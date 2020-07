Foto: Roar Hagen

Hva er rikdom i 2020?

Hvordan kan vi definere rikdom i en tid hvor verdier forsvinner?

JØRAN C. GAMMAN, kommunikasjonsrådgiver

2020 har truffet oss hardt. Mange har mistet jobben. Vi ser verdier forsvinne på børsen. Olje er ikke like attraktiv som før. I bakgrunnen herjer flere handelskriger. Vi ser en kamp om resurser og en kamp om handlingsrom.

Fra mitt lille trygge nabolag på Sørlandet ser derimot verden ikke så dyster ut. Det er stor forskjell på den verden vi leser om i avisene og den verden vi ser ut gjennom vinduet.

Dagliglivet går sin gang. Det bygges nye hus i området og folk ser stort sett blide og fornøyde ut. For oss er lykken et tilsynelatende enkelt liv, med nytt hus med utleieenhet, en fin bil eller to, og en hytte på fjellet, eller ute i skjærgården.

Jeg har helt siden ungdomstiden fått høre at jeg må komme meg inn på boligmarkedet. Noen av de rikeste på Sørlandet, og i min lille bygd spesielt, har slått seg opp på eiendom og «flipping» av boliger. Noen har til og med blitt entreprenører, og omsetter for millioner. Eiendom har alltid blitt sett på som helt sikre investeringer. Ingenting kan gå galt.

Men når jeg leser aviser og hører på podcaster så kommer det helt tydelig frem at eiendom ikke er så sikkert mer. Hele definisjonen på rikdom er i ferd med å rystes ved grunnmuren. Boligprisene i New York har sluttet å stige. Mange vil flytte ut av byen. Tettbygde byområder blir sett på som smittefeller. California opplever litt av det samme. Folk vil bort fra kvelende rushtrafikk og stadig fortetning.

Mennesker som har mistet jobben kan ikke betale husleie. Flere og flere ser seg nødt til å flytte. Jobben kan man jo gjøre uansett hvor man er. De siste månedene har for eksempel vist oss at det går helt greit å ta en utdannelse hjemme fra kjøkkenbordet.

Her hjemme er ikke krisen like stor og tydelig som i USA. Mange av oss kan fortsatt gå på jobb og boligprisene har holdt seg stabile, og til og med økt litt den siste tiden. Betyr det at vi er rike?

Definisjonen av rikdom vil trolig variere ut ifra hvem du spør og hvor de kommer fra. De fleste vil være fornøyd hvis de har et tak over hodet og nok mat til seg selv og familien. Jeg tror at det er på tide at vi i Norge tenker gjennom hvordan vi måler rikdom. Når skal vi kunne si at vi er fornøyde? Eller er det et ideal i seg selv å alltid jage etter mer profitt, mer vekst og mer kapital. Har vår modell om kontinuerlig vekst en reel mulighet til å være bærekraftig?

Amsterdam vedtok nylig en ny økonomisk modell. De har innsett at kontinuerlig vekst ikke er mulig. Det bør heller ikke være den eneste indikatoren på velstand eller på om det går bra med Amsterdam som by.

Mens byen anstrenger seg for å holde innbyggerne trygge, har også kommunens tjenestemenn og den britiske økonomen Kate Raworth fra Oxford planlagt hvordan Amsterdam skal gjenoppbygges i en verden etter Covid-19. De har bestemt seg for å kaste gamle oppfatninger om global tilknytning til økonomisk vekst og lover om tilbud og etterspørsel. I stedet vil de bruke den såkalte smultringsmodellen utviklet av Raworth som en guide til hva det vil si for land, byer og mennesker å trives i balanse med planeten.

Forskjellene mellom de rike og de fattige har økt samtidig som vi har påført planeten ekstra press for å hente ut mest mulig av det vi tror vil gjøre oss rike. Ved å ta inntektsfordelingen av alle mennesker, har verdensomspennende inntektsulikhet vært økende siden begynnelsen av 1800-tallet. Det var en jevn økning i den globale inntektsulikheten Gini-score fra 1820 til 2002, med en betydelig økning mellom 1980 og 2002. Etter dette har det utjevnet seg litt i takt med globaliseringen. Men forskjellen mellom de rikeste og de fattigste er fremdeles astronomisk stor.

Alle land som er litt mer velstående enn andre opplever at mange mennesker vil flytte til dem. Disse menneskene er villige til å ofre mye i håp om å komme til et bedre sted. Mange flykter fra krig og konflikt, mens andre flytter i håp om et bedre liv. Vi ser eksempler på båtflyktninger som risikere livet for en sjanse til litt bedre inntjening, muligheten for å kanskje kunne bo under et trygt tak og litt mere mat på bordet. De ofrer seg for å gi sine barn en sjanse. Fattigdom er en kraftig motivator. Kanskje på lik linje som at tanken om rikdom kan få oss til å gjøre de mest utrolige ting. Både med oss selv og planeten vi bor på.

I sesong tre av Fargo, episode fire, gir antagonisten V.M. Varga sin definisjon av rikdom: «Det kommer oppgjør, Mr. Stussy, og du vet at jeg har rett. Mongolske horder står på trappene. Hva gjør du nå for å beskytte deg selv og familien? Du tror du er rik. Du aner ikke hva "rik" betyr. “Rik” er en flåte med private fly fylt med lokkeduer for å maskere duften din. Det er en bankmann i Wyoming og en annen i Gstaad. Så det er handlingselement en, akkumulering av formue, og jeg mener rikdom, ikke penger.»

Publisert: 23.07.20 kl. 13:09

