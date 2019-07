STYGT: Jeg velger å sette dette på kontoen for uvitenhet, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: Skjermdump, NRK

Svinsk humor på statskanalen

Jeg ønsker de unge NRK-animatørene lykke til videre. De virker å være så langt fra antisemitter som det er mulig å komme. De har blitt sveket i denne saken.

DAGFINN NORDBØ, satiriker og forfatter

NRK Satiriks har fått så hatten passer på grunn av sin animasjonssnutt der ordet «jødesvin» har en hovedrolle. En eldre jøde med klare ortodokse kjennetegn er oppgitt over at Scrabble-motspilleren bruker lang tid på sitt trekk. Så viser det seg at ordet motspilleren har på brettet altså er ... «jødesvin». Det er et ord det er langt over streken å bruke, det er stygt, ja så stygt at det gjør fysisk vondt å lese det. Og hvis det er slik, skal bjellene ringe. Da er du på feil spor.

Hvem er så de som har laget denne sketsjen? Unge og ferske animatører som nylig har fullført en animasjonsutdanning ved Høgskolen i Volda. De uttaler i sin egenpresentasjon at de gjør satire om nordmenn. Isåfall har de gjort et klart unntak, for i Norge finnes ikke den stereotypiske, ultra-ortodokse jøde med korketrekkere. Det er en velkjent visuell stereotyp som brukes i uttalt antisemittiske sammenhenger. Jøden i animasjonssnutten sier også «jeg er nok på et litt høyere nivå enn deg mentalt sett». Ideen om at jøder tror de er mer intelligente enn goyim (ikke-jøder) er en antisemittisk trope som animatørene nesten er nødt til å være klar over.

Eller kanskje ikke?

Jeg velger å sette dette på kontoen for uvitenhet. I en egenpresentasjon på høgskolens sider sier en av animatørene at de jobber mye, for «om man skal bli en god satiriker eller animatør, må man gjøre det mye».

Ja, nettopp.

Å jobbe med satire innebærer nemlig også å gå i vannet så spruten står. Når du får mer erfaring, vil du ha bjeller som ringer automatisk når du er på ville veier. Metoden da er selvsagt å ha en eller flere referansepersoner, et miljø som du kan teste ut dine ideer på. Folk som har vært ute en humordebatt før. «Er dette for drøyt? Hvordan reagerer dere på denne? Kan jeg si dette?» I dette tilfellet vil referansepersonene være NRKs ansvarlige redaksjon. Redaksjonens oppgave er altså både å veilede og støtte. Mye skal til for at redaksjonen kaster et ungt, uerfarent team under bussen, så her har de kun utført støttefunksjonen – ikke den veiledende.

Normbrudd er et av humorfagets mest effektive virkemidler. Når komikere og satirikere begår bevisste normbrudd, vil det i de aller fleste tilfeller medføre latter. Publikum ler av overraskelse eller lett sjokk, eller i en mer freudiansk tradisjon: de ler fordi de er lettet over at noen kan ha like formastelige tanker som de selv bærer på. Men det er altså ikke slik at nordmenn flest går rundt og brenner etter å bruke ordet «jødesvin». Det er kort sagt langt utenfor merket. Det burde noen fortalt dem.

Erfarne komikere og tekstforfattere vet at suksess innebærer å teste ut dine gullkorn, enten i en tillitsbasert referansegruppe eller aller helst for et levende publikum. Komikere kan naturligvis ha en grovere og røffere sans for humor enn menigmann, ikke minst seg i mellom. Du vil slett ikke like alt som sies i humoristenes små ekkokamre. Det forventes også at de går over grensen. Det karnivalistiske elementet i humor er å snu opp ned på normene og rollene i samfunnet, men du kan ikke gå for langt. Mangfoldige narrer har opp gjennom tidene fått tungen spikret til kirkeveggen fordi de gjorde nettopp det. De gikk for langt.

Animasjonene som lages av denne gruppen for NRK, tar to dager å produsere. Det meste av tiden har tydeligvis gått med til den tekniske delen, ikke den humorfaglige. At NRK ikke fanget opp det, skulle de ha beklaget. Det er fullt forståelig at statskanalen ønsker å vinne nye og unge målgrupper ved å skape animasjon inspirert av kjempesuksesser som South Park. Men South Park er ikke skrevet av ungfoler. Det er erfarne folk. Som sannsynligvis aldri ville brukt sånne ord. De klarer å være drøye som bare pokker, men uten å gå over grensen. Det tar lang tid å lære.

Jeg ønsker de unge animatørene lykke til videre. De virker som tre ambisiøse og hyggelige unge menn, og så langt fra antisemitter som det er mulig å komme. På sett og vis har de blitt sveket i denne saken. De skulle lyttet til erfarne fjellfolk, men denne gangen var fjellfolkene på badestranda – eller på bærtur.

Publisert: 23.07.19 kl. 15:23