet mellom statlige myndigheter og kommunene. Langt over hundre kommuner har så langt operert med egne karantenebestemmelser og andre lokale regler. Disse går lenger enn de nasjonale tiltakene for å begrense corona-smitten. Regjeringen har lenge vært opptatt av at de lokale reglene strider mot nasjonale hensyn, samtidig som de ikke er hensiktsmessige i kampen mot corona-smitten.

Mange kommuners særregler er skadelige for deler av næringslivet. Arbeidstagere som bor i en kommune, og jobber i en annen, kommer seg ikke på jobb. Ressurspersoner som opererer i flere geografiske områder, kan ikke utføre oppgaver som er avgjørende for lokale bedrifters videre drift. Nye skift kan ikke avløse de som har vært på jobb lenge. Det oppstår problemer med varelevering. For å nevne noe.

Lovforbud?

Arbeidsledigheten har eksplodert gjennom de siste ukene. Nå er den på over 10 prosent, et historisk høyt tall. Det er all grunn til å tro at tallet vil øke ytterligere gjennom de neste ukene og månedene. Derfor er det helt avgjørende at vi kan opprettholde så mye økonomisk aktivitet som mulig i tiden fremover, innenfor det som er smittevernmessig forsvarlig. De som kan jobbe, må få jobbe. Unødige lover og regler må ikke stå i veien for dette.

NHO-sjef Ole Erik Almlid fortviler over stengte kommunegrenser og lokale karantenebestemmelser. Disse rammer næringslivet hardt. Foto: Frode Hansen

Arbeidslivets organisasjoner, både på arbeidsgiver- og arbeidstagersiden har vært opptatt av at de kommunale særreglene må oppheves. Regjeringens representanter, med justisminister Monica Mæland i spissen, har oppfordret kommunene til å endre praksis. Mange har ønsket seg et lovforbud, eller et statlig pålegg til kommunene.

Det kom ikke. Etter intense dragkamper gjennom helgen endte regjeringen opp med å sende ut en veileder til kommunene. Vi har forståelse for et slikt valg - i denne omgang. Det siste vi trenger nå er uløselige konflikter og økte motsetninger mellom lokale og sentrale myndigheter - og mellom innbyggere ulike steder i landet.

Tid for klokskap

Det kommunale selvstyre står sterkt i Norge. Samtidig gir smittevernloven kommunene store fullmakter. Nå står vi i en global krise som rammer hele nasjonen. Vi må sørge for at vedtakene som fattes, på alle nivåer, bidrar til at vi samlet kommer så trygt og uskadet som overhode mulig gjennom det vi står oppe i.

Derfor er det helt avgjørende at kommunene faktisk følger veilederen. Skjer ikke det, må regjeringen ta i bruk sterkere virkemidler. Det må det være et mål å unngå. Derfor er det uheldig når flere kommuner i nord nå melder at de ikke vil følge oppfordringen om å lempe på sine egne særregler. Ingen er tjent med et høyere konfliktnivå. Dette er tid for klokskap. Ikke for økt splid.

Publisert: 30.03.20 kl. 17:08

Les også

Fra andre aviser