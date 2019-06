VANT OG TAPTE: Statsminister Benjamin Netanyahu vant valget, men tapte forsøket på å danne regjering Foto: GALI TIBBON / AFP

Leder

Netanyahus nederlag

Seks uker etter at Benjamin Netanyahu erklærte seier i det israelske parlamentsvalget har han lidd et av sine største nederlag i en lang politisk karriere. Han er kjent som en mesterlig strateg, men denne gang har han ikke klart å danne regjering til tross for at høyresiden og de religiøse partiene har flertall i Knesset.

Nå nettopp







Når det først ble brudd i forhandlingene skjedde det på grunn av viktig prinsipiell sak: Skal ultraortodokse jøder avtjene verneplikt? Både unge menn og kvinner blir innkalt til førstegangstjeneste, men ortodokse har vært fritatt. I stedet får de økonomisk støtte for å drive religiøse studier. Dette var ikke noe stort problem tidligere da denne gruppen var en liten minoritet i Israel. Men i dag utgjør de mer enn en million av vel åtte millioner innbyggere. Det er anslått at en av tre israelere vil tilhøre de ultraortodokse i 2065.

Den omstridte tidligere forsvarsministeren i Netanyahus regjering, Avigdor Lieberman, stilte ufravikelige krav om at også ultraortodokse må avtjene verneplikt. Religiøse partier strittet imot. Netanyahu måtte kastet kortene. Det er utskrevet nyvalg 17. september.

les også Netanyahu klarte ikke å danne regjering – Israel utlyser nyvalg

Liebermann er ikke alene om å stille større krav til de ultraortodokses deltagelse i forsvaret og arbeidslivet. Hans synspunkter deles av mange sekulære og moderate israelere som synes dagens lovverk er urettferdig. Det passer Netanyahu dårlig at de ultraortodokses privilegier blir tema i en ny valgkamp. Han trenger deres stemmer for å danne regjering. Og etter alle harde ord som har falt i feiden med Netanyahu kan Liebermann og hans parti komme til å skifte side og støtte dannelsen av en sentrumskoalisjon.

Et annet forstyrrende element er at valget finner sted bare to uker før Netanyahu må møte til en rettslig høring av korrupsjonsanklagene mot ham. Han risikerer å bli stilt for en domstol før året er omme.

les også Kong Bibi vinner igjen

Mens maktkampen fortsetter i Israel er Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner, i Midtøsten for å samle støtte til en planlagt fredskonferanse senere i juni. Det hvite hus har i lang tid arbeidet med en økonomisk investerings- og utviklingsplan, men utsiktene til at Trump kan undertegne “århundrets fredsavtale” er ikke til stede. Palestinske myndigheter vil ikke delta på fredskonferansen. De mener USA ensidig tar Israels parti. Arabiske land er lunkne til å ta regningen. Israel har for tiden nok med intern politisk strid.

Trump-administrasjonen regnet i det minste med med at de hadde en sikker alliert i Netanyahu. Nå kan han bli felt, enten av velgerne eller domstolen.

Publisert: 02.06.19 kl. 07:43