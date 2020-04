TRYGG LEDELSE: – Vi har en vinnerstrategi, men vi må bare ikke avslutte kampen for tidlig, skriver lege Kaveh Rashidi. Foto: Kristoffer Myhre

Vi leder mot viruset, men vi har ikke vunnet

Vi kan ikke tillate oss å slappe av, for så å miste ledelsen over coronaviruset.

KAVEH RASHIDI, lege

Året er 2012 og over 70 000 mennesker jubler for fulle lunger i Olympiastadion. Tyskland setter inn det fjerde målet og leder 4-0 over Sverige. Det var nok spikeren i kista, tenker tyskerne på tribunene, og feiringen begynner når det bare har gått 56 minutter av kampen.

Det er litt sånn det føles i Oslo på disse sommervarme aprildagene. Vi har vært eksepsjonelt gode og leder 4-0 mot viruset. Naturligvis ønsker vi å ta livet mer med ro nå, det er som forventet. NRK skrev at færre nå er bekymret for at noen i familien skal bli syke av coronaviruset, færre unngår sosial kontakt og flere beveger seg rundt som normalt. Men er kampen egentlig vunnet?

Tyskerne tenkte nok det i 2012. Men med 10 millioner svensker i ryggen skårte laget 4 mål på drøye 40 minutter og stilnet 80 millioner tyskere. Festen var over. Den gode starten til tyskerne betydde ingenting lenger. Gleden de akkurat hatt følt var glemt når de ikke klarte å avslutte sterkt. Spørsmålet er nå hvordan vi avslutter kampen mot viruset i Norge.

Hvis vi senker skuldrene for tidlig er det ingen tvil i at vi fortsatt kan lide samme skjebne som mange andre land. Vår gode innsats har ikke stoppet viruset, det har bare satt det på pause og kjøpt oss tid. Fortsatt har langt de fleste nordmenn ikke blitt smittet, noe som betyr at veldig mange av oss potensielt kan bli syke samtidig. Da vil alt det gode vi har gjort kunne ha vært forgjeves.

Daglig blusser viruset opp på nye steder i verden og fører til unødvendige dødsfall. Å tro at vi i Norge automatisk er beskyttet fra noe slikt er i beste fall naivt. Overfylte sykehus, kapasitetsmangel og mer sykdom enn det helsevesenet har evne til å behandle er ikke urealistisk.

Jeg innrømmer gledelig at det enn så lenge har vært mye mindre slitsomt enn jeg hadde fryktet å være lege i en pandemi. Jeg koser meg fortsatt hver eneste på jobb, og jeg ser det samme overskuddet hos kollegene mine. Jeg har dere å takke, alle dere som har holdt dere hjemme. Men det kan snu, og det kan snu så fort at vi ikke får reversert det.

Dette er et alvor som er nært, og skjer i land med vel så gode systemer som vi har her i Norge. Folk som deg og meg dør hver eneste dag av en infeksjon som faktisk kan forebygges. Vi må ikke glemme farene vi stå overfor.

Forstå meg rett: Dette er ikke en klage på regjeringen som letter på tiltak. Ei heller er det kjefting eller pekefinger på noen. Nei, dette er en oppfordring til hver og en i dette landet som allerede har vist at vi får det til, for til syvende og sist er det ikke regjeringen som har gitt oss ledelsen mot coronaviruset. Det er du som har gjort det. Gjennom å vaske hendene, holde avstand og følge de nasjonale rådene. Gjennom å oppfordre alle rundt deg til det samme og gjennom å støtte, rose og gi trøst til alle (og det er mange av oss) som er dritt lei.

Vi kan ikke tillate oss å slappe av, for så å miste ledelsen. Selvfølgelig skal vi tillate oss å være glade, for vi har en vinnerstrategi, vi må bare ikke avslutte kampen for tidlig. Det kommer en tid for klemming, selskap og fysisk nærhet. Men den tiden er ikke nå. Akkurat nå må vi stå på, trøkke på, og gå for en 8-0 seier.

