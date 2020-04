Kommentar

Erna tar de viktigste blant oss først

Av Astrid Meland

ÅPNER SKOLENE: Erna Solberg og regjeringen velger å barnehagene først, så småskolen og SFO. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Skoler og barnehager åpner igjen. Og det er verdt å ofre årets Syden-ferie, bryllupfesten, festivalene og alle de klamme fotballklemmer for at ungene våre skal få en mer normal hverdag igjen.

Østerrike og Danmark var de to første landene i Europa til å åpne litt opp på restriksjonene mot corona. Det skjedde mandag. Og dagen etter, som corona-tradisjonen tilsier, kom Norge etter.

Vi gjør som i Danmark og åpner barnehagene først. Så småskolen. Men Norge gir de ansatte litt lenger tid til å forberede seg.

Regjeringen holder samtidig fast på strategien om å «slå-ned» coronaen. Å ikke åpne tidligere, synes å ha vært mot folkehelsemyndighetenes anbefaling.

Antakelig var det politisk vanskelig å åpne opp raskere. Både i Oslo og Trondheim har politikerne for lengst gått ut og sagt at det er uaktuelt å åpne rett etter påske.

Og det er klart myndighetene vet at flere vil bli smittet når vi gradvis skal åpne opp, selv om de kaller dette «å slå ned».

Helseminister Bent Høie snakket om at vi har tatt kontroll på viruset. Det er vel strengt tatt å ta litt i, som han selv også vedgår åpent.

For det å åpne opp skoler, barnehager, samt frisører, optikere, hudpleie, fysioterapeuter, psykologtjenester, organisert idrett og annet, betyr at flere mennesker møtes og at flere vil få viruset.

Og helsevesenet har kapasitet til at flere blir smittet enn nå. Men likevel er det et eksperiment vi er med på.

Fortsatt er kunnskapen om viruset mangelfull. FHI vet ikke en gang om vi blir immune.

Og blir smitten eksplosiv igjen, må Høie og Solberg stenge ned Norge på nytt.

Erna Solberg, som for en knapp måned siden ga oss beskjed om å unngå hverandre, har det minst like vanskelig når hun nå skal fortelle oss at det er mer trygt å møtes igjen.

ÅPNER OPP I SLUTTEN AV APRIL: Regjeringen sier at fremdeles skal slå ned viruset. Foto: Lise Åserud

Men det går bare ikke, å holde lukket i månedsvis. Norge går konkurs. Folk får isijas og psykoser, selv om det er corona. De må få hjelp. Barna må få undervisning. Foreldrene må på de jobbene som fortsatt er igjen.

Siden vi innførte de strenge tiltakene for snart en måned siden, har antallet som smittes gått dramatisk ned i Norge. Beregningene lyder på at en infisert person fører viruset videre til i snitt 0.7 person.

Det er lavt. Men dette er bare en midlertidig «kontroll». For om vi fortsetter med så strenge tiltak lenge, blir kampen mot corona mer kostbar enn selve epidemien.

OECD har sett på det vi vet om konsekvensene av å stenge skolene. Smittemessig virker ikke skolestenging å bety like mye for corona som for eksempel influensa. Men de økonomiske konsekvensene er store.

Så dyrt og skadelig, at vi helst skulle åpne raskest mulig.

Og det høres rart ut at Norge trenger mer tid på å planlegge dette enn danskene.

Men det går an å forstå at dette må modnes litt både blant politikere og ansatte.

For selv om folkehelsemyndighetene mener barn ikke er viktige smittespredere for corona, møter ansatte ikke bare barn, men titalls foreldre hver dag.

Det er mye antibac som må monteres. Og en rekke folk som synes det er skremmende å komme tilbake på jobb.

Det er umulig å holde to meters avstand i en barnehage. Noen barn er snørrete året rundt. Skal de få komme?

På skolefritidsordninger, skoler og andre arbeidsplasser over hele landet, jobber ansatte i risikogrupper, enten de har astma, diabetes eller er over 65 år. Skal de på jobb? Hva er planen om store deler av personalet får corona?

De samme kravene om å gjøre forberedelser, gjelder også alle andre arbeidsplasser og arrangementer. De får ikke holde åpent, med mindre de klarer å gjøre det på en smittemessig forsvarlig måte.

Det høres firkantet og slitsomt ut.

Men det at ekspertene mener at vi kan teste, isolere, vaske, standardisere, regulere, måle og justere oss unna coronaen, det gir grunn til litt optimisme.

Men det er altså ikke det Norge vi kjenner, som skal åpenbare seg for oss etter påske. Det blir ikke holdt noen store kultur- og sportsarrangement før midten av juni, tidligst.

Og når de skal åpne igjen, er kravet at det blir mulig å holde avstand.

Klamme omfavnelser på fotballtribunen utgår. Det blir ikke noe Syden-tur eller VG-lista på Rådhusplassen med det første heller.

Det vi ikke går gjort uten god avstand mellom folk, utgår. De store familieselskapene og festene, de er det nok mange måneder til vi skal ha.

Og det er klart vi kommer til å savne alt dette.

Men det tross alt ikke det viktigste i verden.

At ungene våre skal få komme seg tilbake på skolen før sommeren, og foreldrene på jobb - ja det er nå jobb nummer 1 nå.

Og da skal vi nok klare å leve med coronaen. Vi må det. For den skal være her både i år og neste år.

Publisert: 07.04.20 kl. 17:20 Oppdatert: 07.04.20 kl. 17:48

