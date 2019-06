SKAL GÅ: – For meg handler Pride-festivalen om en fortsatt kamp for sosial rettferdighet og likebehandling. Men mest om kjærlighet og stolthet over den vi er, skriver KrFs Bekkevold. Foto: Trond Solberg

Debatt

KrF-topp: Derfor går jeg i Pride

Jeg går i Pride-paraden fordi vi fortsatt må stå sammen i kampen for at lhbti-personer skal erfare likeverd i vårt samfunn.

Nå nettopp







GEIR JØRGEN BEKKEVOLD, stortingsrepresentant (KrF)

Oslo Pride er Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. Arrangørene ønsker alle velkommen med i feiringen. Skeive som streite, venner, familie og støttespillere. Jeg vil delta i paraden fordi jeg ønsker meg et varmere samfunn, der mennesker kan kjenne seg løftet opp og bra nok som de er. Jeg drømmer om et samfunn som rommer oss alle, mangfoldige som vi er.

Som helsepolitiker er jeg opptatt av at det skal kjennes trygt å være skeiv. Det uroer meg derfor å lese at arrangøren vil «skape trygge møteplasser» under festivalen. Underforstått, er det ikke trygt ellers?

Geir Jørgen Bekkevold. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Diskriminering og vold mot lhbti skjer i alle land, også i Norge. Over tre milliarder mennesker bor i land hvor forhold mellom likekjønnede kriminaliseres. I tolv land risikerer homofile dødsstraff. Derfor er det viktig at vi står sammen i solidaritet.

Denne måneden vil tusenvis gå i tog for toleranse og likeverd. For retten til å være seg selv og til å elske den man vil.

I 2019 er det 45 år siden straffelovens paragraf §213 ble opphevet – en lov som gjorde seksuell omgang mellom menn ulovlig i Norge. Mange enkeltpersoner og interessegrupper har kjempet en kamp, både innad i kirke- og trossamfunn, og ute i storsamfunnet. Kim Friele, Gerd Brantenberg og Geir Hagland var sentrale i kampen for å fjerne loven i 1972. Det er det grunn til å feire!

Kjønnsnormer i samfunnet er så sterkt forankret at det kan være vanskelig å vite hvordan vi skal oppføre oss i møte med noen som bryter dem. Jeg vil derfor takke FRI for gode tips og cis-vettregler. Det er viktig for meg å møte alle mennesker med respekt, og dette er et nyttig verktøy for kommunikasjon.

Det er fremdeles behov for å styrke lhbti-personers rettigheter og livskvalitet, endre holdninger og bekjempe hatefulle ytringer og hatkriminalitet. Regjeringen har derfor utarbeidet en handlingsplan som skal medvirke til at lhbti-personer skal kunne oppleve samfunnet som trygt og inkluderende. Planen har følgende tre innsatsområder: trygge nærmiljø og offentlige rom, likeverdige offentlige tjenester og bedre livskvalitet for særlig utsatte grupper.

Opprettelsen av LHBT-senteret i Barne-, ungdoms og familiedirektoratet har gitt oss mer kunnskap om livssituasjonen til norske lhbti-personer. Levekårsundersøkelser viser en gradvis økende aksept overfor lhbti-personer over tid. Men den viser dessverre også at transpersoner opplever manglende helsetilbud. De møter intoleranse, diskriminering og trakassering på en rekke samfunnsarenaer. Bifile kvinner har betydelige helseutfordringer. Lhbti-personer med ulik etnisk eller religiøs bakgrunn møter ofte utfordringer i egen familie, under opphold i mottak, og på utesteder. Vi vet også at ungdomstida kan være særlig utfordrende.

Som helsepolitiker mener jeg det er en svært viktig oppgave å gå i paraden.

Den norske kristenhet spesielt, og storsamfunnet generelt, er et mangfoldig uenighetsfellesskap. Noen velger av ulike årsaker å la være å delta på Pride arrangementer. Skeivebevelgelsen har vist oss hva raushet er, derfor vil jeg være raus overfor de som har et annet syn enn meg selv.

For meg handler Pride-festivalen om en fortsatt kamp for sosial rettferdighet og likebehandling. Men mest om kjærlighet og stolthet over den vi er.

Publisert: 11.06.19 kl. 08:41