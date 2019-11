ØVELSE: De rekylfrie kanonene Carl Gustav 84mm er fortsatt i bruk av Forsvaret. Bildet er tatt på en øvelse i Trøndelag i 2017. Kanonen er ikke den samme som ble funnet i Buskerud. Foto: Kristian Kapelrud, Forsvaret Foto: Kristian Kapelrud / Forsvaret

Leder

Ekstremt farlige våpen på avveie

Forsvarets panservernkanon som skulle ha vært destruert, havnet hos en illegal våpensamler.

Forrige uke skrev VG hvordan våpen fra det norske Forsvaret har havnet i illegale våpensamlinger – og hos tunge kriminelle.

Et av våpnene omtalt i avisen torsdag, var en rekylfri kanon av merket Carl Gustav M2, funnet sammen med en rekke andre våpen hos en selverklært våpensamler.

Kanonen som ble beslaglagt av politiet, skulle ifølge Forsvarets våpenregister ha blitt destruert ti år tidligere. Hva som egentlig har skjedd er uklart. Forsvaret har ikke funnet igjen alle dokumentene knyttet til «destruksjonen».

Våpendestruksjoner er blitt gjennomført uten uavhengig kontroll fra andre deler av Forsvaret.

Den illegale våpensamleren erkjenner straffskyld for forholdet, og sier via sin advokat til VG at han fikk den fra en annen våpeninteressert person.

Forsvaret har gransket saken, men vil ikke gi innsyn i granskingen. Det opplyses at de har endret rutinene. Men de har ikke svart på i hvor mange saker det mangler dokumentasjon på våpendestruksjoner.

Dette er ikke det eneste våpenet som er på avveie. VG har i flere saker omtalt politioperasjonen Bonanza der hundrevis av forsvarsvåpen som skulle vært destruert, er gjenfunnet i private våpensamlinger.

Flere forsvar- og politiansatte er siktet, tiltalt eller dømt for underslag eller ulovlig våpenhold i politioperasjon Bonanza.

Det er også slik at våpen som beslaglegges eller leveres til politiet av privatpersoner, skal destrueres av det norske Forsvaret. Minst 20 slike våpen er funnet igjen i ulovlige våpensamlinger.

Dette er svært alvorlig. Våpen på avveie har vært et stort problem lenge, ikke minst fordi våpnene havner i gale hender.

Et panservernvåpen som det som ble funnet hos våpensamleren i Buskerud, kan skyte flere typer granater, både lys-, spreng-, røyk- og pansergranater. Den kan brukes mot pansrede kjøretøy og infanteri og kan ha rekkevidde opp til 1000 meter.

Havner dette hos kriminelle, for ikke å si terrorister, kan man gjøre enorm skade. Dette må myndighetene få kontroll på.

Publisert: 18.11.19 kl. 10:12







