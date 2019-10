HAR EN AVTALE: President Recep Tayyip Erdogan tok i mot visepresident Mike Pence i Ankara. De inngikk en avtale om våpensstillstand i fem døgn. Foto: MURAT KULA/PRESIDENTIAL PRESS OF / X80001

Leder

Tyrkia får viljen sin

En amerikansk delegasjon til Tyrkia, ledet av visepresident Mike Pence, har fått en avtale om en midlertidig stans i kamphandlingene i det nordlige Syria. USA kaller det en våpenhvile, mens Tyrkia betegner det som en pause. I beste fall er det en våpenstillstand.

Nå nettopp







Men pausen ble kort. Avtalen ble brutt, bare noen timer etter at den var blitt kunngjort. Fredag ble det meldt om skuddvekslinger og granatangrep i den syriske grensebyen Ras al-Ain. Kurdiske talsmenn anklager Tyrkia for de siste kamphandlingene. De nærmeste timer og dager vil vise om avtalen blir respektert.

President Donald Trump sier avtalen er en stor seier, at resultatet er fantastisk og at “millioner på millioner” av liv er reddet. Avtalen er utvilsomt en seier, ikke for USA, men for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Han har fått alt han ba om.

les også Egeland frykter mer Syria-vold om USA mislykkes

Erdogan har fått USA til å anerkjenne opprettelsen av en såkalt sikkerhetssone i de kurdiske grenseområdene i Syria. Kurdiske styrker skal forlate området. Kurdere har vært USAs viktigste allierte i krigen mot den såkalte islamske stat (IS), men den tyrkiske regjeringen omtaler disse som terrorist-elementer. USA godtar at Tyrkia tar kontroll over syrisk territorium og trekker tilbake trusselen om nye sanksjoner.

Trump kaller avtalen med Tyrkia for en stor dag for sivilisasjonen. Det er store ord når dette i virkeligheten handler om å anerkjenne Tyrkias militær aggresjon og at USA svikter en alliert, enda en gang. Visepresident Pence sier han er sikker på at “vi skal få på plass fred og sikkerhet i regionen”. Vi frykter at resultatet av Tyrkias angrep blir det motsatte.

les også Våpenhvilen i Syria er brutt

Etter en telefonsamtale mellom Trump og Erdogan 6 oktober meldte Det hvite hus at amerikanske soldater skulle trekkes tilbake fra de syriske grenseområdene. Døren ble åpnet for en lenge planlagt tyrkisk militæroperasjon. Den kom tre dager senere. Angrepet utløste katastrofen som gjorde at Pence måtte reise til Ankara for å be om fred. Så langt har krigen bare ført til store sivile tap, folkevandringer av internt fordrevne og IS-krigere på rømmen.

Vi støtter alle tiltak som kan hindre at enda flere liv går tapt i denne konflikten. Våpenstillstand kan være et skritt i riktig retning, forutsatt at den holder. En langt bedre løsning hadde vært om Tyrkia umiddelbart avsluttet sin militære offensiv. Det burde også ha vært USAs krav.

Publisert: 21.10.19 kl. 15:10







Mer om