Spilleavhengighet: – Kynisk spill om spillerne

Det gjør inntrykk å lese VGs sak om Ståle Matre. Dessverre møter Blå Kors hver dag mennesker som har fått livet sitt ødelagt på grunn av spilleavhengighet. I starten kan spillingen være uskyldig moro og en måte å skaffe seg raske penger på. Men så kommer de økonomiske tapene, og mange havner i en boble det er umulig å komme seg ut av.

ANDERS BLIXHAVN, Konstituert kommunikasjonssjef Blå Kors Norge

I 2018 ble det utført 2459 konsultasjoner ved Blå Kors Poliklinikk i Oslo vedrørende spilleproblematikk. I 2018 ble det henvist 146 nye spillepasienter eller spilleres pårørende. Tallene vedrørende rusavhengighet og pårørende til rusavhengige var 126. Utviklingen er skremmende og pågangen av mennesker som trenger hjelp øker for hvert år som går. 2018 var det første året der vi opplevde at det ble henvist flere pasienter for spilleproblemer enn for rusproblemer ved vår poliklinikk i Oslo.

Dessverre er det først når det har gått alt for lang tid, og når gjelden er blitt for stor, at de fleste kommer til oss for å få hjelp. For mange av våre pasienter er det ikke uvanlig at hundretusenvis, og til tider millioner, av kroner er spilt bort. Da har gjerne spilleproblemene blitt oppdaget av familien, og jobben kan være i fare. Mange har en gjeld som det er umulig å nedbetale. Det er en enorm belastning som det er vanskelig å forestille seg.

Mest problemer er det rundt nettpoker og casino i regi av de utenlandske spillselskapene. Seks av ti pasienter hos Blå Kors oppga kasino på nett, det vil si slott-spill eller hjulspill, som det det ble spilt mest på. Dette er digitale versjoner av automatene som ble ulovlige her til lands i 2007.

Spillindustrien blir mer og mer kynisk i måten de arbeider på. Det merker vi både når det gjelder antallet spilleavhengige som kommer til oss og hvor vanskelig disse har det. I Blå Kors møter vi ofte familien til den spilleavhengige. De står i en økonomisk situasjon som ikke er håndterbar, og har enorme utfordringer de står alene om. Historiene er mange om forhold som ryker og om barn som har det vanskelig.

Når det gjelder spillindustrien, snakker vi om en bransje som husker sine "trofaste" kunder, og som gjerne glemmer dem som faller helt ut. I likhet med Ståle Matre, forteller flere av Blå Kors’ pasienter om svært aggressive spillselskaper. Det lokkes med turer til pokerturneringer, med alkohol som gave og med tilbud om bonuser. Dersom spillerne forsøker å slutte med spillingen opplever de at direktereklamen mot dem øker. Det settes inn et ekstra trykk for å få pasientene våre til å spille igjen. Dette er uetisk. Å belønne slike selskaper med lisenser blir helt feil.

For mange går det overende når de begynner å ta opp kredittlån. Slike forbrukslån ødelegger familier som er rammet av spilleavhengighet. Når kontoen er tom er spilleavhengige spesielt sårbare overfor tilbud om høye forbrukslån de umulig kan betjene. Man tar opp forbrukslån uten sikkerhet, med høy rente. Så tar du nytt lån for å ordne med det første lånet. Så baller det på seg, til du mister totalt kontrollen.

Blå Kors er glad for at regjeringen har fremmet et lovforslag som har til hensikt å stoppe reklamen for utenlandske spillselskap på tv og i strømmetjenester. Dette er et tydelig verdivalg fra regjeringens side. Hovedmålet er å beskytte sårbare spillere.

Lovforslaget vil bety mye for alle som sliter med spilleavhengighet, og alle som står i fare for å utvikle spilleproblemer. Samtidig vil lovforslaget være med på å styrke den norske enerettsmodellen, som er til for å beskytte sårbare spillere.

