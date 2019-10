«HELSEFELLESSKAP»: – Bent Høies nye «helsefellesskap» løser ingen av de store helsekrisene landet vårt står overfor, skriver Aps Ingvild Kjerkol. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Helseministerens nye klær

Fastlegeordningen er i krise. Vi mangler 6000 sykepleiere i Norge. Sykehusene er kronisk underfinansiert og landets ordførere og rådmenn opplever en økt årlig overføring av oppgaver og pasienter fra sykehusene.

INGVILD KJERKOL, stortingsrepresentant (Ap)

Dette er ikke påstander. Dette er noe politikere fra alle partier og fagfolk på tvers av forvaltningsnivåer er smertelig klar over. Dette er konkrete og udiskutable utfordringer. Det rammer ansatte i sykehus og kommuner, og aller viktigst: pasienter og deres pårørende.

I sterk kontrast til disse konkrete utfordringene står lanseringen av «de 19 nye helsefellesskapene» som regjeringen presenterte onsdag 23 oktober. En større tåkelegging av mangel på nye løsninger skal man lete lenge etter.

Selvfølgelig er det viktig at helseforetak og kommuner møtes og prater sammen. Men de nye helsefellesskapene løser ingen av de store helsekrisene landet vårt står overfor. Solberg og Høie poserer på scenen og signerer en avtale med KS’ leder Helgesen fra Høyre. Undrende journalister og lyttere i salen stilte seg det samme spørsmålet: Hva er egentlig det reelle innholdet i dette?

Etter et dykk inn i avtaler og samarbeidsstrukturer letter tåken fort, og svaret kommer til syne. De nye helsefellesskapene er intet annet enn en oppblåst «møtereform» for mer byråkrati uten reellt innhold: verken i form av mer penger eller endrete beslutningsstrukturer. Lanseringen er et desperat forsøk på å dekke over regjeringens mangel på løsninger på de store problemene i helsesektoren. Innpakning og nye ord brukes til å maskere manglende handlekraft.

De eneste som virkelig har grunn til å sprette champagnen er landets konferansehoteller og cateringselskaper. Nå blir det enda flere møter.

Kommunene derimot, er ikke styrket med verken fagfolk eller midler til å håndtere et økt antall pasienter med sammensatte lidelser og flere eldre med pleie – og omsorgsbehov. Den nye «reformen» sier ingenting om hvordan kommunene skal settes i stand til å møte en voksende etterspørsel av helsetjenester. Å fremstille det som noe annet er å føre folk bak lyset, ved å gi inntrykk av at ting skal bli bedre, men uten en konkret verktøykasse, midler eller reell makt.

Lanseringen er heller ingen gavepakke til landets fastleger. Her får de bare enda en oppgave og forpliktelse, når det eksisterende hovedproblemet er at de er overarbeidet. Det er på grensen til frekt av regjeringen å kreve mer av fastlegene, uten kompensasjon og uten å løse kjernen i fastlegekrisen først.

Kommunikasjon og PR er heldigvis lett å gjennomskue og det kan ikke redde verken fastlegereformen, kommunebudsjettene eller bemanningsutfordringene i helsesektoren. Det tok ikke lang tid å avdekke dette stuntets manglende innhold.

På slutten av dagen stod den nakne sannhet igjen. Det er dessverre ingen nye klær her.

