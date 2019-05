GAMLE SANGER OM IGJEN: Elton Johns klassiske sanger har evig liv, og den gamle mester synger dem om og om igjen, her fra Johns konsert i Oslo i 2017. Foto: Solberg, Trond

Kommentar

Da Elton var helten

En nådeløs vind slukket plutselig Elton Johns kreative flamme, men den underlige galningen føk likevel som en rakett opp mot stjernehimmelen og forble der.

Oppdatert nå nettopp







I en avgjørende scene i den vittige, såre og undervurderte rockfilmen «Almost Famous», er det som om besetningen i det fiktive og Led Zeppelin-barske bandet Stillwater kollektivt gjenoppdager musikkgleden når de molefonkne og slitne plutselig bryter ut i allsang over Elton Johns «Tiny Dancer».

En slags «guilty pleasure» for tøffe rockegutter, kanskje, men for en sang, og for en sanger. Og for en karriere!

I dag har filmen «Rocketman» (nei, den handler ikke om Kim Jong-un) premiere, og om disse biografi-filmene det er så mange av for tiden har en funksjon utover å by på et par timers lett underholdning, så er det jo at de kan åpne øynene (ørene) for artistenes såkalte bak-katalog for stadig nye lyttergenerasjoner. Slikt gir klingende mynt i kassen, og milliardærene i Queen har da også fått tilført nye, friske milliarder til sine respektive konti etter den (etter min smak altfor) suksessfulle «Bohemian Rhapsody», og det er jo sikkert hyggelig for dem alle (minus hovedpersonen selv, da, som gikk bort for snart 30 år siden).

les også Filmanmeldelse «Rocketman»: Mann uten moderasjon

Det sies at Elton John er «verdt» om lag fem milliarder norske kroner, så han har nok både til strøssel på isen og et jevnt tilsig av nye briller. Men man unner da ham enda mer, for han er jo så forbasket flink, gamle Elton. Iallfall var han det da han var den unge Elton. Den gangen han og hans trofaste tekstforfatter Bernie Taupin lagde den ene klassikeren etter den andre. Før det mer eller mindre stoppet opp, kreativt sett.

Min påstand er at Elton John har den kanskje mest imponerende albumrekken av dem alle – fra «Elton John» i 1970 til «Captain Fantastic And the Brown Dirt Cowboy» i 1975. Hele ni plater ble sendt ut i disse årene, og de er alle rimelig fantastiske (de to beste er blant popens aller beste: «Madman Across the Water» og «Goodbye Yellow Brick Road», og «Tumbleweed Connection» er ikke langt bak den, heller). Men så var det jevnt slutt for Elton, selv om stjernestatusen hans ufortjent nok vokste jo flere halvråtne egg han klekket ut.

les også Morten Harket: – Jeg strakk meg etter Freddie Mercury

På 1980-tallet, da så mange gamle helter vasset i myr og sirup, fremsto Elton som en uinspirert Chris De Burgh (og da er man uinspirert), og så særlig mer sprett i satsen har det ikke vært siden heller, dessverre. En og annen fin sang har han levert, jo da, og et par halv-ålreite album (det med Leon Russell, for eksempel, har et visst driv), men den eldre Johns plater er jevnt over stusslige kremkaker som helst burde blitt glemt ute i regnet og aldri nådd serveringsbordet.

Han har uansett for lengst tatt steget fra (litt) patetisk has-been til patosfylt legende, og spiller konserter, setter solide klimaavtrykk og holder på, standhaftig som de færreste. Elton – den klumpete, lille mannen som egentlig bare ville skrive sanger sammen med Bernie og aller helst slippe å spille dem selv – er utvilsomt en av klodens største entertainere, tross 45 års kreativt kladdeføre.

Det er jo en prestasjon i seg selv å overleve slikt, og attpåtil vokse i berømmelse. Mye skyldes at Elton John har vært uhorvelig dyktig til å iscenesette seg selv som en fyr virkelig utenom det vanlige, enten det gjelder antrekk, diverse kjendis- og hipsterkollaborasjoner eller «bekjennende» TV-intervjuer (ingen har oftere latt seg intervjue om egne feilskjær og nevroser enn ham). I dag er han et nasjonalklenodium nær sagt på samme nivå som dronningen, for alle liker jo Elton – villmannen, fotballklubb-eieren og (etterhvert) homseikonet som ble alle besteborgeres koseklump, ikke minst etter at han sang (og gråt) i prinsesse Dianas begravelse.

les også Det moderne mennesket

Ja, det er en forloren pop-klisjé å utrope «de tidlige åra» til de beste, da artisten «var på høyden» før «kommersen tok ham», osv. Men i Elton Johns tilfelle er det ikke mulig å komme bort fra at det er sånn det er, og sånn det ble. Det er nesten et mysterium hvordan en skamløst talentfull sangskriver som ham (og Bernie) rotet seg sånn bort (fra «Levon» til «Nikita», er det mulig, liksom?), og hvordan den kreative fossen ble til en pjusk bekk lagt i rustne rør.

Berømmelsens pris, alle slags rusmidler, depresjoner og sedvanlige gammel- og rikmannsnykker er opplagte hypoteser på forfallet, men det er jo ganske fascinerende og en smule deprimerende å tenke på at superkreftene og -evnene kun tilhører en såpass kort periode av livet.

Det er mange eksempler på den slags, men også moteksempler, for noen har klart å holde ut og fordele gavene jevnt utover årene som går.

les også Fanget i Webb-veven

Elton Johns geni ligger i standhaftigheten og hans kommersielle fingerspitzengefühl. Han er som nevnt perverst rik og omgås verdens eliter som om de var undersåtter ved Sir Eltons hoff. Men altså – i årene 1970 til 1975 skrev han og spilte inn en perlerad med låtperler som for lengst er innskrevet i det evige popmantallet.

Elton John er kanskje en «guilty pleasure» for barske rockegutter, men for alle som virkelig elsker musikk er han oppe der blant de aller største, og han gir seg neppe før pusten svikter og fingrene plent nekter å gjennomføre nye løp over klaviaturet.

Som han sang i glansperioden: «Piano man, he makes his stand/In the auditorium.»

Publisert: 29.05.19 kl. 12:19 Oppdatert: 29.05.19 kl. 12:46