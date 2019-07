Foto: Roar Hagen

Trump kaprer 4. juli

President Donald Trump har tildelt seg selv hovedrollen i feiringen av USAs uavhengighet. Og endelig får han oppfylt sitt ønske om å militarisere nasjonaldagen.

Trump vil tale på et politisk massemøte foran Lincoln-monumentet i Washington, D.C. Han skal ha pansrede stridsvogner i gatene og jagerfly i luftrommet over hovedstaden. Trump selger det som tidenes største og beste 4. juli, med «et stort fyrverkeri, underholdning og tale fra deres favorittpresident, meg selv».

På VIP-plassene sitter en republikansk heiagjeng og store bidragsytere til Trump-kampanjen. Det er all grunn til å forvente at «Salutt for Amerika» i innhold vil ligne Trumps valgmøter. Ved hjelp av massemøter har han siden presidentinnsettelsen drevet en vedvarende kamp for å bli gjenvalgt. Amerika er blitt stort igjen, takket være ham selv.

Trump tar så stor plass i det offentlig rom og ordskifte at hans demokratiske utfordrere sliter med å få oppmerksomhet. Da de nylig møttes til den første av en rekke debatter var Trumps eneste kommentar: Kjedelig. Med Trump derimot blir det aldri kjedelig.

Trump dominerer den store scenen. I kulissene, der demokratene befinner seg, skjer det imidlertid en interessant utvikling. Da tidligere visepresident Joe Biden (76) meldte seg på i konkurransen om å bli demokratenes presidentkandidat tok han umiddelbart en klar ledelse. Han er en utpreget sentrumspolitiker og den av kandidatene som velgerne kjenner best.

Etter de første debattene har bildet endret seg. Flere meningsmålinger viser at senator Kamala Harris (54) er en stigende stjerne og at oppslutningen om Biden er fallende. På Quinnipiacs siste måling har hun 20 prosent oppslutning blant demokratiske velgere, mot Bidens 22 prosent. CNN/SSRS´s måling plasserer også Harris på andre plass, foran senator Elizabeth Warren (70) og senator Bernie Sanders (77).

20 kvinner og menn har meldt sitt presidentkandidatur. Det er fortsatt seks måneder til det første primærvalget og meningsmålinger på dette tidspunkt må tas med en stor klype salt. Blant de yngre outsiderne er Pete Buttigieg (37) og Julián Castro (44). Men foreløpig ser oppgjøret ut til å stå mellom Biden, Harris, Warren og Sanders.

To kvinner og to menn, alle etablerte politikere i D.C. Tre av dem er i 70-årene, som Trump. Mens Biden plasserer seg i sentrum er Warren og Sanders på venstresiden. Harris´ styrke er at hun appellerer omtrent like mye til både liberale og moderate velgere. Den tidligere justisministeren i California har mulighet til å bygge bro over motsetningene mellom venstresiden og sentrum i det demokratiske parti.

For demokratene venter et halvt år med TV-debatter og endeløse reiser til valgmøter i viktige delstater. På veien vil de forsøke å ødelegge for hverandre. Trump har i praksis ingen opposisjon i eget parti, langt større økonomiske ressurser og alles oppmerksomhet. Alt dette taler til Trumps fordel.

At amerikansk økonomi går godt, øker hans vinnersjanser i 2020. Trump tar æren for dette, men veksten i økonomien startet lenge før han ble president. Oppgangen har vart sammenhengende i 121 måneder, lenger enn noen gang tidligere.

Men Trump scorer relativt lavt på popularitetsmålingene. I et gjennomsnitt av meningsmålinger, utarbeidet av FiveThirtyEight, svarer 42,3 prosent av de spurte at Trump gjør en god jobb. 52,6 prosent mener det motsatte. Men dette er bare en del av bildet. Trump har overveldende høy støtte blant velgere som anser seg som republikanere.

Han demonstrerte i 2016 at kan han bli valgt til president uten et flertall i folket. Hillary Clinton fikk tre millioner flere stemmer totalt, men Trump fikk det nødvendige flertall av valgmannsstemmer. Slaget sto i en håndfull vippestater, slik det vil gjøre også neste år.

Inspirasjonen til å endre 4. juli markeringen fant Trump i Paris i 2017 da han var president Emmanuel Macrons gjest under militærparaden på den franske nasjonaldagen. Trump sa at en slik parade ville han også ha, helst på Pennsylvania Avenue. Pentagon var ikke begeistret for ideen. Det ville koste nær 800 millioner kroner. Lokale myndigheter sa at stridsvognene ville ødelegge gatene. Nå får han det likevel som han vil, bortsett fra at stridsvognene blir kjørt inn på tilhengere og stasjonert på egnede steder.

4. juli gir Trump en glimrende anledning til å drive valgkamp. Han bryter flere tiårs tradisjoner når han bruker nasjonaldagen i politisk øyemed og dessuten insisterer på å paradere USAs militære makt. Men Trump er som kjent ingen tradisjonell president.

