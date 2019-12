GAMMELT NYTT: Frp skifter ut i toppen. Sylvi Listhaug blir olje- og energiminister. Terje Søviknes blir eldre- og folkehelseminister. Foto: Terje Bendiksby

Kommentar

Nå blir det bråk igjen

Erna Solberg bytter ut hvem, sa du? Ut går en kar få har hørt om. Innbytteren derimot...Dette betyr krangel.

Oppdatert nå nettopp

Kjell-Børge Freiberg har vært olje- og energiminister siden august i fjor. Han var ordfører fra Nordland. Han tok over for Terje Søviknes som ville hjem.

Det er det jeg har å si om ham.

Nå drar han sin vei. Og Søviknes vil visst tilbake til Oslo likevel. Han får gamlejobben til Sylvi Listhaug som eldreminister.

Det er ingen profilert statsrådsjobb. Men Listhaug derimot, tar over en av de viktigste jobbene i landet.

GIKK AV: Frp-minister Kjell-Børge Freiberg fikk knapt halvannet år som statsråd i olje- og energidepartementet. Foto: Frode Hansen

Å være olje-og energiminister i Norge betyr å være en talsperson for bransjen, både for olje og for kraft.

Den oppgaven blir stadig vanskeligere.

Klimaaktivistene har fått mer benplass i året som har gått. Skatteregimet for vannkraft og olje er oppe til diskusjon. Å dele ut letelisenser er ikke lenger bare en gladsak.

Vindkraftmotstanden skaper problemer for både bransje og byråkrati. Og diskusjonen om iskanten blir en intern nøtt i regjeringen.

En av de vanskelige sakene på statsrådens bord er byggingen av en fet kraftkabel til Skottland. Her ser vi en gryende proteksjonisme som har fått ekstra fart av sterk EU-motstand.

Og Listhaug har alt sagt klart hva hun mener her. Vindmøller har hun kalt «svineri». Kabel til utlandet vil ikke Frp på Stortinget ha.

For energibransjen er Listhaug ingen god nyhet.

I oljebransjen, derimot, er det nok glede.

En av de mest sentrale i partiet, bør ha noe mer å drive med enn å være statsråd uten egen portefølje.

Nå får hun et helt kontor å styre. Byråkratiet i Olje- og energidepartementet kan fortelle om store forskjell på statsrådene. Noen er grønne. Andre har mørkere sjatteringer.

Og Listhaug vil bli av siste kategori. «Hver dråpe skal opp», var budskapet på et av de siste landsmøtene hun har vært sentral på.

Dessuten elsker hun å provosere.

Jobben som eldreminister har ikke kledd henne. Det er så få å erte opp. Frps nestleder har vært usynlig nasjonalt, selv om det ikke har stått på reisevirksomheten mellom eldreboligene.

For forholdet til klimabevegelsen er det vel bare en ting si: Dette betyr opprustning.

Vi får en fossilminister av den gamle skolen. Som i tillegg er aktiv på sosiale medier.

Det er litt av en timing. Akkurat nå som det er blitt kjedelig å krangle om innvandring, kommer Listhaug og tar over ansvaret for den store, nye kranglesaken.

Dette blir hett. Global oppvarming er vitenskapelig bevist. Nå får vi nasjonal oppvarming og.

Publisert: 18.12.19 kl. 12:36 Oppdatert: 18.12.19 kl. 12:49

Mer om

Flere artikler