SVARER KULTURMINISTEREN: – På pressekonferansen snakket du ikke til næringen, men til publikum, skriver Arnstein Langåssve.

Nei, denne krisen er ikke fjas, Abid Raja!

Vi mener denne krisen er alt for alvorlig til at vår egen minister ikke klarer sette ord på realitetene vår næring står i.

ARNSTEIN LANGÅSSVE, daglig leder Scene Midt AS

Det er vi veldig enig med deg i. Og vi har heller ikke skrevet noe innlegg som har antydet at krisen var fjas eller at du og regjeringen ser på krisen som fjas.

Innlegget jeg og Marte Hallem skrev var en spontan reaksjon på måten du snakker til din egen næring på. Vi mener denne krisen er alt for alvorlig til at vår egen minister ikke klarer sette ord på realitetene vår næring står i. På pressekonferansen torsdag snakket du ikke til næringen, men til publikum. Du ropte hurra for at vi endelig skal kunne gå på teater og i operaen igjen, uten at du sa noe som helst om hvordan publikum skal kunne oppleve denne kulturen.

Hvem skal lage disse forestillingene og arrangementene du gleder deg til skal åpne igjen? Om vi skal kunne lage et arrangement for 50 mennesker i henhold til reglene med minst en meters avstand, må vi ha en arena med teknikk tilpasset 250 mennesker. Hvem skal dekke gapet fra 50 til 250? I tillegg står vi som arrangører i fare for å bli ansvarlige om noen ikke følger reglene og blir smittet. Det ansvaret vil ikke vi som arrangør ta på våre skuldre.

Vi må ha utvidet vakthold, ekstra kostnader knyttet til renhold og flere på jobb for å kunne gjøre jobben forsvarlig. Det vil derfor bli så dyrt og omfattende at det er langt bedre å la være.

Sist lørdag fortalte du hele Norge at du fram til da hadde trodd at vi som jobber med kultur, lever et liv i sus og dus. Ja, du sa det sikkert for å være litt morsom og skape god stemning, men for oss blir det dessverre nok et bilde på at vi fortsatt har en lang vei å gå for at vår næring skal bli tatt like seriøst som andre næringer. Det er viktig at vi kan være trygge på at du har satt deg godt inn i det mangfold og de utfordringer som preger vår næring. Akkurat det følte vi ikke du gjorde nå på torsdag. Du var mer en publikumsminister enn en minister for vår bransje, og vi trenger begge deler.

Angående smitteverntiltakene, er vi like glad som deg for at de fungerer! Vi har heller aldri mast om gjenåpning av samfunnet.

Vi kritiserer heller ikke forsøkene på å gi kompensasjoner for næringen, selv om det er noen retningslinjer som ikke treffer for oss frie produsenter. Vi har forståelse for at det er krevende å jobbe fram ansvarlige ordninger, derfor håper vi du kan ha forståelse av hva det vil si å lage et ansvarlig kulturarrangement.

Vi håper på god dialog videre. Det er bare å ta kontakt, vi tar gjerne en kaffe på to meters avstand!

