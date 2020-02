SVARER: Fredrik Korsvold. Foto: Privat.

Kjære dommedagsprofet

I gårsdagens VG kom Carl Johansen fra Miljøpartiet de Grønne med et debattinnlegg angående gruppa: «Folkeopprøret mot klimahysteriet» med ingressen: «Kjære fornekter».

FREDRIK KORSVOLD, trøtt av klimahysteriet

Så flott du har fått med deg at det begynner å bli et bredt folkelig opprør mot rådyr symbolpolitikk, da er vi kommet et skritt videre. Når du uttaler deg i brede ordelag om uansvarlige politikere fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet, så bør du ha i øyemed at du samtidig kaller omlag 30 prosent av den stemmeberettigede befolkningen uansvarlig, mens MDG har til gjengjeld rundt 7 prosent oppslutning.

Det kan da vitterlig ikke være slik at kun 7 prosent av befolkningen er rettroende? I så måte kalles det for Sekterisme.

Hva det gjelder klimamål i Norge så er det ikke tatt opp hva som er faktiske forhold i Norge og hvordan man kan kutte minst mulig inngripende. EU tar sikte på å kutte primært i energisektoren, altså hvordan strøm genereres, for Norge sin del så står vi i en helt annen posisjon, vi har fjord, vi har fjell og mye regn. Spesielt her på Vestlandet for de som skulle tenke på å bevege seg utenfor ring 2 i Oslo.

Det er også en kjensgjerning at Norge har et mye kaldere klima, ja faktisk om du tar opp et godt gammeldags kart så kan du se at vår nasjon ligger på verdens nordligste breddegrad, det gjør også at vi har et helt annet energiforbruk enn de fleste andre land, det er også et ubestridt faktum at nordmenn flest har ikke tilgang på buss, T-bane, trikk og tog hvert femte minutt og det ville heller ikke vært lønnsomt med store kollektivsatsinger til det er befolkningen for spredt.

Nordmenn må få bosette seg og ferdes fritt innenfor Nasjonen, det er nedfelt i grunnloven. Faktisk så har man lov å bosette seg ganske fritt innenfor hele EU/EØS-samarbeidet.

Det er heller ingen problem å befinne seg i Akersgata og prate varmt om vindmøller og å legge ned Norsk oljenæring, ei heller å være forfatter og gjøre det samme.

Du lider ikke av bompenger i oppkjørselen din, raner deg på fergeleie, for siden å høre daglig om politisk drakamp om jobben din eller store deler av oppdragsmengden, på toppen av det hele er aktører fra ditt parti at de mener man burde skamme seg.

Nei, det er en grunn til at det blir motstand, fordi klimapolitikken bærer preg av symbolikk og er dårlig utformet.

Litt empati og forståelse kommer man som regel lengre med.

Publisert: 20.02.20 kl. 16:08

