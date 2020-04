Leder

EUs lakmustest

KRISEMØTE: EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Foto: Francois Lenoir / X01164

EU-landenes ledere har to smittekurver å bekjempe. Den ene handler om coronaviruset. Den andre om røde piler og skrumpende økonomier. To sider av samme sak, som begge trenger tiltakspakker i form av penger. Enormt mye penger.

Torsdag ettermiddag begynte unionens fjerde videotoppmøte siden pandemien rammet Europa. Målet var å meisle ut et gjenreisningsfond. Rettere sagt vilkårene for dette. Selv om den innbyrdes uenigheten i EU om krisemilliardene er reell nok, handler ikke det om nødvendigheten av økonomisk nødhjelp til særlig de hardest rammede medlemslandene. Spørsmålet er hvilke kriterier og krav som skal knyttes til krisepakkene.

At det ikke ble fremlagt noe sluttkommuniké torsdag kveld, etter fem timers forhandlinger, var ingen overraskelse. Fraværet av gjennombrudd tolkes likevel positivt, fordi beskjeden fra toppmøtet er at EU-kommisjonen skal jobbe videre med saken. Rammen – i første omgang – er på 540 milliarder euro, som skal gå til helsevesenet og sikre arbeidstakere og bedrifter. Dels er dette penger som allerede er avsatt på eurosonen krisefond.

Den italienske statsministeren Giuseppe Conte har ønsket seg spesifikke koronaobligasjoner for å fordele kostnadsbyrden for epidemien mellom alle medlemsland. Tysklands forbundskansler Angela Merkel har avvist å ta denne regningen. Risikoen for å sette tyske pensjonsfond i spill er for stor.

Men i ellevte time har hun tatt til orde for å sprøyte mer tyske penger inn i EUs langtidsbudsjett. Dette vil gi Tyskland og EU et konkret verktøy til å balansere lån og tildelinger, og med det beskytte «unionens og det indre markeds integritet», slik EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen uttrykte det i går kveld. Totalkostnaden for å gjenreise EUs økonomi stipulerer hun til «flere tusen milliarder».

Italia er det land i EU som er hardest rammet av coronaviruset. Landet har fra før en anstrengt økonomi med en statsgjeld 1,3 ganger større enn brutto nasjonalprodukt. Uten hjelp fra EU vil eurosonens tredje største økonomi kollapse. Da ryker også euroen. I tillegg til mye annet er EU et skjebnefellesskap. Tysk økonomi har alt å tjene på at italienerne holder seg flytende.

For statsminister Conte har det i så måte vært et visst poeng å minne de øvrige medlemslandene om utgangspunktet for Romatraktaten, unionens dåpsattest, og gjenta prinsippene for det europeiske solidaritetsprosjektet EU.

Italia er den nasjon som mer enn noen har sitt navn og historie knyttet til Romatraktatens opprettelse – forarbeidet var den såkalte Messinakonferansen på Sicilia. Men den folkelige EU-støtten har gått fra høyest i unionen til nesten lavest. Årsaken er EU-toppenes passivitet da italienerne ba om hjelp til å stoppe pandemien i en innledende fase.

Coronakrisen er på mange måter lakmustesten på EU som solidaritetsprosjekt.

