Høie må ta fødeansvar

Veldig mange kvinner kjenner seg igjen i «Tegne-Hannes» fødehistorie. Alle kvinner som snart skal føde og alle kvinner som i mange år ikke har følt seg prioritert, hørt og tatt på alvor, fortjener en særskilt satsing på fødselsomsorgen.

Kjersti Toppe, Stortingsrepresentant Sp og Helsepolitisk talsperson

«Det er åpenbart at vi trenger en opprusting av føde og barselomsorgen, med tanke på alle som ikke har følt seg prioritert, hørt og tatt på alvor», sier Hanne «TegneHanne» Monge Sigbjørnsen til VG.

Hun har fått stor respons etter å ha delt sin fødehistorie.

Hun mener at bemanningen på fødeavdelinger er et viktig tema som det bør settes mer fokus på. Sigbjørnsen burde blitt statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Med sin strek har hun klart å treffe rett i blinken.

Jeg har selv 6 barn, og kunne fortalt samme historie som Hanne. Før fødsel nummer fire fikk jeg journalført at jeg hadde bare ett krav –det var at det måtte være noen hos meg når jeg skulle føde. Dette er 20 år siden. Jeg øynet håp da Helsedirektoratet i 2010 fremmet veilederen Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Kvalitetskravene var en bestilling fra Stortinget. Her ble det slått fast at alle kvinner i aktiv fase av fødsel skal ha kontinuerlig, tilstedeværelse av jordmor. Bemanningen skal være tilstrekkelig for å ivareta forsvarlig overvåking og behandling.

Men hver gang når jeg som medlem i helse- og omsorgskomiteen har spurt sykehusdirektørene rundt omkring i landet om hvor mange fødende ved deres kvinneklinikk som ikke får en- til- en oppfølging i aktiv fase av fødselen, kan ingen svare. Når jeg har spurt helse- og omsorgsminister Høie om det samme, kan heller ikke han svare. Avvik på dette blir ikke registrert. Åpenbart brytes kvalitetskravene hver eneste dag. På grunn av knapp bemanning. Men, det får ingen konsekvenser.

På Stortinget har helse- og omsorgsminister Bent Høie i en årrekke blitt utfordret av opposisjonen nettopp på bemanning på de store fødeavdelingene. Men han har vikt unna og henvist til at norsk fødselsomsorg er trygg, og at fødetilbudet er de regionale helseforetakene sitt ansvar. Først i fjor høst tok Høie initiativ til en nasjonal kartlegging av jobbsituasjonen. Helsedirektoratet har nå kommet med sin anbefaling. Kort fortalt går den ut på at det er behov for økt bemanning. Bemanningen må være tilpasset antall pasienter og kunne ivareta de nasjonale kvalitet- og kompetansekravene.

Det som mangler nå, er politisk vilje til å faktisk styrke fødsels- og barselomsorgen, og ikke bare snakke om det. Når helse- og omsorgsminister Høie følger opp direktoratets anbefaling med fire linjer i et oppdragsbrev, der han ber helseforetakene styrke fødselsomsorgen, så er det ikke godt nok. Det er ansvarsfraskrivelse. For regjeringen gir ikke helseforetakene ett øre ekstra for å gjøre denne jobben.

Høie må nå ta ansvar selv. Han må sørge for at det utvikle nasjonale normtall for bemanning ved fødeinstitusjonene, slik det blant annet er for nyfødtintensivavdelinger. Han må sette krav til at alle sykehus umiddelbart lager langsiktige planer for å rekruttere, beholde og utdanne helsepersonell til fødeinstitusjonene. Han må gi alle helseforetak beskjed om å avvikle stykkprisfinansiering av fødetilbud, og at fødselsomsorgen skal rammefinansieres etter behov. Han må sette en stopper for at følgetjenesten konsekvent underfinansieres og skyves over på kommunene.

Men det viktigste er at Høie og regjeringen leverer et romslig nok sykehusbudsjett til høsten slik at økt bemanning av fødselsomsorgen faktisk blir en mulighet. Alle kvinner som snart skal føde og alle kvinner som i mange år ikke har følt seg prioritert, hørt og tatt på alvor, fortjener faktisk en slik særskilt satsing. Helse- og omsorgsminister Bent Høie må ta fødeansvar i sitt siste statsbudsjett.

