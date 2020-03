INNFØRER RASJONERING OG STENGER NORGE: Statsminister Erna Solberg. Foto: Fredrik Hagen

En helt uvirkelig situasjon

Nå stenger vi ned hele Norge. Det er på tide. Vi har alt mistet verdifulle timer. Hvert døgn teller i kampen mot corona.

For jo lenger vi venter, desto lenger vil krisen vare. Vi har mistet et par døgn. Fra tirsdag til onsdag denne uken, ble antall smittede nær tredoblet i Oslo, i følge de offisielle tallene.

Folk har gått rundt og smittet andre, uten å være klar over det.

Og nå har alvoret sunket inn. Erna Solberg innfører de hardeste tiltakene Norge har hatt i fredstid.

På pressekonferansen i et av de kontorene som fortsatt er bemannet i Oslo, Statsministerens kontor, innførte Solberg det hun kalte kraftig inngripen i folks frihet.

– Norge blir satt på en stor prøve, sa Solberg.

Paracetamol er rasjonert. Alle skoler og barnehager stenges over hele landet. Alle kultur- og sportsarrangement stoppes.

Barer, frisører, treningssenter, svømmehaller stenges. Det skal være en meter mellom oss på jobb. Helseansatte får ikke reise til utlandet. Det er forbudt å møtes mer enn 50 stykker i Oslo.

Planene har vi hatt hele tiden. Norge har en egen nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa som beskriver det vi opplever nå. Ifjor vedtok Stortinget endringer i smittevernloven som åpnet for raskere og mer bruk av tvang og isolering.

Når vi kom i gang sent, var det fordi de fleste av oss ikke tok dette alvorlig nok. I forrige uke protesterte mange mot hysteri og overdrevne tiltak.

Vi nordmenn har ikke så lett for å ta inn over oss at noe fælt virkelig kan skje her. Det er baksiden av velferds- og tillitssamfunnet. Vi er så vant til at staten ordner opp.

Regjeringen og statsminister Erna Solberg kunne ha hjulpet oss med å innse alvoret tidligere. Men det motsatte skjedde.

- Verden må ikke stoppe opp, sa Erna Solberg i sin tale til Høyres landsstyre 1. mars. Hun la til at «alle som tror vi kan stenge grensene og lukke oss inne, tar grundig feil».

Disse uttalelsene står seg ikke særlig godt dag. Solberg stilte seg så sent som onsdag skeptisk til Bjørnar Moxnes’ forslag i Stortinget om å forby ansamlinger på mer enn 50 personer. Hun viste til at landet må gå rundt.

Og det er selvsagt helt sentralt. Vi trenger varebilsjåfører, helsepersonell og et fungerende næringsliv.

Men nå må Solberg innføre tiltakene likevel. Det er riktig først nå, fordi myndighetene ikke lenger har kontroll på smittekildene, sier hun.

Og det er bra. Men det skjedde alt på tirsdag. Og i ettertid er det lettere å se at Solberg skulle advart kraftigere tidligere for å berede grunnen for mer inngripende tiltak i starten av uken.

Men så ville hun ikke bidra til hysteri.

Denne gangen har dystopikerne og «prepperne» blant oss, fått rett. Dette er skikkelig ille.

I ettertid, når vi skal evaluere coronaen i 2020, kan det vise seg at myndighetene handlet for tafatt, for sent, på en rekke områder.

Men det er likevel ikke det som er viktigste akkurat nå. Vi bør i all hovedsak utsette den diskusjonen til senere. Det er andre ting som er viktigere nå, enn å score politiske poenger.

For nå må vi stå sammen. Og få kontroll på corona. Den kurven skal flates ut.

Vi går inn i en helg som blir uvanlig. Og slik blir det i uker fremover. Eller måneder.

Det er merkbart allerede.

I hovedstaden hamstrer folk pasta, tomatbokser og dopapir. På Kolonial.no er det utsolgt for forskjellige tørrvarer. Oslo børs raser videre nedover. Det er ikke rush på motorveien lenger.

En rekke arbeidsgivere over hele landet har beordret de ansatte i hjemmekontor. Høyskoler og universitet planlegger med hjemmeeksamen.

Og det går ikke over om en uke eller to. I sykdommens kjerne, Wuhan i Kina, har de hatt «lock down» i en måned, to uker og fem dager. Der prøver de forsiktig å åpne opp, altså fjerne noen veisperringer, åpne for mer forsiktig trafikk internt.

Det store spørsmålet er: Hva skjer da? Millioner av mennesker mangler immunitet mot viruset. Corona finnes i aller høyeste grad fremdeles. Vi har ingen vaksine. Vil sykdommen blusse opp igjen?

Når andre land har klart å stagge corona, har det handlet om å innføre svært dramatiske tiltak tidlig. Taiwan handlet alt i slutten av desember, fordi de hadde erfaring fra SARS.

I Norge er det for sent å få til noe så effektivt.

Men jeg tipper at neste gang det kommer en sykdom som er 40 ganger mer dødelig og dobbelt så smittsom som influensa, så stenger vi flyplasser og skoler i Norge tvert.

Nå må vi gjøre vårt beste for å stoppe årets virus. Vi har vasket hendene våre lenge. Nå trengs kaustisk soda. For uten kraftigere tiltak, vil flertallet av oss, og slett ikke bare hundre personer, være smittet innen påske.

Publisert: 12.03.20 kl. 14:43

