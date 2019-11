Foto: Roar Hagen

Kommentar

Snakk med Rudy. Han vet.

Rudy Giuliani har en hovedrolle i den politiske thriller, Ukraina, som i disse dager spiller for fulle hus i den amerikanske kongressen.

Alle snakker om Giuliani. Selv snakker han i alle kanaler, bortsett fra i Representanthuset. Giulianis aktiviteter i Ukraina står i fokus når Kongressen skal avklare om det er grunnlag for å reise riksrettssak mot Trump.

I Ukraina skal president Donald Trumps personlige advokat ha opptrådt som en slags privatpraktiserende utenriksminister. Han anklages for å ha startet en svertekampanje mot USAs daværende ambassadør i Kiev, Marie Yovanovitch. Han skal ha presset ukrainske myndigheter til å starte etterforskning av tidligere visepresident og nåværende presidentkandidat Joe Biden og hans sønn Hunter Biden.

Hva visste presidenten? Har Trump lagt press på en fremmed makt for å grave frem materiale som han kan bruke mot en politisk motstander? Demokratene mener i så fall at det kan danne grunnlag for riksrett. Trump og republikanerne avviser alt og omtaler prosessen som en heksejakt.

Jeg forbinder Rudy Giuliani med den mørkeste dag i USAs nyere historie, 11. september 2001. Jeg var VGs korrespondent i New York og husker hvordan Giuliani, som da var byens borgermester, viste styrke og lederskap i krise. Han informerte, beroliget og mobiliserte folk. Han hadde mer tro på oss, enn vi hadde på oss selv, skrev nyhetsmagasinet Time som kåret ham til Årets navn i 2001.

Giuliani vokste opp i enkle kår i Brooklyn, i et nabolag der det ble sagt at unge menn ble brannmenn, politi eller kriminelle. Giuliani gikk en annen vei. Han studerte statsvitenskap og filosofi før han tok juridisk doktorgrad ved New York University. I sine yngre dager var han en liberal demokrat. Da Ronald Reagan ble valgt til president i 1980 skiftet han side til republikanerne og fikk snart en ledende posisjon i Justisdepartementet.

Giuliani var statsadvokat i New York før han ble valgt til borgermester i 1994. I begge funksjoner var han en kompromissløs forkjemper for lov og orden. Hans linje var nulltoleranse. Det ble slått hardt ned på alt fra forseelser til alvorlig kriminalitet. I løpet av hans to første år som borgermester ble antallet drap halvert og alvorlig kriminalitet redusert med 35 prosent.

Han var kontroversiell. Minoriteter protesterte mot diskriminering. Det var en rekke saker om politivold. Han ble kritisert for å være både arrogant og ufølsom. Giuliani siterte sin far på at det er bedre å bli respektert enn å bli elsket. Først etter terrorangrepet oppnådde han bred anerkjennelse. Det ble sagt at han hadde reddet New York to ganger: Først ved å bekjempe kriminaliteten, deretter gjennom lederskapet 11.9.

I 2007 ble det spekulert i om presidentvalget året etter ville stå mellom Hillary Clinton og Rudy Giuliani. De to toppet meningsmålingene, men ingen av dem nådde opp og Barack Obama ble valgt. Giuliani valgte tidlig å støtte Trumps kandidatur. Han ble ikke belønnet med en posisjon i regjeringen, men ble i april 2018 en av Trumps personlige advokater.

Han var til stede 25. juli da Trump ringte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Da en varsler fortalte om innholdet i samtalen startet prosessen som nå er gått inn i en ny fase med åpne høringer. Trump sa til Zelenskyj at han burde snakke med Giuliani:

– Giuliani er en høyt respektert mann. Han var borgermester i New York, en stor borgermester, og jeg vil at han ringer deg. Jeg vil at han og justisministeren ringer deg. Rudy vet veldig mye om hva som foregår og han er en meget dyktig mann. Hvis du kunne snakke med ham er det flott.

I neste øyeblikk snakker Trump om Biden og hans sønn, som satt i styret for et ukrainsk selskap.

George P. Kent, som har ansvaret for Ukraina i det amerikanske utenriksdepartementet. sa i den første åpne høringen at Giulianis press mot president Zelenskyj for å få startet en etterforskning mot Biden har infisert USAs forhold til Ukraina. Han sa at det fantes to diplomatiske kanaler til Ukraina. Den ene var ordinær, den andre var “høyst irregulær”.

-USAs utenrikspolitikk ble underminert av Giulianis irregulære anstrengelser, sa fungerende ambassadør i Kiev, William B. Taylor i sitt vitnemål.

En spekulasjon i Washington er at Giuliani kan komme til å bli ofret, hvis vekten av vitnemålene i Kongresshøringene ikke lenger er til å bære for Det hvite hus. Republikanerne kan legge alt ansvar på Giuliani og hevde at han handlet på egen hånd, uten Trumps vitende og vilje.

Det er en dristig strategi. Giuliani har stått frem i alle store amerikanske nyhetskanaler og forsvart for Trump og alle hans gjerninger. Han har også insistert på at presidenten vet hva han foretar seg. Trump har heller ikke på noe tidspunkt kritisert Giuliani.

Som sin klient, presidenten, bruker Giuliani Twitter til å imøtegå andres vitnemål. De har ikke førstehåndskunnskap, bare andre- og tredjehånds, skriver han.

Snakk med Rudy, sa Trump til Zelenskyj. Han har utvilsomt svar. Men Giuliani vil ikke vitne. Alle i Trumps innerste krets nekter å samarbeide med demokratene i Kongressen. Det er åpenbart enklere å rope høyt om heksejakt enn å forklare seg under ed.

