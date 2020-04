OVERVÅKNING: – Det er viktig for alle som er opptatt av menneskerettigheter og personvern å følge med også her i Norge. Men er vi langt mer bekymret for hva som nå foregår ulike steder på kloden, skriver kronikkforfatteren. Foto: Heiko Junge

Debatt

Storebror ser deg

Den norske smittestopp-appen er en mild bris sammenliknet med hva som nå rulles ut av overvåkning rundt om i verden.

For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JOHN PEDER EGENÆS, generalsekretær i Amnesty International

I skrivende stund har flere hundre tusen nordmenn lastet ned appen «Smittestopp». Det er viktig for alle som er opptatt av menneskerettigheter og personvern å følge med her i Norge. Likevel er vi langt mer bekymret for hva som nå foregår ulike steder på kloden.

Den kinesiske teknologi-giganten Alibaba har rullet ut en helsesporing-funksjon som bruker data om personlig helse og tildeler en fargekodet helsestatus til en person. Grønt er for ‘trygt’, gult krever en syv-dagers karantene og rødt er for en 14-dagers karantene. Dette systemet brukes til å bestemme folks tilgang til offentlige rom.

I Polen har regjeringen tatt i bruk en app som skal sikre at karantener overholdes. Det blir angivelig sendt beskjed om at selfies skal lastes opp, som deretter blir bekreftet ved hjelp av ansiktsgjenkjenning og posisjonsdata for å sikre at personen ikke har brutt karanteneordrer.

Israelske myndigheter tillater sikkerhetstjenesten å bruke mobiltelefondata fra smittede personer. Dette har allerede vakt bekymring for personvernet. Systemet er allerede i drift, og 400 personer har nylig mottatt SMS-meldinger som advarer dem om potensiell kontakt med smittede personer.

John Peder Egenæs. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

les også Lektor sendte e-post til høyskoleelever: Omtalte Smittestopp-appen som «farligere» enn coronaviruset

I Sør-Korea har myndighetene sendt rundt meldinger med helseråd sammen med personopplysninger om infiserte personer, inkludert åpen tilgjengelige hyperkoblinger til detaljerte data om bevegelsene deres. Dette tiltaket bryter medisinsk konfidensialitet og fremmer stigma mot mennesker med viruset. Dette er et grovt og ulovlig inngrep i retten til personvern.

Mange land mobiltelefondata for å spore folks bevegelser som svar på COVID-19-pandemien. Østerrike, Belgia, Italia, Storbritannia og Tyskland samler alle anonymiserte eller aggregerte posisjonsdata fra teleselskaper for å spore coronavirus-kontakter.

Andre land samler inn mobildata som kan knyttes direkte til enkeltpersoner. Foreløpige rapporter tyder på at Ecuadors regjering har autorisert GPS-sporing for å håndheve overholdelse av karantenen.

Flere bruker faren for spredning av coronaviruset som unnskyldning for økende overvåkning av egen befolkning. Teknologi kan og bør spille en viktig rolle i kampen mot coronaviruset. Den kan hjelpe oss til å spre svært viktige meldinger fra myndighetene og øke tilgang til livsviktig kunnskap.

les også VG MENER: Et tvilende ja til FHI-app

Vi må samtidig ha et årvåkent blikk akkurat nå. Hvis disse tiltakene ikke blir sjekket og korrigert, har de potensial til å bli varige inngrep i folks personvern.

Er overvåkning for å takle COVID-19 lovlig? Regjeringer skal garantere retten til helse og forhindre, behandle og kontrollere epidemier. For å gjøre dette, kan de midlertidig begrense noen menneskerettigheter for å reagere på helsekriser på til rett tid og på en koordinert måte.

Økte overvåkningstiltak vil imidlertid være ulovlige med mindre de kan oppfylle strenge kriterier. Regjeringer må kunne vise at iverksatte tiltak er gitt av loven og er nødvendige, forholdsmessige, tidsbundne, og at de gjennomføres med åpenhet og tilstrekkelig tilsyn.

Det dette betyr i praksis er at overvåkningstiltak må være de minst påtrengende tiltakene som er tilgjengelige for å oppnå ønsket resultat. De må ikke gjøre mer skade enn godt.

les også App, app, app ..!

Erfaringer fra nyere historie, forteller oss at det er en reell fare for at overvåkingstiltak ikke stopper etter krisen har lagt seg. I kjølvannet av angrepene mot USA 11. september 2001, utvidet mange land overvåkningsapparatet sitt betydelig. Når disse mulighetene og infrastrukturen er på plass, har myndighetene sjelden den politiske viljen til å rulle dem tilbake.

Erfaring viser at når personopplysninger er samlet inn, er det en reell fare for at de deles og brukes til andre formål enn helsesporing. Flere stater bruker kunstig intelligens og stordata-teknologi for å bekjempe COVID-19. Kina bruker angivelig en blanding av ‘smarte’ termiske skannere og ansiktsgjenkjenningsteknologier på offentlige steder for å spore spredningen av viruset.

Lignende apper blir angivelig rullet ut i andre land, inkludert en i India som søker etter geomerkede selfies.

Mens offentlig-privat samarbeid kan gi nye kreative løsninger for å håndtere helsekriser, har enkelte lands myndigheter innledet et samarbeid med overvåkingsselskaper som har svært tvilsomme rulleblad.

I USA er det for eksempel kontroversielle overvåkingsleverandører som Clearview AI og Palantir som samarbeider med amerikanske myndigheter. Det israelske overvåkingsselskapet NSO Group, har en historie med å selge overvåkingsteknologi til autoritære regimer. De er helt sentrale i Israel, og selger nå også stordata-analyser som kartlegger folks bevegelser.

Vi må klare å se forbi coronakrisen, og se for oss hvordan verden skal se ut etter krisen. I mange land kan vi stå overfor et overvåkingssamfunn som bryter menneskerettighetene.

Publisert: 28.04.20 kl. 08:57

Les også

Mer om Coronaviruset Smittestopp Personvern App Overvåkning Alibaba Israel

Fra andre aviser