Leder

En Mueller-stein rundt halsen

Muellerrapporten vil ikke få direkte konsekvenser for Donald Trump, men bidrar til en fortsatt destabilisering av den amerikanske presidenten.

Spesialetterforsker Robert Muellers rapport som ble lagt frem i påsken i en noe nedredigert form, har i grove trekk bekreftet det inntrykket den amerikanske justisministeren William Barr ga i sitt sammendrag etter overleveringen av rapporten forrige måned: Det er ikke funnet nok bevis for at Donald Trump og hans nærmeste har drevet kriminelt samrøre med russerne til at Mueller vil anbefale flere tiltaler. Rapporten er mer usikker på hvorvidt det kan fastslås at Trump aktivt motarbeidet etterforskningen, så den ballen spilles tilbake til politikerne. Så om Trump ikke er så «totalt renvasket» som han selv har hevdet på Twitter er det liten grunn til å tro at rapporten skulle få ytterligere dramatiske konsekvenser for ham og hans presidentskap.

Men rapporten styrker bildet av en administrasjon i kaos. Og den er fylt av historier som opposisjonen vil vite å bruke mot presidenten. Slik sett bidrar den til å ytterlig destabilisere presidenten og holde liv i forestillingen blant enkelte av hans motstandere om at hans presidentskap er illegitimt. Han er ikke den første amerikanske presidenten som sliter med en slik uro. Bill Clinton var under konstant etterforskning fra 1994 til 1998 av spesialetterforsker Kenneth Starr for diverse forhold fra økonomisk svindel til seksuell trakassering. Han ble sågar stilt for riksrett og frifunnet av Senatet i løpet av sin andre periode. Protestene mot hans etterfølger, George W. Bushs knappe valgseier i 2000, gikk helt til Høyesterett. En rekke ressurssterke personer og miljøer, deriblant eiendomsmagnaten Donald Trump, brukte store ressurser på å «etterforske» hvorvidt Barack Obama virkelig var født i USA og dermed kvalifisert president.

Den tapende part har siden 90-tallet rett og slett hatt store vansker med å akseptere seierherrens legitimitet. Det har skapt en nesten borgerkrigslignende tilstand i amerikansk politikk siden 90-tallet, som ikke bare er ødeleggende for landet, men som skaper vansker i verdenspolitikken. For uansett hva man måtte mene om USAs globale rolle er verden som helhet mest tjent med at supermakten har stabile politiske forhold på hjemmebane. Vi frykter det er en stund til verden og USA vil oppleve det igjen.

Publisert: 23.04.19 kl. 07:01