POP-SJAMAN? – Den medievante sjaman Durek fremstår som en utsending fra et glossy sjaman-parallellunivers, langt unna den rustikke rammen i Tyva-republikken i Sibir – hvor jeg så hvordan sjamanisme i praksis preger et samfunn, skriver kronikkforfatteren. Foto: Frode Hansen

Debatt

– Sjamanismen er ikke særlig mer irrasjonell enn andre trosretninger

Kan en sjaman, en figur fra fortiden, gi folk noe i dag? Øyensynlig er svaret ja, for sjamanisme er et av verdens raskest voksende trossystem. Men hvorfor, i en tidsalder der vi har vitenskap, leger, utdannelse og Google? Betyr det at sjamanisme virker?

B. MIREE ABRAHAMSEN, billedkunstner og forfatter av boken «Sjamanen i stjerneregn»

Tidligere var sjamanen samfunnets Wikipedia og problemløser. Nå kan folk selv finne ut av det meste, og hvis de ikke kan, så kan fastlegen, psykologen eller advokaten hjelpe på vei. Men sjamanen holder stand, mystikken lokker.

Tradisjonelt holdt sjamaner til i naturen, og i denne konteksten fremstår den medievante sjaman Durek som en utsending fra et glossy sjaman-parallellunivers, langt unna den rustikke rammen i Tyva-republikken i Sibir – hvor jeg så hvordan sjamanisme i praksis preger et samfunn. Der fant jeg en del ting som likevel vil ha gyldighet også på andre steder.

Så hva er sjamanisme? Det er ikke så enkelt å si, for begrepet er forskerskapt, og forskere, utøvere og menigmann vil legge ulike ting i det. Det er en god start å si at det dreier seg om religiøs praksis, hvor man tenker at naturen er fylt av ånder, de er overalt, sjamanen er et slags bindeledd mellom oss og en åndeverden.

Ordet kommer fra det sibirske språket evenkisk, også kjent som tungusisk. Šaman oversettes med «en som vet», en som påberoper seg en spesiell innsikt. Denne innsikten, eller kall det for en evne, bruker sjamanen for å komme i kontakt med ånder. Tidligere tenkte man at kraften går i arv, og sjamanen (iallfall hos sibirske minoriteter) fikk et kall. Å motsette seg kallet ville frembringe sykdom. Et liv som sjaman var ofte sett på som en plage og en forbannelse.

I dag finnes det andre veier inn i sjamanismen – eller rettere sagt – nysjamanismen. Kurs finnes «overalt» , og de fremstår ofte som en slags portal til selvutvikling og personlig fremgang – en tilsynelatende lett tilgjengelig og fristende måte å kjapt komme i kontakt med en åndelig dimensjon.

B. MiRee Abrahamsen. Foto: PRIVAT

Ved hjelp av den påståtte åndekontakt mener sjamanen seg i stand til å løse ulike oppgaver i et bredt spekter, fra banale hverdagsproblemer som personlig rådgivning, til mer alvorlige ting som sykdomsbehandling. Sjamanen har tradisjonelt sett fylt mange roller, som psykolog, lege, «prest» og konsulent.

Oppgavene har variert fra å kurere syke mennesker og dyr, rense steder og bygg for negativ energi (onde ånder), gi råd til samfunnet rundt, men også mer obskure ting, som å følge sjelen til en avdød til «den siste holdeplass», hjelpe sjeler inn i livet ved fødsel, noen sjamaner hevder å kunne se både bakover og fremover i tid, kunne finne ting, og komme med forutsigelser. Er sjamanen av dårlig karakter, kan han eller hun finner på å «kaste forbannelser».

Kan så sjamanen ha en rolle i vår moderne tidsalder? I Tyva-republikken er sjamanisme nå en av tre offisielle religioner (sammen med buddhisme og den ortodokse kirken). Der er sjamanismen atter i vekst, etter at stalinistiske kampanjer sørget for at praksisen nærmest forsvant på midten av 1900-tallet.

Jeg fant at lokalbefolkningen gjerne drar til sjamanen med helseproblemer – ofte før de oppsøker vanlig lege, får hus og bedrifter «renset» for negativ energi, mottar ulike velsignelser, søker hverdagslige råd, tilkaller sjamanen til ritualer – store og små, som ved dødsfall, eller ved fødsel. Mange hadde klokkertro på sjamanens evner, mens andre brukte sjamanen som en «helgardering».

Mange av sjamanene jeg møtte nok har en viss kjennskap til naturmedisin, og er nok også gode på å utnytte placebo-effekten. Andre evner kan jeg ikke mene noe om. Men jeg så selv hvordan folk som kom til sjamanen, opplevde konsultasjonen som en lettelse, på samme måte noen vil kjenne på en lettelse etter å ha blitt velsignet av en prest, eller etter besøk hos psykologen. Det er selvsagt vanskelig å måle en slik effekt – og verdien av den, og jeg vil heller ikke anbefale alvorlig syke mennesker å legge sitt liv i sjamanens hender, selv om slike påstander om fantastisk helbredelse som Sjaman Durek kommer med, har jeg etter hvert hørt ganske mange av.

OFFISIELL: I Tyva-republikken i Russland er sjamanisme nå en av tre offisielle religioner (sammen med buddhisme og den ortodokse kirken). Foto: B. MiRee Abrahamsen.

Med alle disse påståtte evnene, har sjamanen en viss makt. I Tyva-republikken observerte jeg sjamanens todelte rolle – en nødvendig person man holder seg inne med, men også en man frykter. For den som har makt til å kontakte åndene, kontrollere dem, eller kommunisere med dem, kan bringe positivitet og løsninger til samfunn og enkeltindivid, men kan i verste fall bringe ulykke – de kan manipulere ånder til det gode, men også til det onde. Jeg møtte derfor på en ganske utbredt kollektiv paranoia der sjamanen stod som et gåtefullt sentrum. Slike paranoide forestillinger og stemninger fantes paradoksalt nok både blant følgere, men også blant dem som ikke tror på sjamanenes evner – noe jeg synes sier ganske mye om sjamanens rolle og potensielle makt. Dette aspektet hadde ikke slått meg før tyvinerne selv begynte å advare meg mot sjamaner og deres virke.

La oss nå tenke oss en virkelig syk person som oppsøker sjamanen. Sjamanen med sin påståtte kontakt med ånder han eller hun kan styre, vil fremstå som en gyllen mulighet til mirakuløs helbredelse. Det er her det begynner å bli problematisk. Om det er en sjaman, eller noen fra en annen trosretning som påberoper seg slike evner, og ikke kan vise til resultater, er det en uetisk lek med liv og helse. I tillegg kommer denne litt truende forestillingen om at en misfornøyd sjaman eventuelt kan gjøre livet surt for klienten, noe som neppe føles bedre for pasienten.

Heller hjelper det ikke på troverdigheten når åndelighet får sterke kommersielle rammer. I Tyva tok noen tok seg betalt, andre ikke. Praksisen er ulik. Det er noe med penger og åndelighet som ikke klinger godt. Og for desperate mennesker er veien til lommeboken kortere, noe det kan være fristende å dra nytte av. Derfor er det på sin plass å være ekstra våken, og stille spørsmålstegn ved slik praksis.

Det er vanskelig å generalisere når det gjelder sjamanismen – og ikke minst sjamaner. I og med at det verken finnes hellige bøker, spesielle hellige bygg, dogmer eller regler å forholde seg til, er det store rom for individuell praksis. Det er ikke til å underkjenne at sjamanismen byr på mystikk i bøtter og lass – om man vil fokusere på det – men egentlig er ikke sjamanismen noe særlig mer irrasjonell enn andre trosretninger. Det nyttigste jeg lærte på min ferd blant sjamaner, var å se på dem som vanlige mennesker med «noko attåt», og ikke som mystiske heksedoktorer og trollmenn.

Jeg vi gjerne minne om at sjamanismen, også i den «nye» innpakningen – nysjamanisme – har mange gode ting å tilby, som for eksempel et helhetlig syn på naturen og verden, der menneskene bør leve i samspill med naturen.

Noe som jo er mer aktuelt enn noensinne.

Publisert: 21.05.19 kl. 07:57