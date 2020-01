SLIK SER VIRUSET UT: Wuhan-varianten av coronaviruset har spredd seg til en rekke land. Foto: HO / BRITISH HEALTH PROTECTION AGENCY

Leder

Undergravende plaging og luring

Falske nyheter om cornoa-viruset skremmer folk. Men det er verre enn som så. Det er et forsøk på å bryte ned tilliten vår.

Nå nettopp

Flere nyopprettede Twitter-kontoer har spredd falsk informasjon om at VG har publisert og så slettet en sak om at coronaviruset har nådd Norge. En anonym profil har manipulert en flere år gammel VG-artikkel om ebola og fått det til å se ut som den handler om corona.

Også Ullevål sykehus har blitt utsatt for noe lignende. Fra kontoer på sosiale medier ble det meldt at en person er innlagt på sykehuset med det nye viruset. Faktisk.no har avdekket flere falske nyheter om viruset i Norge.

Viruset er påvist i Finland og Tyskland, og myndighetene tror det kan nå Norge. Det er selvsagt viktig å være forberedt. Det er imidlertid ikke omtanke for folkehelsen og ønske om å gi vennlige advarsler som driver nettrollene.

De er ute etter å tiltrekke seg oppmerksomhet, og det gir skremmende meldinger i sosiale medier. Mange som leser dem tror naturligvis på advarslene, inkludert etablerte medier, som sprer de feilaktige påstandene videre.

Omfanget av corona-trolling er nå såpass påfallende, at også mer organiserte grupperinger og krefter synes å stå bak. Ifølge Huffington Post har antivaksine-folk og ytre høyre-konspirasjonsgrupper spredd falske nyheter om at farmasibransjen har laget viruset og at dette dreier seg om et angrep på Trump.

East StratCom, som er opprettet for å imøtegå disinformasjonskampanjer mot EU i øst, overvåker falske nyheter derfra. Deres database er full av falske nyheter om coronaviruset. Oversikten viser at særlig russiske medier hevder forrykte ting som at viruset er et biologisk våpen laget enten av Storbritannia eller USA.

Man kan spørre seg hva som er formålet med å spre falsk informasjon om et virus som kan ramme alle.

Noen liker bare å plage andre. Men sett i sammenheng blir det tydelig at en truende sykdom brukes til å diskreditere meningsmotstandere. Det trollfabrikkene vil, er å skape kaos og krangel, undergrave tilliten til demokratisk valgte politikere, styresmakter, informasjon på internett og frie og transparente medier.

Vi må hjelpe hverandre til å skille løgn fra fakta, og ikke ukritisk dele ting uten å vite hvor det kommer fra. Slik kan vi bevare den verdifulle tilliten vår, en grunnstein i samfunnet vårt.

Publisert: 31.01.20 kl. 07:21

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser