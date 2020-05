REDNING OG RETNING: – Jeg skal ikke påstå at «Hamza» og «Ahmed» hadde vært mors beste barn om de hadde spilt fotball. Men for meg ble det et vindu til en arena jeg ikke visste at måtte mestres før jeg lå utslått på banen med knekt fortann, skriver Yousef Hadaoui. Foto: Odin Jæger

Det kunne vært meg

Fotballen lærte meg å forstå følelsene mine, skriver komiker Yousef Hadaoui.

YOUSEF HADAOUI, komiker i «Svart humor»

Vi kunne nylig lese fortellingen om Oslo-brødrene «Hamza» og «Ahmed» i Aftenposten. Saken er vondt å lese. Fordi alle er ofre. Og fordi det kunne vært meg. For også jeg var sint. Mange var sinte på Bøler.

Jeg og brødrene mine var sint på rasisme og politivold. Nynazistene som pleide å stå Bøler-brua og rope Sieg Heil var også sinte. På utlendinger og jøder. Både vi og nazistene følte oss urettferdig behandlet av et storsamfunn som ikke så oss. Det endte med drap. Nazistene drepte Benjamin Hermansen. Mine brødre drepte en rivaliserende gjengleder. Historien om oss er fortalt av Tony Kaye i filmen «American History X».

Sinne gir makt. Det gjør at andre backer unna. Det gjorde at nynazistene lot meg være i fred. Folk lar deg gå fred. Men du får ingen venner. Du knytter ingen relasjoner. Du omgir deg i stedet med andre sinte menn. Og ingen av oss skjønte hvor det kom fra.

Yousef Hadaoui. Foto: Odin Jæger

Vennene mine som endte med de lengste fengselsstraffene hadde de jævligste barndommene. Å bli slått som barn lærer deg at makt gir rett og at sinne og vold dominerer andre. Du slutter å kjenne smerte. Du slutter å gråte. Du slutter å kjenne på den evige ydmykelsen. Du stenger følelsene av. Og du mister evnen til å kjenne disse følelsene hos andre. Evnen som vanligvis stopper deg fra å slå ned tilfeldige folk. Fra å sparke de som ligger nede. I stedet forakter du deres svakhet. Makt blir rett. Velkommen til jungelen; spist eller bli spist.

Jungelloven gir ingen poeng for svakhet, tårer eller tilgivelse. Da er du allerede tigermat. Når sinne er alt du har sett, blir alle følelser sinne. Frykt. Avmakt. Sorg. Når en jente du elsker går sin vei, burde du gråte. Hulke i armene på din beste venn. Være svak og maktesløs. Jeg ble sint. Når du stryker på nynorsktentamen, fordi du ikke hører forskjell på dialekter, burde du føle deg avmektig. Ydmyket. Jeg ble sint.

I «American History X» er løsningen å skrive en skolestil om brorens sterke historie. Han forstår sitt eget sinne og hat. At det handler om han selv; ikke om dem han hater. At rasekampen er fortellingen han selv har tillagt sine egne følelser. For å forklare dem. Forstå dem. Det er fabelaktig drama; men samtidig jævlig hvit og middelklasse, for det hjelper ikke «Ahmed» å forstå seg selv. For sinne føles alltid rettferdig. Du finner 1000 grunner til å være sint. Og du fortsetter å være sint til du sitter på isolat på Ullersmo. Det kunne vært meg. Skolestil hjalp meg aldri å forstå meg selv. Det var bare ord. Stjælt fra en bok jeg fant på Bøler Bibliotek. Følelser er i kroppen.

Da jeg var 16 spilte vi mot Nesodden. Jeg sklitaklet en forsvarsspiller foran innbytterbenken deres. Han dro til meg med albuen; det svartna for meg og jeg knocka han rett ned. Jeg fikk 11 kamper karantene. Jeg skjønte at det jeg trengte å trene på ikke var brassespark, eller cornere med venstrebeinet; men å forstå hva som skjedde i de sekundene fra albuen traff meg til han lå på bakken som en bylt. Hvordan stoppe godstoget av adrenalin og testo. Eller; pense det inn på et annet spor.

Sinne er en underlig følelse. Det tok faktisk lang tid før jeg forsto at det var en følelse. Jeg trodde det handlet om en dust som så inderlig fortjente juling. At politiet hadde banket Hassan da de tok ham med to gram hasj. At pappagutter skulte på meg når jeg beveget meg på vestkanten. At det eneste media skrev om oss var at vi var snyltere og kriminelle.

Det tok lang tid før jeg skjønte at sinne var en del av meg selv. At det var mulig å være i sinnet. Kjenne på det. På hjerterytmen. Pulsårene i pannen. Neglene som skar seg inn i håndflaten.

For sinne mobiliserer kroppen på sin egen måte. Du orker å løpe de ekstra meterne. Du orker å stå opp når du bare vil ligge nede. Kaste deg inn i duellen selv om kroppen verker, og det siste du ønsker er en runde til med juling. Men du går inn i duellen som om det var din siste, for du er sint. Og du vil vinne.

Alle som har vært i slåsskamp vet at du får superkrefter av å være sint. Sinnet brer seg over deg som en rus, og du blir fryktløs. Og av og til må du hente frem disse superkreftene, du må hate motstanderen som alltid løper fra deg, du må kjenne sinne sive gjennom hele kroppen, slik at du orker å spurte fra midtbanen på overtid. Og jeg gjør det av meg selv. Men å stoppe sinne som banker i kroppen fordi en dust går inn med knottene først, det krever sin mann.

Jeg hadde ikke så mange sekunder fra knottene treffer meg, på å stoppe meg selv fra å dra til en som så jævlig fortjente det. Men jeg lærte meg å bruke de sekundene godt. Jeg lære meg å kjenne ristingen i kroppen, kjenne behovet for å få ut aggresjon. Og da måtte jeg løpe en annen vei. Først og fremst for laget; men på sikt også for meg selv.

Jeg skal ikke påstå at «Hamza» og «Ahmed» hadde vært mors beste barn om de hadde spilt fotball. Men for meg ble det et vindu til en arena jeg ikke visste at måtte mestres før jeg lå utslått på banen med knekt fortann.

Og det ga meg motivasjonen til å dykke ned i følelsene jeg en gang hadde stengt av.

