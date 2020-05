GRAVID: – Kjære Erna Solberg, Bent Høie, Bjørn Guldvog og Camilla Stoltenberg, kan dere nå sette fødende kvinner foran ytterliggående corona-tiltak? Foto: Håkon Mosvold Larsen

Ingen skal måtte føde alene

I alle fall ikke fordi partner har en helt vanlig forkjølelse.

LINE OMA, bystyrerepresentant (Ap) i Oslo og snart tobarnsmor.

Jeg har ikke i min villeste fantasi innbilt meg at jeg skal føde et barn alene, at jeg rett etter fødsel skal være alene om å skifte bleier på babyen og meg selv. Vi var to om å få dette barnet inn i meg og skal være to om å få det ut igjen.

Så kjære Erna Solberg, Bent Høie, Bjørn Guldvog og Camilla Stoltenberg, kan dere nå sette fødende kvinner foran ytterliggående corona-tiltak?

Det er ikke nå du skal komme med trøstende ord om at verdens beste helsevesen vil ta vare på meg. Jeg er ikke redd for å føde alene, jeg er forbanna. Forbanna over at en helt vanlig forkjølelse hos partner kan gi det utfallet. Mens tiltakene hadde sin legitimitet da pandemien ikke var under kontroll, synes de vedvarende tiltakene å tegne et stygt bilde av hvordan vi som samfunn ser på fødselsomsorg. En fødende kvinne får bare bite tenna sammen og være fornøyd med helsehjelpen hun får. Livets mest hellige og smertefulle opplevelse er ikke verdt mer enn en ørliten økt smitterisiko på fødeavdelingen.

Covid-19. Omlag 240 døde i Norge. En vanlig influensasesong tar omtrent 1000 liv. Vi har kontroll på pandemien, men kvinner skal likevel føde alene om partner er forkjøla. For sikkerhetsskyld? Fødsel er jo så naturlig og skal jo være dramatisk, vond og vanskelig.

Hva med i stedet å bruke nødvendige ressurser på å sørge for at kvinner ikke skal føde alene? Å få et barn er noe av det vakreste som kan oppleves i løpet av et liv - noe som skal huskes for resten av livet, en dato som skal markeres hvert eneste år. Samtidig torturlignende smerter. Gjerne uten smertelindring ettersom det skal være så naturlig. Vi forbinder gjerne fødsel med det øverste sjiktet av en smerteskala.

Om noen måneder skal jeg føde igjen. Jeg forventer at det blir dramatisk, at smertene skal ri meg som tortur og at jeg kommer til å ligge på gulvet og trygle om nåde (og epidural).

På grunn av covid-19 og norsk helsevesens mangel på tilrettelegging skal jeg kanskje gjøre dette alene - selv om det kan være snakk om en helt ordinær forkjølelse hos partner.

Etter fødsel blir far uansett kastet på dør og jeg skal ligge med mitt vakre barn på brystet og et krigsherja underliv tråkla sammen. Jeg skal skifte bleier på babyen og (blodige) bleier på meg selv. Jeg skal rive meg i håret og kjefte for at helsevesenet ikke lenger behandler meg som en pasient, bryr seg om såret mitt eller spør om jeg har det bra, men kun ser meg som en amme- og omsorgsmaskin. Etter maratoninnsatsen skal jeg ikke sove bort sumarnatta, men bysse mitt skrikende barn mens jeg ydmykt ber om en paracet for mine smerter.

Alt dette alene i de timene jeg får bli på barsel. Det er absurd.

Den lille ekstra risikoen for smitte en partner utgjør er liksom viktigere for samfunnet enn at en fødende kvinne skal få den beste omsorgen i sine mest smertefulle og dramatiske timer. Samtidig går helsepersonell hver eneste dag ut og inn mellom sykehus og øvrig samfunn og kan i teorien bringe med seg smitte hver eneste dag.

Jeg synes i stedet at norske helsemyndigheter skal sette inn nødvendige ressurser for å fasilitere at kvinner skal slippe å føde alene. Selvfølgelig er det mulig. Det mangler kun vilje til å prioritere det. Hurtigtesting? Isolere paret? Ekstra strenge smittevernstiltak for helsepersonell? Eller bare akseptere den lille risikoen en parter representerer?

På Stord sjukehus har barselavdelingen selv tatt initiativ til at Helse Fonna skal vurdere smittefaren på nytt. På Stord sjukehus ser de nemlig på fødsel som en «treenighet». Nå må også de andre helseforetakene gjøre det som trengs for å tilrettelegge for at partner skal kunne delta.

Så alle mødre og fedre, og alle som har blitt født en gang – la oss si ifra på vegne av gravide kvinner og menn: Dette er ikke greit. Helseforetakene og sykehusene får sannelig legge til rette for at foreldre skal få være sammen under og etter fødsel.

Om sykehusene kan ta imot en gravid og covid-19 smittet kvinne, kan de også ta imot en forkjøla pappa.

