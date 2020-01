Kinas president Xi Jinping og hans regime liker dårlig at noen kritiserer dem. Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP

Leder

Kinas trusler mot Sverige

Kinas ambassadør i Sverige har gjennom de siste to årene jevnlig lagt press på svenske medier for å forsøke å påvirke deres dekning av Kina.

TV-kanalen SVT har kartlagt den kinesiske ambassadørens kontakt med svenske medier. Kartleggingen viser at flere av redaksjoner har opplevd ambassadør Gui Congyous kontakt som aggressiv og truende.

I et intervju med SVT går ambassadøren også langt - uten blygsel. Han sier blant annet at svenske mediers kritikk av mangelen på pressefrihet og brudd på grunnleggende menneskerettigheter i Kina er som en «lettvektsbokser som forsøker å provosere frem en kamp med en tungvektsbokser».

Hvilket valg?

Tungvektsbokseren vil ut fra vennlighet og god vilje oppfordre lettvektsbokseren til å ta vare på seg selv, fortsetter han i TV-intervjuet.

– Men lettvektsbokseren lytter ikke på dette rådet. I stedet insisterer han på å bryte seg inn i tungvektsbokserens hjem. Hvilket valg har da tungvektsbokseren, spør ambassadøren retorisk.

Han svarer ikke tydelig på hva som da vil skje, annet enn at den lette bokseren skader seg selv med slike provokasjoner.

– Vi har ingen intensjoner om å skade noen. Om de lar være å lytte på vårt råd en, to og tre ganger, kommer vi til å fortsette vår rådgivning, sier han.

Ga ikke etter for press

Svenske redaktører reagerer sterkt på ambassadørens oppførsel. Avisen Expressens kultursjef, Karin Olsson, forteller til SVT at situasjonen også har påvirket avisens mulighet til å få visum til Kina for sine reportere. Dette er en del av presset fra Kinas ambassadør for å få en mindre kritisk Kina-dekning.

Gode venner: Statsminister møtte Kinas president Xi Jinping i april 2017. Hun og hennes regjering gikk langt i å love å ikke gjøre noe som kunne fornærme Kina i fremtiden. Foto: Göran Bohlin

Situasjonen mellom mediene og ambassadøren speiler forholdet mellom Kina og Sverige akkurat nå. Bakgrunnen for det anstrengte forholdet mellom de to landene er blant annet at den svenske kulturministeren deltok på et arrangement der den svensk-kinesiske forleggeren Gui Minhai fikk en ytringsfrihetspris. Kinesiske myndigheter advarte på forhånd om at de ville reagere sterkt dersom representanter fra regjeringen var til stede ved utdelingen. Denne advarselen førte ikke frem. Heldigvis.

Kalt inn på teppet

Minhai, som er svensk statsborger, har sittet fengslet i Kina siden 2015, uten å ha blitt stilt for retten. Frem til arrestasjonen drev Minhai et forlag i Hong Kong, som ga ut litteratur som var kritisk til det kinesiske regimet.

Nå er Kinas ambassadør kalt inn til Utenriksdepartementet av Sveriges utenriksminister Ann Linde. Hun ser med stort alvor på hans uttalelser og opptreden. Den svenske regjeringen står opp mot kinesisk press på en prisverdig måte. Vi forventer at Erna Solberg og hennes regjering gjør alt de kan for å støtte våre svenske naboer i møte med et stadig mer selvsikkert og aggressivt Kina.

Publisert: 20.01.20 kl. 07:13

