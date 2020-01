HARDT ARBEID: – Det virkelig alvorlige problemet med «bare i kassa»-holdningen, handler om respekten for hardt, ærlig arbeid, skriver næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: NTB Scanpix

Debatt

Respekten for ærlig arbeid – en støtte til Lise Nebb Frønes!

Nedvurderingen av ærlig arbeid er rent snobberi.

Nå nettopp

TORBJØRN RØE ISAKSEN, næringsminister (H)

De som jobber og bidrar i samfunnet burde få høre fire enkle ord: TUSEN TAKK FOR INNSATSEN! Og da er det ikke forskjell på om jobben din er ingeniør, kassamedarbeider, bibliotekar, sykepleier eller tømrer.

Men som Lise Nebb Frønes skriver på Facebook og i VG, er det ikke slik at alle yrker møter den samme holdningen og respekten fra alle. Det er en forestilling som reproduseres igjen og igjen, og som vi hører i uttrykket «bare sitte på kassa i….» – med trykk på bare. Forestillingen er at noen yrker liksom er mindre verdt som arbeid enn andre, og underforstått at de ikke er givende eller interessante, eller at de kun er et valg for dem som ikke kan velge noe annet.

Det er den samme holdningen som ligger bak den altfor vanlige holdningen om at «du som er så flink burde jo ikke velge yrkesfag». Som ikke også skoleflinke bør bli fagarbeidere.

Selvfølgelig, ikke alle har lyst til å jobbe i butikk. Men mange, mange har det! Blant dem er kona mi som har jobbet i butikk i hele sitt yrkesliv. Det å stå i kassa eller jobbe i handelsnæringen er utfordrende, og innebærer daglige møter med krevende kunder. 100 000 mennesker jobber i dagligvarebransjen i Norge, nesten 350 000 jobber i handelsnæringen. Det er viktige arbeidsplasser for landet, og for øvrig også bransjer hvor man kan jobbe seg opp fra gulvet til å bli bedriftsleder eller selvstendig kjøpmann.

Men det virkelig alvorlige problemet med «bare i kassa»-holdningen, handler om respekten for hardt, ærlig arbeid. Vi lever av hverandres arbeid, og en av de viktigste holdningene i Norge – som virkelig er med på å bygge velferdssamfunnet – er arbeidsmoralen vår. Arbeidsmoral er rett og slett at friske og raske mennesker skal bidra. Vi forventer det, men vi takker også for innsatsen.

FÅR MINISTERSTØTTE: Lise Nebb Frønes Foto: PRIVAT

For noen år siden kom en prominent politiker i skade for å snakke om "drittjobber". Men hva slags beskjed sender vi til hundretusenvis av mennesker som står opp, gjør en jobb og leverer viktige tjenester i samfunnet hvis vi hele tiden snakker ned arbeidsplassen deres? Jo, vi formidler at deres innsats ikke er viktig. At arbeidet er mindreverdig. Det er rent snobberi.

Selvfølgelig er det forskjell på arbeid og arbeidsoppgaver. Alle passer ikke til å jobbe i butikk og ikke alle har lyst. Men det er viktig arbeid, samfunnsnyttig arbeid og ærlig arbeid. Derfor er innlegget fra Lise både bra og viktig.

Vi må heve respekten for arbeid generelt. Ikke bare for lang utdannelse, ikke bare for jobber med høy lønn, ikke bare for såkalte "kreative" yrker, men for hardt, ærlig arbeid.

PS: En ekstra takk til serviceinnstilte medarbeidere i norsk dagligvare som møter en sliten barnefar med to – noen ganger grinete – barn på slep på hjem fra barnehagen, med et smil.

Publisert: 15.01.20 kl. 15:47

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser