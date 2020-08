Leder

Skjebnedag for Sanner - og for Tangen

Finansminister Jan Tore Sanner må finne en løsning på Tangen-floken Foto: Cicilie S. Andersen

Det finnes ingen enkle utveier på Tangen-saken, verken juridisk eller politisk. Men nå kan vi være i ferd med å nærme oss en avslutning.

Stortingets kontrollorgan, Representantskapet, mener at den inngåtte ansettelsesavtalen mellom Tangen og Norges Bank ikke i tilstrekkelig grad skiller mellom Tangens private økonomiske interesser og Oljefondets investeringer. Et enstemmig representantskap, som favner over hele det politiske spekteret, mener også at Tangen med den inngåtte avtalen ikke befinner seg innenfor rammene Norges Banks etiske regelverk setter for bankens og Oljefondets egne ansatte.

I dag avgir Stortingets finanskomite sin innstilling i saken, etter høringene i komiteen i forrige uke. Her møtte både representantskapets leder, Julie Brodtkorb, og sentralbanksjef Øystein Olsen.

Instruksjonsmyndighet

Dersom vilkårene for den som skal styre fondet, fører til at noen aktører ute i verden kan stille spørsmålstegn ved Oljefondets investeringer, så handler ikke dette lenger bare om ansettelsen av ny oljefondsjef. Da handler det også om den fremtidige forvaltningen av fondet.

Nicolai Tangen i Norges Bank før sommeren Foto: Håkon Mosvold Larsen

Selve forvaltningen er dekket av mandatet Norges Bank har fått for å forvalte Oljefondet på folkets vegne. Og her har Finansdepartementet instruksjonsmyndighet. Nå har lovavdelingen i Justisdepartementet konkludert med at finansminister Jan Tore Sanner kan instruere Norges Bank også i forhold som angår ansettelsen av oljefondsjef og vilkårene for den som skal inneha denne stillingen.

Tangen selv har ikke gjort noe galt. Han har søkt på en jobb, og fått den. Så langt vi vet, har han lagt frem all informasjon han har blitt bedt om fra Norges Banks side. Det er heller ingen grunn til å tro at han tar denne jobben for å berike seg selv. Tvert om.

Ikke politisk spill

Stortinget skal ikke ta stilling til selve ansettelsen av Nicolai Tangen. Det har Stortinget ikke noe med. Men denne saken handler ikke om Nicolai Tangens person. Det er bred enighet om at han kan tiltre dersom det ikke lenger er uklarhet og tvil om forholdet mellom hans private økonomiske interesser og Oljefondets investeringer. Det er Norges Bank som har ansvaret for kaoset som har oppstått i denne saken.

Det er underlig å se alle de som nå forsøker å fremstille det som om Stortinget driver et politisk spill. Dersom Stortinget ikke skulle ha tatt en enstemmig rapport fra sitt eget kontrollorgan alvorlig, i en sak av så stor viktighet, hadde ikke Stortinget gjort jobben sin.

I ettermiddag møtes finansminister Jan Tore Sanner og sentralbanksjef Øystein Olsen. Vi forventer en løsning som skaper den nødvendige tillit og ro rundt Oljefondet og Norges Bank. Det er på høy tid.

