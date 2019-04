Foto: [SAUL LOEB, JIM WATSON] / AFP

Gamle kvalifikasjoner

Kan Norge lære noe av den høye gjennomsnittsalderen på amerikanske presidentkandidater?

Denne uken meldte tidligere visepresident Joe Biden seg på nominasjonsprosessen i det demokratiske partiet for 2020. Biden er født i 1942. Skulle han bli valgt vil han være 78 år ved innsettelsen i januar 2021. Fire år eldre enn den sittende presidenten, Donald Trump, som er den eldste noen gang valgt til embetet så langt. Det forutsetter at Biden utkonkurrerer en av sine hovedutfordrere, den et år eldre Bernie Sanders, som også var en av favorittene under nominasjonskampen i 2016. Alle disse tre hovedaktørene i kampen om verdens viktigste og mektigste jobb vil altså ha passert forventet levealder for menn i USA på 76,9 år, ved neste innsettelsesseremoni i Washington.

Det er lett å nevne problemene med såpass tilårskomne kandidater i en slik sammenheng. Med det sier noe om styrken til verdens mektigste land også. I Norge, hvor den gjennomsnittlige levealder er nesten fire år lenger enn i USA, er gjennomsnittsalderen i regjeringen snaut 47 år. Eldreminister Anniken Haugli er passende nok eldst med sine 58 år, noen måneder eldre enn sjefen selv, Erna Solberg. Det sittende Stortinget er det yngste noensinne, med en snittalder ved forrige valg på snaut 46 år. Nærmere en tredel av befolkningen er over 60 år. Ingen av dem sitter i regjering.

Det er ikke noe sunnhetstegn i seg selv for amerikansk politikk at frontkandidatene i presidentvalget passerte pensjonsalderen for snart ti år siden. Det blir da også problematisert i de fleste sammenhenger. Men det er også noe vitalt med et samfunn hvor ikke bare godt voksne, men udiskutabelt gamle mennesker viser vilje til makt. Vi unner alle en velfortjent og komfortabel pensjonstilværelse, men kanskje burde vi som samfunn vært bedre til å stimulere ambisjonene til de som har passert 62 år og som fortsatt er sultne på makt og posisjoner. Og er det en ting valgkampen til USAs eldste kandidat, Bernie Sanders, har vist verden, er det at gamle mennesker godt kan tenne engasjementet hos de unge. Da er det helt andre ting en alder som spiller inn.

Publisert: 27.04.19 kl. 08:27